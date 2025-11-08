11月8日と9日に本番を迎える、長崎市の市民参加の舞台。

出演者として奮闘する72歳の男性に密着しました。

先月25日、長崎市民会館で行われた舞台の稽古。

11月8日と9日に本番を迎える市民参加舞台に向けて、出演者の演技にも熱が入ります。

若い出演者とともに、稽古に励むのは…。

72歳の男性。

最年長の則行 裕貴さんです。

（則行 裕貴さん）

「毎日 角度を変えながら、直前まで迷いながら、答えを求めながら…。本番にはいい成果になると思ってやっていこうと思う」

則行さんの本業は、ホテルマン。

長年にわたり建設関係の営業マンとして働いていましたが、接客業の最高峰に挑戦したいと、64歳で転職。

長崎市内のホテルで働き始め、9年が経ちました。

穏やかな笑顔でゲストを温かく迎え、スタッフにも信頼を置かれています。

（ホテルモントレ長崎 髙橋信廣 副総支配人）

「まず優しさがあふれている。私が見てきた中でも、ゲストへの対応がすごい。尊敬するぐらいの域に達している」

（ホテルモントレ長崎 林 望美さん）

「長崎市内の観光について、いろいろ教えてくれた。とても明るい方。(舞台は）頑張ってほしい。応援している」

もともと、芝居が好きだったという則行さん。

一度は舞台に立ってみたいと思い、4年前の市民参加舞台に初めて挑戦しました。

一回きりと思っていましたが、今年は国内最大の文化の祭典「ながさきピース文化祭」の一環として開かれることから、血が騒いだそうです。

（則行 裕貴さん）

「(舞台で）私の出番が最後。45分のうち、最後の15分間。仲間には “最高の15分間をお見せします” と言っている。自分の言葉に嘘がないように、頑張らんといかんなと思っている」

1998年、長崎ブリックホール開館とともに始まった市民参加舞台には、これまで延べ1000人以上が参加しています。

約4年ぶりに行われる今年の演目は「或る長崎の灯り ～三つの小作品～」。

オーディションで選ばれた19人が三つのチームに分かれ、それぞれ45分間の物語を演じます。

（総合演出 福田 修志さん）

「(今回の内容が)長崎を舞台にした物語で、長崎の人が演じるというところで、観ている人にも、考えるきっかけになったらいい」

則行さんが所属する “チーム地蔵” が演じるのは、亡くなった人があの世に旅立つ前に立ち寄る場所を描いた「スナック・地蔵」。

この世への未練や思いが交錯する舞台で、則行さんは先立った息子のために復讐を誓う “おっさん” の役を演じます。

時間を見つけては、自主練習も欠かしません。

（則行 裕貴さん）

「自分が演じる中で一番大きなところだと思うので、そこを一番、頑張って練習をしている」

出勤途中でも思わずセリフを口ずさんでしまうほど、稽古が生活の一部になっています。

（則行 裕貴さん）

「まだまだ足りないところがある。本番の時には、必ず自分の中でOKと言うような状態に仕上げていきたい」

この日は、最後の合同稽古。

（則行 裕貴さん）

「役者歴60年、心の支えです。みんなの…」

（みぞかわなおこさん）

「すみません、こんなんで」

（西川 陽菜華さん）

「最年長なんですけど、役の通り盛り上げてくれるタイプの個性豊かな人」

他のチームに演技を披露し、本番に向けたミーティングで細かい部分を確認していきます。

（演出家 荒木 宏志さん）

「気持ちは大事。でもお客さんが観てて、この人何するんだろ？ってわからない方が…。(きょうは)70～80％の出来。則行さんは一番やる気がある」

稽古を始めて、半年ほど。

仲間との絆も深まりました。

（則行 裕貴さん）

「(きょうの出来が）今までの中で一番よかった。チームとしても熟成してきている。仲間という意識が芽生えてきている。互いに切磋琢磨し合いながら、良い舞台を届けようという…。

あと2週間だが、稽古すればするほど “おっさん” に自分を投影させてのめりこんでいくような、気持ちになっている」

本番への不安を振り払うように、最後まで稽古に打ち込みます。

（則行 裕貴さん）

「生きていることの大切さ、今ちゃんと生きることが大事。それを忘れずに自分自身、この年ですけど言い聞かせてやらんといかんなと思っている」

挑戦することをためらわずに本番に臨む則行さん。

市民参加舞台で披露する72歳 “成長の物語”です。

則行さんらが出演する「市民参加舞台」の本番は、8日と9日に行われます。

チケットは「ベネックス長崎ブリックホール」チケットカウンターなどで販売されているということです。