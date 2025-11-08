65ºÐ¤Ç²ñ¼ÒÂ´¶ÈŽ¤º£¸å¤Î¤ª¶â¤ò¤É¤¦¹Í¤¨¤Ù¤¤«
¡Ö¤«¤ó¤Ù¤¨¤µ¤ó¡×¤³¤È¡¢¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¤ÎµÈºêÃ£É§»á¤Ï41Ç¯ºßÀÒ¤·¤¿²ñ¼Ò¤ò65ºÐ¤ÇÂ´¶È¡£ÆÈÎ©¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤ª¶â¤Î¤³¤È¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¡Ê¼Ì¿¿¡§genzoh¡¿PIXTA¡Ë
10·îËö¤ÇÁÐÆüÁí¹ç¸¦µæ½ê¤òÂ´¶È¤·¤¿¡£¿Í¤Ë²ñ¤¦¤¿¤Ó¤Ë¤¤¤í¤ó¤ÊÀâÌÀ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤Æ¡Ä¡Ä¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¿´µö¤Ê¤¤´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ë¤±¤ì¤É¤â¡¢±Ñ¸ì¤Ç¡ÉI¡Çm now Independent.¡É¤È¸À¤¦¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¸Ø¤é¤·¤²¤Ë»×¤¨¤ë¡£ÁÈ¿¥¤òÎ¥¤ì¤¿¼«Ê¬¤¬¤³¤ì¤«¤é¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤«¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â³Ú¤·¤ß¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢41Ç¯È¾¤âÌ³¤á¤¿²ñ¼Ò¤òÎ¥¤ì¤ë¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤¤¤í¤¤¤í·èÃÇ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤Ë¤ª¶â¡Ê¥«¥Í¡Ë¤Ë´Ø¤·¤Æ¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£Åö¥Þ¡¼¥±¥Ã¥ÈÍó¤ÎÆÉ¼Ô¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤¤¥Æ¡¼¥Þ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Î¡Ö¹â»Ô³°¸ò¡×¤Ø¤ÎÉ¾²Á¤ä¤é¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÀ¯ÉÜÊÄº¿¤È¤¤¤Ã¤¿½Ü¤ÎÌäÂê¤Ï¤µ¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤¿¸å¤Î¥Þ¥Í¡¼¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
ÆÈÎ©¤·¤Æ¡¢¤Þ¤º¡Ö³ÎÄêµò½ÐÇ¯¶â¤Î¼õ¤±¼è¤êÊý¡×¤ò·è¤á¤¿
11·îºÇ½é¤Î3Ï¢µÙ¤Ë¤Ï¡¢³ÎÄêµò½Ð·¿Ç¯¶â¤Î¼õ¤±¼è¤êÊý¤ò·è¤á¤¿¡£¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ÎÇ¯¶â¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö3³¬ÉôÊ¬¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ëÆÉ¼Ô¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£Ëè·î°ìÄê¤Î¶â³Û¤òÇ¼¤á¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç±¿ÍÑ¤ò»Ø¼¨¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¹ñÌ±Ç¯¶â¡Ê1³¬ÉôÊ¬¡Ë¤ä¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ê2³¬ÉôÊ¬¡Ë¤Ï¡¢65ºÐ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤â°ìÄê°Ê¾å¤Î¼ýÆþ¤¬¤¢¤ë¤È¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢³ÎÄêµò½Ð·¿¤Ï¤¿¤È¤¨ËÜ¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢²áµî¤ËÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤¿Ê¬¤Ï°äÂ²¤Ë»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¥Õ¥§¥¢¤ÊÇ¯¶â¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¼õ¤±¼è¤êÊý¤ÏÂ¿ÍÍ¤Ç¤¢¤ë¡£°ì»þ¶â¤Ç¤â¤é¤¦¤«¡¢Ç¯¶â¤Ç¤â¤é¤¦¤«¡£Ç¯¶â¤Ç¤â¤é¤¦¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢±¿ÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¼è¤êÊø¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¤¤¤Ã¤¿¤óÀº»»¤·¤ÆËèÇ¯Äê³Û¤Ç¼õ¤±¼è¤ë¤«¡¢¤Ê¤É¤ÎÁªÂò»è¤¬¤¢¤ë¡£²¿Ç¯¤«¤±¤Æ¼õ¤±¼è¤ë¤«¡¢Ç¯¤Ë²¿²ó¤ËÊ¬¤±¤ë¤Î¤«¤â¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
