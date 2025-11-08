右ウイングでプレーした久保。(C)Getty Images

　現地時間11月７日に開催されたラ・リーガの第12節で、久保建英が所属する14位のレアル・ソシエダが、９位の昇格組エルチェと敵地で対戦した。

　左足首の怪我で公式戦３試合を欠場した後、前節のアスレティック・ビルバオ戦で復帰し、途中出場を果たした久保は、右ウイングで先発した。

　序盤はなかなかチャンスを作れなかったソシエダは25分、左サイドからセルヒオ・ゴメスが上げたクロスに久保がジャンピングボレー。決まっていればゴラッソだったが、鋭いシュートはGKディトゥロの好セーブに阻まれる。

　31分にはピンチを招くも、相手FWラファ・ミルのシュートミスに助けられた。

　44分、オジャルサバルに決定機が訪れたが、これもディトゥロに阻止される。
 
　後半に入って53分には、ボックス内で仕掛けた久保が相手をなぎ倒して抉るも、ゴール前に供給したボールは味方と合わない。

　迎えた57分、クロスを収めたアルバロ・ロドリゲスにあっさりネットを揺らされ、先制を許す。

　すると64分に二枚替えを敢行。久保とゲデスの両ウイングを下げて、ザハリャンとサディクを投入する。

　そして88分、サディクがPKを獲得。これをオジャルサバルが決めて同点に追いつく。

　このまま１−１のドローで終了。ソシエダはリーグ戦４試合負けなしとなった。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】久保建英のジャンピングボレー　

 