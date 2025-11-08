

大泉洋主演、野木亜希子脚本で、今期もっとも期待されていたドラマの1つ（画像：テレビ朝日「ちょっとだけエスパー」公式サイトより）

はたして、盛り上がっているのか。それとも、期待外れなのか。

2025年の秋ドラマは多彩なジャンルがそろいました。

上戸彩さんと沢村一樹さんが主演を務めたシリーズの新作「絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜」（フジテレビ系、月曜21時）、草磲剛さんのカンテレ制作ドラマでの主演10作目となる「終幕のロンド−もう二度と、会えないあなたに−」（フジテレビ系、月曜22時）、原作が「このマンガがすごい！2025」などにランクインした「じゃあ、あんたが作ってみろよ」（TBS系、火曜22時）。

人気シリーズ5作目となる天海祐希さん主演の「緊急取調室」（テレビ朝日系、木曜21時）、多くのヒット作を持つ脚本家・岡田惠和さんの「小さい頃は、神様がいて」（フジテレビ系、木曜22時）、朝ドラ主演女優の波瑠さんと川栄李奈さんが母親役を演じる「フェイクマミー」（TBS系、金曜22時）、LGBTのラブコメがプライムタイムに進出した「ぼくたちん家」（日本テレビ系、日曜22時30分）。

「意外な作品」がいちばんの話題に

これらの中でも、放送前の段階から業界内外で「別格」「3強」と噂されていたのが、「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう」（フジテレビ系、水曜22時、以下「もしがく」）、「ちょっとだけエスパー」（テレビ朝日系、火曜21時）、「ザ・ロイヤルファミリー」（TBS系、日曜21時）の3作。

「別格」「3強」と噂された最大の理由は、誰もが知る主演級俳優を集結させたキャストでした。

「もしがく」は、菅田将暉さん、二階堂ふみさん、神木隆之介さん、浜辺美波さん、菊地凛子さん、小池栄子さん、市原隼人さん、生田斗真さん。

「ちょっとだけエスパー」は、大泉洋さん、宮粼あおいさん、ディーン・フジオカさん、北村匠海さん、岡田将生さん。

「ザ・ロイヤルファミリー」は、妻夫木聡さん、目黒蓮さん、松本若菜さん、小泉孝太郎さん、沢村一樹さん、黒木瞳さん、佐藤浩市さん。

これだけ主演級俳優をそろえた作品は、年間を通じて放送される大河ドラマか、来年の続編放送が発表された「VIVANT」（TBS系）くらいでしょうか。

しかも「もしがく」は脚本に三谷幸喜さん、「ちょっとだけエスパー」は脚本に野木亜希子さん、「ザ・ロイヤルファミリー」は演出に塚原あゆ子さんと、制作陣にもビッグネームがそろいました。そんな作品が同じクールに3つもそろったのですから、期待感が高まっていたのは間違いないでしょう。

しかし、秋ドラマが序盤から中盤に差しかかる11月上旬の今、最大の話題は「じゃあ、あんたが作ってみろよ」。竹内涼真さん演じる主人公のキャラクターと、明るく自由度の高い演出などがウケて、特にネット上では圧倒的な支持を集めています。



前評判よりも大いに盛り上がっている（画像：TBS「じゃあ、あんたが作ってみろよ」公式サイトより）

一方、前述した「3強」の盛り上がりは「今1つ」というムード。なかには早々に「失敗作」という厳しい声もありました。はたしてその理由はどんなものがあるのか。また、今後はどのくらい期待できるのでしょうか。

今秋の「3強ドラマ」が序盤で苦戦する理由

「3強」を個別に見ていくと、まず「もしがく」は1984年の渋谷が舞台の物語。まだ何物でもない若者たちが夢や恋に悩み、衝突しながらも、エネルギッシュに突き進もうとする姿が描かれています。

物語は、横暴な言動で劇団を追われた久部三成（菅田将暉）が渋谷の繁華街・八分坂を訪れ、閉店寸前のストリップ劇場に雇われたところからスタート。

久部はストリップではなくシェイクスピアの舞台を上演することを提案し、ダンサーの倖田リカ（二階堂ふみ）や構成作家の蓬莱省吾（神木隆之介）らと初公演に至るまでが描かれてきました。

当作は三谷さんの経験に基づいたオリジナル作であり、蓬莱は若かりし日の自身がモチーフのキャラクター。これらを踏まえると、三谷さんの思い入れがたっぷり詰まった物語であることは間違いないでしょう。

