すげがさをかぶる「越中福岡の菅笠振興会」の川堰正治会長（左）ら＝2025年9月、富山県高岡市

時代劇や昔話の登場人物が頭にかぶっている「すげがさ」。農作業の雨よけや日よけとして使われてきた歴史があり、今では全国各地の祭りや民踊でも用いられる。その生産が盛んなのが富山県高岡市の福岡町で、「越中福岡の菅笠」と呼ばれ、江戸時代から続くという。脈々と受け継がれてきた伝統を絶やすまいと、後継者育成が課題となっている。

すげがさは軽量で風通しが良く、水ぬれにも強いため、雨や雪の日にも役立つ。防虫効果もあるとして、屋外での作業でも重宝されてきた。（共同通信＝野尻稀海）

PRや新商品の開発などを手がける「越中福岡の菅笠振興会」の川堰正治会長（77）は「今年は猛暑日が続いたためか、全国から注文が増えた」と話す。最近は、日常生活でも使いやすいデザインの商品も登場し、若い世代への浸透を図ろうとしている。

振興会などによると、すげがさ作りが本格的に産業として成り立ったのは、江戸時代に加賀藩が生産を奨励したためで、問屋などを介して全国に流通したという。

原料には植物のスゲを用い、鎌を使い手作業で刈り取っている。その後、天日干しで乾燥させ、竹を割って円状に形作った骨にスゲを巻き付けるなどしていく。

ただ、すげがさ作りの担い手は高齢化が進んでおり、スゲの栽培面積も、刈り取りの負担感などから減少している。次世代に技術や文化をつなぐために後継者は欠かせず、高岡市は育成に向けた講座を開くなど取り組みを進めている。

国の伝統的工芸品にも認定されている越中福岡の菅笠。川堰会長は「生産の大半を福岡町で担っており、途絶えさせるわけにはいかない」と意気込む。