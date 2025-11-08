自身のインスタグラムを更新

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手が日本時間7日、自身のインスタグラムを更新。愛犬デコピンの最新ショットを投稿し、日本人ファンからは歓喜の声が続出した。

現地時間6日は打撃のベストナインに相当するシルバースラッガー賞が発表され、大谷はナ・リーグの指名打者部門で選出。エンゼルス時代から3年連続、通算では4度目の受賞となった。

インスタグラムのストーリー機能で自身に加え、チームの受賞の写真を投稿した後、登場したのがデコピンだった。

自身がスポンサー契約を結ぶニューバランス社を訪問したとみられ、背後の液晶ボードには、大谷の写真とともに「Welcome Shohei Ohtani」と歓迎の文字が記されていた。ペットカートの上に利口に座っているデコピンには、X上の日米ファンも大喜びだ。

「デコピンくん、お元気そうで何よりです」

「大谷翔平＆デコピンが可愛すぎるー！」

「デコイは寝起きで写真撮られたって感じ（笑）」

「出張してるんだね」

「相変わらずデコピン可愛くてお利口さん」

大谷は3日（同4日）、ロサンゼルスで行われたワールドシリーズ優勝パレードとセレモニーに妻の真美子さんと出席。デコピンの姿はなかった。



（THE ANSWER編集部）