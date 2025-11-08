ÂçºåËüÇî¤Ã¤Æ¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±À®¸ù¤·¤¿¤Î¡©¥Ç¡¼¥¿¤ÇÆÉ¤ß²ò¤¯¡ÈÉÔÅÔ¹ç¤Ê¿¿¼Â¡É¡Ä°Ý¿·¤È¼«Ì±¥¿¥Ã¥°¤Ë´ØÀ¾ºâ³¦¤Î¥Û¥ó¥Í¤È¤Ï¡©
¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Î³°Í·¤¬½ª¤ï¤ê¡¢ÆâÀ¯¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¼«Ì±¡¦°Ý¿·¤ÎÏ¢·È¤À¡£²Æ¤Î»²±¡Áª¤Ç¤ÏÂçºå¤Ç¤ÎÅêÉ¼Î¨¤ò10¥Ý¥¤¥ó¥È¤â²¼¤²¡¢ÅÞÀª¤Ë±¢¤ê¤¬¸«¤¨¤¿ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Ï¡¢¡ÖËüÇîÀ®¸ù¡×ÊóÆ»¤âÄÉ¤¤É÷¤Ë»Ù»ý¤ò²óÉü¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£°Ý¿·¤¬ÁÀ¤¦¤Î¤Ï¡¢¥Ý¥¹¥ÈËüÇî¤Ç½ÅÍ×¤ÊÂçºå¡¦´ØÀ¾·ÐºÑ¤ÎºÆ¶½¤À¡£¤½¤Î¸°¤ò°®¤ë¤Î¤¬¥«¥¸¥ÎIR¤Ç¤¢¤ê¡¢2030Ç¯³«¶È¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÌ´½§¤ÇÀ°È÷¤¬¿Ê¤à¡£ËüÇî¤È°Ý¿·¤Î¡ÈÉÔÅÔ¹ç¤Ê¿¿¼Â¡É¤ò¡¢¥Ç¡¼¥¿¤âÆ§¤Þ¤¨¤ÆÆÉ¤ß²ò¤¯¡£¡Ê¥é¥¤¥¿¡¼¡¡»°±º·ò»Ë¡Ë
µÈÂ¼»á¤ËÂçºåÉÜÌ±¤¬´ó¤»¤ë´üÂÔ
ËüÇî¤ÏÃ¯¤Î¤¿¤á¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¤Î¤«
¡¡¤Þ¤µ¤ËµÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂçºåÉÜÃÎ»ö¤Î¡¢ÁÀ¤¤ÄÌ¤ê¤ÎÅ¸³«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤¬¡ÖÀ®¸ù¤·¤¿¡×¤È¤ÎÊóÆ»¤âÄÉ¤¤É÷¤Ë¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤¬³Õ³°¶¨ÎÏ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢µÈÂ¼»á¤ÏÉ¾²Á¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£
¡ÖÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡×¤¬Î®¹Ô¤¹¤ëÃæ¡¢°Ý¿·¤Î²ñ¤Ï¤½¤¦¤·¤¿Æ°¤¤Î¸µÁÄ¤È¤¤¤¨¤ë¡£¡ÖÂçºå¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡×Åª¤Ê¹Í¤¨¤ò¼çÄ¥¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Âçºå¤ÎÃÏÈ×ÄÀ²¼¤òÃ²¤Èá¤·¤àÉÜÌ±¤Î»Ù»ý¤òÂ¿¤¯½¸¤á¤Æ¤¤¿¡£ÉÔ¾Í»ö¤¬ÉÑÈ¯¤·¤è¤¦¤¬ÃÏ¸µ¤ÇÁªµó¤Ë¶¯¤¤¤Î¤Ï¡¢ËüÇî³«ºÅ¤Ê¤ÉÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë·Á¤ÇÂçºåÍ¥Àè¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´üÂÔ¤¹¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤«¤é¤À¡£
¡¡°Ý¿·¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¡¦¤·¤Ê¤¤¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¡¢ÂçºåÉÜÌ±¤ÎËüÇî¤Ø¤Î»Ù»ý¤Ï¹â¤«¤Ã¤¿¡£Åö½é350Ëü¿Í¤È·×²è¤·¤Æ¤¤¤¿³¤³°µÒ¤Ï¡¢¤Õ¤¿¤ò³«¤±¤Æ¤ß¤ì¤ÐÈ¾Ê¬°Ê²¼¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¡£´ØÀ¾°Ê³°¤«¤é¤ÎÍè¾ì¼Ô¤â¡¢ÌÜÉ¸¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤Î·ê¤òËä¤á¤¿¤Î¤¬¡¢ÂçºåÉÜÌ±¤Ç¤¢¤ë¡£Ê£¿ô¤Î¸ø¼°Ä´ºº¤«¤é¿ä·×¤¹¤ë¤È¡¢Åö½é665Ëü¿Í¤È·×²è¤·¤Æ¤¤¤¿Âçºå¤«¤é¤ÎÍè¾ì¼Ô¿ô¤Ï¡¢Ìó1.5ÇÜ¤È¤Ê¤ë1000Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤¿¡£·ë²Ì¡¢ÃÏ¸µÌ±¤¬Á´Æþ¾ì¼Ô¿ô¤Î4³ä¤òÀê¤á¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÊÉ½¡ÖÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¥¨¥ê¥¢ÊÌÍè¾ì¼Ô¿ô¡×¡Ë¡£
´ØÀ¾ºâ³¦¤ÇÁ°Çä·ô¡Ö»öÁ°¤ª»Ç¤¤¡×
¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Öµ¡±¿¤ò¾úÀ®
¡¡É®¼Ô¤Î¼þ¤ê¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¿¦¾ì¤ÇÇÛ¤é¤ì¤¿ËüÇî¥Á¥±¥Ã¥È¤¬¡¢²ÈÂ²¤äÍ§¿ÍÃÎ¿Í¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤ÆÂçÎÌ¤Ë½Ð²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ö¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¥¿¥À¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¤«¤é¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢»×¤¤¤Î¤Û¤«³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¼«Ê¢¤ÇÄÌ´ü¥Ñ¥¹¤òÇã¤Ã¤Æ¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤¬¼Â¤ËÂ¿¤¤¡£
Â³¤¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë