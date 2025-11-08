ユナイテッド航空の東京・成田―パラオ間の直行便が１０月２９日に開設された。この就航に伴ってパラオのスランゲル・ウィップス・ジュニア大統領らが成田空港で記念セレモニーに出席。「日本とパラオの架け橋に」とパラオの魅力をＰＲした。

同大統領は「歴史的な新路線の初便を見られて光栄です」と今回の直行便開設に感謝。「これで島国がつながります。家族が、ビジネスが、旅行者がつながります。貿易も強め、観光業も盛んになる。文化交流の扉も開かれるでしょう」と好影響の循環が生まれると力説した。

２０１８年に取りやめとなって以降、日本ーパラオの直行便はなく、グアムで乗り継いだ場合のフライト時間は最短８時間。８年ぶりに復活した直行便でフライト時間は約５時間に短縮された。成田ーパラオは毎週水・土曜、パラオー成田は毎週木・日曜に運航する予定となっている。

パラオ共和国は、ミクロネシアに位置し、５００以上の群島からなる「手つかずの楽園」と言われる。透明度抜群のエメラルドグリーンの海に囲まれ、美しいサンゴ礁や多様な海洋生物が生息し、世界中の人々を魅了している。また、パラオは日本語が通じる場面が多く、親しみやすさを感じられ、フレンドリーな国民性もあり観光客の人気も高い。