³ÎÄêµò½Ð·¿Ç¯¶â¤Ï60ºÐ¤ÇÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤¬Ää»ß¤Ë¤Ê¤ê¡¢75ºÐ¤Þ¤Ç¤Ë¼õ¤±¼è¤ê¤Î¼êÂ³¤¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£É®¼Ô¤Î¾ì¹ç¤Ï2020Ç¯¤Ë¤ªÃÎ¤é¤»¤¬ÅþÃå¤·¤¿¸å¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ5Ç¯´ÖÊüÃÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î´Ö¤Ë³ô²Á¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢TOPIX¡ÊÅì¾Ú³ô²Á»Ø¿ô¡ËÏ¢Æ°·¿¤ÎÅê»ñ¿®Â÷¤¬¤«¤Ê¤êÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£2020Ç¯»þÅÀ¤ÇÀº»»¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¡Ö¤¢¤¢¡¢¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¡£
¡Ö°ì»þ¶â¤Ç¼õ¤±¼è¤ë¡×¤È·è¤á¤¿¡Ö3¤Ä¤ÎÍýÍ³¡×¤È¤Ï¡©
¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤¿Ëö¤Ë¡¢°ì»þ¶â¤Ç¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£ÍýÍ³¤Ï3ÅÀ¤¢¤ë¡£
¤Ò¤È¤Ä¤ÏÀÇ¶âÂÐºö¤Ç¤¢¤ë¡£Åö½é¤ÏÇ¯¶â·¿¤Ë¤·¤Æ¸þ¤³¤¦10Ç¯´Ö¡¢Äê³Û¤Ç¼õ¤±¼è¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¾ì¹ç¤Ï¸þ¤³¤¦10Ç¯´Ö¤Î½êÆÀ¤¬¾å¤¬¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÀÇ¶â¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤¤¤ä¡¢¤â¤Á¤í¤ó¾Íè¤Î¼ýÆþ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯Ì¤ÃÎ¿ô¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¤È¤ê¤¢¤¨¤º°ì»þ¶â¤Ç¼õ¤±¼è¤ë¤Û¤¦¤¬¡¢Âà¿¦½êÆÀ¹µ½ü¤¬»È¤¨¤ëÊ¬¤À¤±¡¢ÀÇ¶â¤¬¤ªÆÀ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¤³¤ÎÊÕ¤Ï¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ö¾ð¤¬°ã¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢ÀÇÍý»Î¤µ¤ó¤Ë¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢É®¼Ô¤Î¾ì¹ç¤Ï¡Ö°ìÉô¤ò°ì»þ¶â¡¢»Ä¤ê¤òÇ¯¶â¡×¤Ç¼õ¤±¼è¤ë¤Î¤¬¤â¤Ã¤È¤âÀÇ¶â¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤Î»î»»¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
ÍýÍ³¤½¤Î2¤Ï³ô²Á¤Ç¤¢¤ë¡£Â¸µ¤Î¡ÖÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á5Ëü±ßÄ¶¡×¤È¤¤¤¦³ô²Á¤Ï¡¢¤³¤Î»ý¤Á¤Þ¤ï¤êÏ¢ºÜ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë·Ä±þµÁ½ÎÂç³Ø¤Î¾®È¨ÀÓÀèÀ¸¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¤â¡¢É®¼Ô¤â¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¹â¤¤¤è¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÊÕ¤ÇÀº»»¤·¤Æ¡¢³ô¼°±¿ÍÑ±×¤ò³ÎÄê¤·¤Æ¤ª¤¯¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤â¤Á¤í¤ó¤³¤Î¸å¤â³ô¹â¤ÏÂ³¤¯¤«¤â¤·¤ì¤º¡¢¤½¤Î¾ì¹ç¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Í¡×¤È¤Ê¤ë¤±¤ì¤É¤â¡¢¤³¤³¤Ï¡ÖÊ¢È¬Ê¬ÌÜ¡×¤ÇÎÉ¤·¤È¹Í¤¨¤¿¡£
