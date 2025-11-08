仕事の成果を左右するのは「どの課題に取り組むか」という選択だ。しかし、ビジネスに絶対の正解はなく、問題点を探そうと思えば無数に見つかる。そんな中から、どうやって適切な課題を選び、どのように上司に伝えればいいのか？マッキンゼー出身者が課題設定の極意を明かす。※本稿は、高松康平『課題解決の思考法「見えていない問題」を発見するアプローチ』（日本実業出版社）の一部を抜粋・編集したものです。

イシューから逆算するのが

問題解決の近道

コンサルティングファームでは「イシュー（論点）」という表現が使われることがあります。「イシュー」とは、何が課題であるのかを決めるための重要な問いです。

たとえば「○○を直すのか？それとも××を直すのか？」などと表現されることが多く、「ケリをつけたい質問」（編集部注／「Aにすべきか？Bにすべきか？」といった、どちらにするのか決着をつけるための質問）がまさにそれにあたります。

常に「イシューは何か？」を意識して、そのイシューに答えを出すための仮説検証を行うことができれば、最短距離で課題に近づくことができます。そのため、イシューから考えることは非常に生産性の高い思考方法だと言えます。

では、現状が分かったあと、どのように課題を導き出すとよいのでしょうか？

まず、「絶対的な課題」は存在するかどうかを考えていきましょう。

「絶対的な課題」というのは、ほかに課題は存在せず、それだけが唯一無二の課題であるという意味です。飛行機や鉄道などの事故の場合には「絶対的な課題」は存在することが多いです。