ただ、1980年代の渋谷、演劇、シェイクスピアなどの設定やモチーフは、視聴者層を限定しかねないものであり、序盤は「俳優たちに興味は持てても物語には持ちづらい」というニュアンスの声が散見されました。入り口としてはかなりニッチだったという感があります。



三谷幸喜渾身の作品が菅田将暉主演でドラマ化（画像：フジテレビ「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう」公式サイトより）

次に「ちょっとだけエスパー」は、会社をクビになり、妻も財産も失ったサラリーマン・文太（大泉洋）がちょっとだけエスパーになって世界を救うというコンセプトのファンタジー作。

文太は「ノナマーレ」という会社に入社し、ある薬を飲むことでちょっとだけエスパーになり、社宅で見知らぬ女性・四季（宮粼あおい）と夫婦として暮らしながら週替わりのミッションに励む様子が描かれています。

しかし、序盤はエスパーとしての能力だけでなく、週替わりのミッションも“ちょっとだけ”にとどまり、物語のテーマや任務クリアのカタルシスも控えめ。

また、豪華キャストをそろえた割に“大泉洋劇場”というべき独壇場が続いたほか、もともと賛否の分かれやすいファンタジー作であることも含め、称賛も酷評もないようなどっちつかずの状態が続いています。



「宮粼あおいがかわいすぎる」と話題に（画像：テレビ朝日「ちょっとだけエスパー」公式サイトより）

「視聴者を選ぶ」ことになった背景

「ザ・ロイヤルファミリー」のコンセプトは、人間と競走馬の20年にわたる壮大なストーリー。税理士として挫折した栗須栄治（妻夫木聡）が馬主である山王耕造（佐藤浩市）と出会い、彼を支えながら調教師や騎手らと有馬記念を目指す様子が描かれています。

実質的なダブル主人公となる栗須と耕造の男気あふれるキャラクターに加えて、生産牧場や厩舎、馬主や騎手らの熱くストレートな人間関係はドラマ枠「日曜劇場」にフィットし、評判は上々。

しかし、競馬そのものやギャンブルが苦手な人が多いのか、話題性としては日曜劇場の中でも低い水準にとどまっているようです。

また、耕造の妻・京子（黒木瞳）や長男で後継者候補の優太郎（小泉孝太郎）との強烈な敵対関係が「不要ではないか」「日曜劇場の悪いクセ」という声もあがるなど賛否が分かれているところなのでしょう。



豪華キャストに加えて、「日曜劇場」らしい演出も健在（画像：TBS「ザ・ロイヤルファミリー」公式サイトより）

こうして見ていくと、豪華キャストを集め、実績十分のスタッフが手がけている分、視聴者側のハードルが高くなっている様子がうかがえます。

3作ともに序盤の脚本・演出は一定のクオリティがあったものの「これくらいは当然」とみなされ、それどころか「もっと面白いと思っていた」などと厳しい目を向けられてしまいました。

そしてもう1つ指摘しておきたいのは、大物クリエイターの作品だからこそプロデュースのバランス感覚が難しいこと。

基本的に大物クリエイターほど技術や実績へのリスペクトから、脚本家なら「書きたいものを自由に書いてもらいたい」、演出家なら「撮りたいもの自由に撮ってもらいたい」となりやすく、時に大衆性が失われていく要因になることがあります。

その点、「もしがく」は三谷さんの思い入れが強い舞台の世界を描いた物語であり、野木さんは「いつかやりたい」と思っていたファンタジー作。その結果、序盤は多くの視聴者を引き寄せるというより、視聴者を選ぶようなニュアンスを感じさせられました。

一方、「ザ・ロイヤルファミリー」は早見和真さんの小説が原作の作品。その原作にプロデューサーをはじめスタッフたちがほれ込み、競馬関係者へのリスペクトが前提で作られているため、専門性が高くなり、やはり序盤は視聴者を選ぶようなニュアンスが感じられました。

さらに塚原監督の手がける映像は常に美しくもダイナミックで引きつけられる反面、馬や競馬関係者、競馬やギャンブルそのものを過剰に飾り立てているようなムードを感じた人もいるようです。



主演の妻夫木聡や佐藤浩市の安定感ある演技には称賛の声が（画像：TBS「ザ・ロイヤルファミリー」公式サイトより）

徐々に起きはじめた「小さな奇跡」

では順風満帆とは言えないスタートを切った「3強」は今後どうなっていくのか。中盤から右肩上がりで終盤を迎える可能性はありそうなのか。

まず「もしがく」は、第3話でコンビ芸人・コントオブキングスの彗星フォルモン（西村瑞樹）と王子はるお（大水洋介）のボケとツッコミを入れ替えることで才能が覚醒されたシーンあたりからムードが変化。

