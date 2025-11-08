先発復帰の久保建英、超絶ボレー弾ならず…64分に早期交代 ソシエダは昇格組エルチェと１−１ドロー
現地時間11月７日に開催されたラ・リーガの第12節で、久保建英が所属する14位のレアル・ソシエダが、９位の昇格組エルチェと敵地で対戦した。
左足首の怪我で公式戦３試合を欠場した後、前節のアスレティック・ビルバオ戦で復帰し、途中出場を果たした久保は、右ウイングで先発した。
序盤はなかなかチャンスを作れなかったソシエダは25分、左サイドからセルヒオ・ゴメスが上げたクロスに久保がジャンピングボレー。決まっていればゴラッソだったが、鋭いシュートはGKディトゥロの好セーブに阻まれる。
31分にはピンチを招くも、相手FWラファ・ミルのシュートミスに助けられた。
44分、オジャルサバルに決定機が訪れたが、これもディトゥロに阻止される。
後半に入って53分には、ボックス内で仕掛けた久保が相手をなぎ倒して抉るも、ゴール前に供給したボールは味方と合わない。
迎えた57分、クロスを収めたアルバロ・ロドリゲスにあっさりネットを揺らされ、先制を許す。
すると64分に二枚替えを敢行。久保とゲデスの両ウイングを下げて、ザハリャンとサディクを投入する。
そして88分、サディクがPKを獲得。これをオジャルサバルが決めて同点に追いつく。
このまま１−１のドローで終了。ソシエダはリーグ戦４試合負けなしとなった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】久保建英のジャンピングボレー
左足首の怪我で公式戦３試合を欠場した後、前節のアスレティック・ビルバオ戦で復帰し、途中出場を果たした久保は、右ウイングで先発した。
序盤はなかなかチャンスを作れなかったソシエダは25分、左サイドからセルヒオ・ゴメスが上げたクロスに久保がジャンピングボレー。決まっていればゴラッソだったが、鋭いシュートはGKディトゥロの好セーブに阻まれる。
44分、オジャルサバルに決定機が訪れたが、これもディトゥロに阻止される。
後半に入って53分には、ボックス内で仕掛けた久保が相手をなぎ倒して抉るも、ゴール前に供給したボールは味方と合わない。
迎えた57分、クロスを収めたアルバロ・ロドリゲスにあっさりネットを揺らされ、先制を許す。
すると64分に二枚替えを敢行。久保とゲデスの両ウイングを下げて、ザハリャンとサディクを投入する。
そして88分、サディクがPKを獲得。これをオジャルサバルが決めて同点に追いつく。
このまま１−１のドローで終了。ソシエダはリーグ戦４試合負けなしとなった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】久保建英のジャンピングボレー