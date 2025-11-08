【山粼武司 これが俺の生きる道】#44

【これが俺の生きる道】「1億円プレーヤー」になって買ったご褒美…巨人・松井秀喜に競り勝ち本塁打王、バラ色のオフだった

1996年オフの契約更改は年俸1億2000万円でサイン。バラ色のオフを迎えた俺は、名古屋に加えて東京のテレビ局に引っ張りダコの日々だった。

「プロ野球選手というのは、活躍してスターになったら積極的にメディアに出ていくべきだ」

というのが俺の考え。テレビに出まくっていると、「おまえ、そんなもんばっかり出とらんと、もっと練習せい」と言ってくる指導者やOBがいる。星野仙一監督もそういうタイプだった。でも、俺はその逆。本業の負担にならん範囲で、たくさん露出して大いに発信した方がいいと思っていた。中日というローカル球団にいたから、なおさらだったかもしれない。

一方、年が明けると、とてつもないプレッシャーと闘っていた。本塁打王として注目される中、最低でも96年の成績をキープしなければならないと思っていた。97年1月は、「そろそろ動かなければ」「どうやって始動しよう」ということで頭がいっぱいだったが、考えても答えは出なかった。俺自身、最もやみくもにバットを振ったのは97年春のキャンプだった気がする。

得体の知れない不安は練習でしか解消できなかった。といっても、明確なテーマを設定し、内容のある練習とはいえなかった。気を紛らわすためにただ振っていただけ。ただ振って、ただ汗をかいて「俺はこれだけ練習したから結果も出るでしょ」というマインドにもっていくことが目的になっていた。

なまじ「本塁打王」という看板を背負ってしまったことで、周囲から注目され、方々から取材依頼も来る。それがプレッシャーに拍車をかけた。

しかも、肝心のバッティングの調子がなかなか上がらなかった。というか、実は前年9月ごろからずっと、悪いイメージを引きずっていた。

夏場までは打率、本塁打、打点とも好調。8月の終わりに1日だけ、「三冠王」になったこともあった。でも、9月はおそらく打率2割にも達していなかったと思う。

別にどこかが痛かったわけではない。ただ、9月6日の甲子園での阪神戦で、藪恵壹から頭に死球を受けたことが影響していたのかもしれない（藪は危険球退場）。

「どうやってもタイミングや打ち方が合わないなあ。おかしいなあ。違うなあ、違うなあ……」

バットを振っても振っても、しっくりこない感じが頭にこびりついて離れなかった。とはいえ、本塁打王ともあろう俺から、星野監督やコーチに「実はあんまり調子が良くない」などと、とてもじゃないが打ち明けられなかった。

そんな中、救いの手を差し伸べてくれた人がいた。打撃コーチだった高畠導宏さんだ。

（山粼武司／元プロ野球選手）