ÍýÍ³¤½¤Î3¤Ï¡¢¼ê¸µ¤ÎÍ¾Íµ»ñ¶â¤ò¸ü¤¯¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»ö¾ð¤Ç¤¢¤ë¡£É®¼Ô¤¬±¿±Ä¤¹¤ë²ñ¼Ò¤Ï¥ì¥ó¥¿¥ë¥ª¥Õ¥£¥¹¤ò¼Ú¤ê¤¿¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢¿Í¤ò¸Û¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¸ÇÄêÈñ¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¹â¤¯¤Ê¤¤¡£º¹¤·Åö¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê»ñ¶â¼ûÍ×¤â¤Ê¤¤¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤ª¶â¤Ï¡¢¤Ê¤¤¤è¤ê¤Ï¤¢¤ë¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡£
¤³¤³¤Ç»×¤¤½Ð¤¹¤Î¤Ï¡¢¸Î¡¦»³ºê¸µ¤µ¤ó¤Î¡Ö¤ª¶â¤È¤Ï¼«Í³¤Î¤³¤È¤À¡×¤È¤ÎÌ¾¸À¤Ç¤¢¤ë¡£¤ª¶â¤Ç¹¬Ê¡¤ÏÇã¤¨¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¤â¡¢¤ª¶â¤ÇÈò¤±¤é¤ì¤ëÉÔ¹¬¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡£¤ª¶â¤È¤Ï¡¢Â¸ºß¤½¤Î¤â¤Î¤¬¼«Í³¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£»³ºê¤µ¤ó¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤ª¶â¤Ë¤Ï¡¢¡»È¤¤Æ»¤Î¼«Í³¡¢¢Âç¤¤µ¤Î¼«Í³¡¢£·Á¤Î¼«Í³¤¬¤¢¤ë¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï²¼µ¥µ¥¤¥È¤ÎÏÀ¹Í¤ò¤´»²¾È´ê¤¤¤¿¤¤¡£
¡»¤ª¶â¤¬»ý¤Ä3¤Ä¤Î¼«Í³¡Á¤½¤ÎÏÀÍýÅªµ¢·ë¡Á¥È¥¦¥·¥ë¡Ö¥Û¥ó¥Í¤ÎÅê»ñ¶µ¼¼¡×¤«¤é
»³ºê¤µ¤ó¤¤¤ï¤¯¡£¤ª¶â¤Î¶¯¤ß¤ÏËÜÍè¡¢¤½¤Î¼«Í³ÅÙ¤Ë¤¢¤ë¡£¤ª¶â¤Ï¤½¤Î»ý¤Á¼ç¤Î°Õ¿Þ¤Ë½¾¤¦¤·¡¢Â¿²á¤®¤Æº¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¶â³Û¤¬¤¤¤¯¤é¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÀ¼Á¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡£¤Ä¤Þ¤ê¡Ö»ý¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤Ï¾¡¤Á¡×¤Ê¤Î¤À¡£
¤³¤ó¤Ê¤È¤¡¢À¤¤Ë¤¢¤Þ¤¿¤¤¤ë¶âÍ»¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤¿¤Á¤Ï¡¢¡Ö¤³¤¦¤¢¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡×¡Ö±¿ÍÑ¤Ï¤³¤¦¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¦¡£¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¤È¾¦Çä¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏËÜËöÅ¾ÅÝ¤Ç¤¢¤ë¡£¤ª¶â¤ÎËÜ¼Á¤ËÊÑ²½¤Ï¤Ê¤¤¡£¤À¤Ã¤¿¤é¤Ê¤ë¤Ù¤¯¼ê¶á¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¯¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡£¿ÍÀ¸¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿»þ´Ö¤¬Í¸Â¤Ç¤¢¤ë¤È°Õ¼±¤·»Ï¤á¤¿¤é¡¢¤Ê¤ª¤µ¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¤Ç¤¢¤ë¡£³ÎÄêµò½Ð·¿Ç¯¶â¤ò°ì»þ¶â¤Ç¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¤É¤¦¤¤¤¦·Á¤Ç±¿ÍÑ¤¹¤ë¤«¡¢¤È¤¤¤¦¼¡¤ÎÌäÂê¤¬À¸¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¸½¶â¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¿²¤«¤·¤Æ¤ª¤¯¤Î¤ÏÆÀºö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤É¤ó¤É¤óÌÜ¸º¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤À¡£º£¤Î¤è¤¦¤ËËèÇ¯2¡Á3¡ó¤ÇÊª²Á¤¬¾å¤¬¤ë·ÐºÑ¤È¤Ï¡¢Ãù¶â¤¬ËèÇ¯2¡Á3¡ó¤º¤Ä¸º²Á¤¹¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Ï°Õ³°¤ËÂç¤¤ÊÌäÂê¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤ï¤º¤«2Ç¯¤Ç¡ÖËÉ±ÒÈñ¤Î¸íº¹1Ãû±ß¡ª¡×¤È¤¤¤¦°Û¾ï»öÂÖ
