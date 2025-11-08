巨人・田中瑛斗投手が７日、都内でスカパー！の配信番組「エイジェック ｐｒｅｓｅｎｔｓ 真中満が行く！〜伝説ライブ３ ｉｎ 渋谷〜」の公開収録に初参加した。ＭＣが真中満氏で、ゲストの五十嵐亮太氏、ヤクルト・石山泰稚投手とともにゲスト登場。番組内では先輩から“ムチャ振り”され、赤面しつつもある同僚選手の投球フォームを全力モノマネして爆笑を取るシーンも。持ち前の強心臓ぶりを生かしていた。

現役ドラフトで日本ハムから移籍した今季は自己最多を大きく更新する６２登板、３６ホールドとフル回転した。明るく親しみやすい性格もあり、さっそくオフのイベントに呼ばれ、収録後は「こういう場に立つこと自体が初めてだったので！ 本当に緊張しましたけど、やりやすい環境でした」とホッとした表情。「もっともっと、オフシーズンにこういうイベントに呼んでもらえるように。これからのシーズンのモチベーションになりましたし、温かいファンの皆さんがいる中で、もっとこういう舞台に立ちたいと思いました。これからもお願いします！」と来季のさらなる飛躍を思い描いた。

昨季まで通算７年間で１０登板。同じくリリーバーとして活躍した五十嵐氏からは「しっかりケアすることがすごく大事。また来年に向けてこれから始まると思うので」とエールをもらい「このイベントに来たら、もう活躍は間違いないので（笑）信じ切ってやってもらいたい。信じ切ったもん勝ちなのでね。本当に来てもらえてうれしかったですよ。来るのも結構勇気がいると思うし」と最後まで歓迎ムードに包まれていた。