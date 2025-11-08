小田原競輪場の開設76周年記念G3「北条早雲杯争奪戦」は3日目を迎える。注目は12Rだ。

先行力上位の松井に郡司―小原が続く地元ラインが大本線。別線は西田―橋本の中四国勢、酒井―須永の福島勢、そして北津留―志智で4分戦。

西田と酒井の先行力も侮れないが、スピード上位の松井がライン3車を生かして最終的に巻き返す流れが有力。郡司が番手戦をこなしてゴール前で差して首位。松井が西田や酒井と踏み合うと底力上位の北津留の捲りで＜9＞＜4＞、＜9＞＜5＞が浮上。

＜1＞松井宏佑 踏んだ感じも自転車との一体感も悪くない。調子はいい。自分も前でやりたいので自力。

＜2＞橋本強 チェーンの長さを微調整して反応が良くなった。西田君へ。

＜3＞須永優太 酒井君へ。

＜4＞志智俊夫 北津留君。

＜5＞郡司浩平 セッティングをいじって良くなった。もう少しでいい時の感覚になりそう。松井君へ。

＜6＞酒井雄多 33だから番手を奪えた。最後はいっぱい。自力。師匠（成田）と直前に決勝で会えたらと話したので勝ち上がりたい。

＜7＞小原太樹 松井君のカカリが良かった。ピンピンなら100点。＜1＞＜5＞へ。

＜8＞西田優大 自力。

＜9＞北津留翼 脚はいつも通りだが、33が苦手で立ち遅れてしまう。自力。