¤³¤³¤Ç¤Ò¤È¤Ä¤À¤±¹â»Ô¿·À¯¸¢¤ËÂÐ¤·¡¢¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¡£ËÉ±ÒÈñ¤ÎGDPÈæ2¡ó¤ÎÌÜÉ¸¤òÁ°ÅÝ¤·¤¹¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¤â¡¢¤¢¤ì¤Ï¤É¤ÎÇ¯¤ÎGDP¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡©
ËÉ±ÒÈñ¤Î2¡óÌÜÉ¸¤¬ÂÇ¤Á½Ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢2022Ç¯12·î¤Ë´ßÅÄÆâ³Õ¤¬¡ÖËÉ±Ò3Ê¸½ñ¡×¤ò³ÕµÄ·èÄê¤·¤¿¤È¤¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÇ¯¤Î2·î¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè¤ÎËÖÈ¯¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤ï¤¬¹ñ¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã´Ä¶¤¬·ãÊÑ¤·¤¿¤³¤È¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢2022Ç¯ÅÙ¤ÎGDP¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¢¤ë¡£¤¢¤ÎÇ¯¤ÎÌ¾ÌÜGDP¤Ï567Ãû±ß¤Ê¤Î¤Ç¡¢2¡ó¤Ï11.3Ãû±ß¤ËÁêÅö¤¹¤ë¡£
¤¿¤À¤·ËÉ±ÒÈñ¤È¤Ï¡¢º£¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¾Íè¤Ë¤«¤±¤Æ»È¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ê¤ë¤Ù¤¯Ä¾¶á¤Î¿ôÃÍ¤ò»È¤¦¤Ù¤¤Ç¤¢¤í¤¦¡£2024Ç¯ÅÙ¤ÎÌ¾ÌÜGDP¤Ï615Ãû±ß¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î2¡ó¤Ï12.3Ãû±ß¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£12.3Ãû±ß¤«¤é11.3Ãû±ß¤òº¹¤·°ú¤¯¤È¡¢º¹³Û¤Ï¤Ê¤ó¤È1Ãû±ß¡£¤ª¤¤¤ª¤¤¤ª¤¤¡¢½ôÊª²Á¹âÆ¤È±ß°Â¿Ê¹Ô¤â¤¢¤¤¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤ï¤º¤«2Ç¯¤Ç¡Ö¸íº¹¤¬1Ãû±ß¡×¤È¤¤¤¦°Û¾ï»öÂÖ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
»×¤¦¤Ëº£¤ÎÆüËÜ·ÐºÑ¤Ï¡¢Ìó30Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¡Ö¥È¥ê¥×¥ë¥¼¥í¡×¡ÊÊª²Á¾å¾º¥¼¥í¡¢ÄÂ¾å¤²¥¼¥í¡¢¶âÍø¤â¤Û¤È¤ó¤É¥¼¥í¡Ë¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤¬½ª¤ï¤ê¡¢Êª²Á¤âÄÂ¾å¤²¤â¾å¤¬¤ê»Ï¤á¡¢¶âÍø¤â¾å¾º²áÄø¤Ë¤¢¤ë¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤¬5Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÅìµþÅÔÆâ¤ÎÃæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²Á³Ê¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¶â²Á³Ê¤âÅ·°æÃÎ¤é¤º¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤ì¤é¤Î¸½¾Ý¤Îº¬Äì¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤ª¶â¤ÎÃÍÂÇ¤Á¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤³¤È¤Ç¤¢¤í¤¦¡£¤ª¶â¤Ï²ÁÃÍ¤ò·×¤ë¼êÃÊ¤Ç¤â¤¢¤ë¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤Î¡Ö·×¤ê¡×¤ÎÃÍÂÇ¤Á¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢·ë²ÌÅª¤Ë³ô¤äÅÚÃÏ¤ä¶âÃÏ¶â¤Î²Á³Ê¤¬¾å¾º¤¹¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤Î¤³¤È¤È¸À¤¨¤è¤¦¡£
»×¤¨¤Ð2008Ç¯¤Î¥ê¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥Ã¥¯¤«¤é¤³¤ÎÊý¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç¶âÍ»´ËÏÂ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç¤â2013Ç¯¤«¤é¡Ö¹õÅÄ´ËÏÂ¡×¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢ÆüËÜ¶ä¹Ô¤¬¹ñºÄ¤òÂçÎÌ¤ËÇã¤¤Æþ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï2022Ç¯¤«¤é¥¤¥ó¥Õ¥ì¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