コワモテで無口な用心棒・トニー安藤（市原隼人）も演技への真摯な姿勢や才能を見せはじめるなど、三谷作品らしい小さな奇跡が起きはじめています。

「小さな奇跡が起きることで回を追うごとに多彩なキャラクターへの愛着が増し、どんどん続きが見たくなっていく」のは、三谷作品ではおなじみの現象。

また、三谷作品は「王様のレストラン」（フジテレビ系）などがそうであったように、放送中盤から終盤、さらには終了後に評価される作品が多く、「もしがく」もそのムードが漂いはじめています。

宮藤官九郎さんなども含め劇作家、特に喜劇が得意な人のドラマ脚本は、見れば見るほど好きになっていくような作品が多いため、むしろこれからが勝負でしょう。



実力派俳優たちが演じるキャラクターが「小さな奇跡」を起こせるか（画像：フジテレビ「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう」公式サイトより）

期待感は再び高まりつつある

次に「ちょっとだけエスパー」は、11月4日放送の第3話で初めて「縁日に来ていた人々が爆発で死ぬのを止める」という重大なミッションに挑戦。さらにラストでは「エスパーを発現させる文太の薬を、四季が風邪薬と間違えて飲んでしまう」という何かのきっかけになりそうなシーンもありました。

また、エスパー仲間の桜介（ディーン・フジオカ）、半蔵（宇野祥平）、円寂（高畑淳子）の抱える秘密も徐々に明かされ、さらに謎の大学生・市松（北村匠海）が暗躍。

「ノナマーレ」の社長・兆（岡田将生）も「正体不明の未確認因子が存在している」ことを明かすシーンがあるなど、明らかに物語のテンポを上げ、展開が変わってきた様子がうかがえます。

さらに「ヒーローの恋はアイドルの恋以上にあってはならない」として、兆から人を愛することを禁じられた文太が四季を愛しはじめる……という切ない展開も加速度を増していくのでしょう。

中盤から終盤にかけて野木さんらしい社会問題を絡めた展開を予想する声もあるなど、期待感は再び高まりつつあります。

制作サイドは「愛とは、仲間とは、世界を救うとは…？」と3つものテーマを掲げ、大泉さん自身「バカバカしいお話かと思いきや、すごい展開になっていく」などと明言していることも、今後期待できそうな理由の1つでしょう。



朝ドラ「あんぱん」にも出演した北村匠海への期待も高まる（画像：テレビ朝日「ちょっとだけエスパー」公式サイトより）

地上波がNetflixに対抗できる前例に

最後に「ザ・ロイヤルファミリー」は、早見和真さんの小説を読めば中盤から終盤にかけての盛り上がりは確定的。

馬、馬主、騎手らが、夢や情熱、誇りや絆を継承していく壮大な物語は、「第33回山本周五郎賞」「2019年度JRA賞馬事文化賞」を受賞した原作の実績から鉄板と言っていいでしょう。

また、ドラマのクライマックスと現実の有馬記念をリンクさせたスケジューリングも終盤に盛り上がるであろう理由の1つ。キャストでは、耕造の隠し子・中条耕一を演じる目黒蓮さんが本格登場するなど、競馬やギャンブルを敬遠しがちな人も加わってネット上が活気づく可能性もありそうです。



目黒蓮演じる中条耕一が物語にどう関わってくるのか（画像：TBS「ザ・ロイヤルファミリー」公式サイトより）

そもそも豪華キャストについては「その真価が発揮されるのは終盤」とみなすのが自然。序盤から5〜8人の主演級俳優が全員活躍することは難しく、キャラクターが浸透した終盤に協調や対立などの人間関係が鮮烈に描かれていくのでしょう。

そこで前述した「3強」の主演級俳優たちがどんな演技を見せるのか。ネット上に白熱した演技合戦を称える声などがあがるのではないでしょうか。

今秋の「3強」は、実績も実力も十分なクリエイターや原作小説に主演級俳優たちが引きつけられた結果、生まれた現象であり、地上波のドラマとしては喜ばしいことに違いありません。

このところ地上波のドラマはNetflixら有料動画配信サービスとの比較上、予算や制作期間などの点で劣勢が指摘されがちですが、「この人の作品なら出たい」と思わせるオファーを出せれば勝負できることが証明されました。

今後に向けてよい前例としていくためにも、「3強」は中盤から終盤にかけて視聴率や配信再生数だけでなく、世間の評判を得ていくことが重要なのでしょう。

（木村 隆志 ： コラムニスト､人間関係コンサルタント､テレビ解説者）