¾¯¤·ÃÙ¤ì¤ÆFRB¡ÊÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¡Ë¤¬Íø¾å¤²¤ËÅ¾¤¸¡¢¤³¤³¤ØÍè¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯¼ý¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£ÆüËÜ¤Ç¤â¥¤¥ó¥Õ¥ì·¹¸þ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢Êª²ÁÂÐºö¤¬À¯¼£¤ÎºÇ½ÅÍ×²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¡ÖÊª²Á¤ÎÈÖ¿Í¡×¤¿¤ëÆüËÜ¶ä¹Ô¤Ï¡¢½ôÈÌ¤Î»ö¾ð¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«Íø¾å¤²¤ò·èÃÇ¤Ç¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤¤¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢±ß°Â¤â¤·¤Ð¤é¤¯¤ÏÂ³¤¯¤Î¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ìÎáÏÂ»þÂå¡×¤Ï¿·¤¿¤Ê»×¹ÍË¡¤È±¿ÍÑ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò
ÌäÂê¤Ï¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤Î°Õ¼±¤¬¤³¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¡£¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÀè¤Û¤É¤Î»³ºê»á¤Î¸ÀÍÕ¤òÁÛµ¯´ê¤¤¤¿¤¤¡£¤ª¶â¤¬¼«Í³¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¤ª¶â¤¬ËèÇ¯¤Î¤è¤¦¤Ë¸º²Á¤¹¤ë»þÂå¤È¤Ï¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤Î¼«Í³¤¬Æü¡¹¼º¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£¹Í¤¨Êý¤òÁá¤¯ÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¡¢¡Ö¤ª¶â¤ò±¿ÍÑ¤¹¤ë¡×¤³¤È¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤«¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¤·¤ß¤¸¤ßÊ¿À®¤ÎÌó30Ç¯´Ö¤È¤Ï¡¢¡ÖÊ¿¤é¤«¤ËÀ®¤ë¡×»þÂå¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¥Ç¥Õ¥ì»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢²¼¼ê¤Ë»ñ»º±¿ÍÑ¤Ê¤É¤Ï¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸½¶â¤Î¤Þ¤ÞÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬Àµ²ò¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö½»µï¤Ï»ý¤Á²È¤ÈÄÂÂß¡¢¤É¤Á¤é¤¬ÍÍø¤«¡×¤È¤¤¤¦¤ª¶â¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÄêÈÖ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤â¡¢ÄÂÂß¤¬ÍÍø¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²ÈÄÂ¤Ï¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡£¤½¤ì¤À¤Ã¤Æº£¸å¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£°ìÊý¤Ç½»Âð¥í¡¼¥ó¶âÍø¤â¾å¤¬¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Í¡£
¶ÐÌ³Àè¤Ç²¿¤«·ù¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Ê¿À®¤Ï¡Ö²æËý¤¬ÀµµÁ¡×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£²¼¼ê¤ËÅ¾¿¦¤·¤Æ´Ä¶¤òÊÑ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤Ç¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯ÊÝ¾Ú¤Ï¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤í¸½¾õ°Ý»ý¤òÄü¤á¤¿½Ö´Ö¤Ë¡¢Ë×Íî¤¬»Ï¤Þ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤Ã¤¿¤é¡¢´·¤ì¤¿Ãç´Ö¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¤·¤«¤ë¤Ë¤³¤¦¤¤¤¦¥Þ¥¤¥ó¥É¥»¥Ã¥È¤Ï¡¢ÎáÏÂ¤Î»þÂå¤Ë¤ÏËº¤ìµî¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¤À¡£ÌÂ¤Ã¤¿¤éÆ°¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡£¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ó¤ÊÌÌÅÝ¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤è¡£²¶¤Ï¥Ç¥Õ¥ì»þÂå¤Î¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¤¤Ã¤È¤¤¤ë¤È»×¤¦¤±¤ì¤É¤â¡¢Êª²Á¤âÄÂ¶â¤â¾å¤¬¤é¤Ê¤¤·ÐºÑ¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Çº¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖÊª²Á¤ÈÄÂ¶â¤Î¹¥½Û´Ä¡×¤òÄêÃå¤µ¤»¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê»×¹ÍË¡¤È±¿ÍÑ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¿È¤ËÃå¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡ÊËÜÊÔ¤Ï¤³¤³¤Ç½ªÎ»¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¸å¤Ï¶¥ÇÏ¹¥¤¤ÎÉ®¼Ô¤¬½µËö¤Î¥ì¡¼¥¹¤òÍ½ÁÛ¤¹¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë¡£
¤³¤³¤«¤éÀè¤Ï¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¶¥ÇÏ¥³¡¼¥Ê¡¼¤À¡£9Æü¤Ï¡ÖG1¥ì¡¼¥¹¤ÎÃ«´Ö¡×¤Ç¡¢¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¶¦ÏÂ¹ñÇÕ¡ÊG2¡¢Åìµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Î¼Ç¥³¡¼¥¹¡¢µ÷Î¥2500m¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£ºä±Û¤¨¤¬2²ó¤¢¤ë¥¿¥Õ¤Ê¥³¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ê¡¢ËöµÓ¾¡Éé¤Ç¥¹¥¿¥ß¥Ê¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï¤³¤³¤«¤é¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×¤äÍÇÏµÇ°¤òÁÀ¤¦ÇÏ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¤ä¤ä¼ä¤·¤á¤Î¥á¥ó¥Ä¤È¸À¤¦¤Ù¤¤«¡£
¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¶¦ÏÂ¹ñÇÕ¤ÏŽ¢Àä¹¥Ä´µ³¼êŽ£µ³¾è¤ÎŽ¢¤¢¤ÎÇÏŽ£¡¡
Á°ÁöG1ÁÈ¤«¤éÁÀ¤¦¤Î¤¬¡¢¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤Î¥»¥ª¥ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤ë¤Ë¡¢º£²ó¤Î½ÐÁöÇÏ¤Ç¡¢ÊõÄÍµÇ°¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿ÇÏ¤Ï¤½¤í¤Ã¤Æ2¥±¥¿Ãå½ç¤À¡£¤À¤Ã¤¿¤éËÜÌ¿¤Ï¥¹¥Æ¥£¥ó¥¬¡¼¥¯¥é¥¹¡Ê8ÏÈ18ÈÖ¡Ë¤Ç¡£4ºÐÇÏ¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç9Àï¤·¤Æ¼Â¤Ë5¾¡¡£¤¿¤À¤·½Å¾Þ¥ì¡¼¥¹¤Ë¼å¤¯¡¢Æ±¤¸¥³¡¼¥¹¤ÎÌÜ¹õµÇ°¤Ç¤Ï11Ãå¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ì¤Ç¤âÁ°Áö¡¢»¥ËÚÆü·Ð¾Þ¤Ç¤Ï±Ô¤¤ËöµÓ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£ÀÍÎÌ57¥¥í¤â°¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ°È¾å¤Ï¡¢¤³¤Î¤È¤³¤íÀä¹¥Ä´¤Î¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¡¦¥ë¥á¡¼¥ëµ³¼ê¤Ç¤¢¤ë¡£µÕ¤é¤Ã¤Á¤ã¤¢¡¢¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
ÂÐ¹³¤Ë¤Ï¡¢³Ê¤«¤é¤¤¤¨¤Ð¤¤¤Á¤Ð¤ó¤Î¥í¡¼¥·¥ã¥à¥Ñ¡¼¥¯¡Ê2ÏÈ3ÈÖ¡Ë¤ò¡£½éÍèÆü¤·¤¿¥¤¥±¥á¥ó¤Î¼ã¤¥Õ¥é¥ó¥¹¿Íµ³¼ê¡¢¥¢¥ì¥¯¥·¡¦¥×¡¼¥·¥ã¥ó¤Î¤ª¼êÊÂ¤ßÇÒ¸«¤È¹Ô¤¤¿¤¤¡£·êÇÏ¤Ï¡¢¤½¤í¤½¤íÉü³è¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¥Ü¥ë¥É¥°¥Õ¡¼¥·¥å¡Ê7ÏÈ14ÈÖ¡Ë¤È¹Ô¤³¤¦¡£
ÇÏ·ô¤Ï¥¹¥Æ¥£¥ó¥¬¡¼¥°¥é¥¹¤«¤é¤Î¡Ö3Ï¢·Ï¡×¤Ç¡¢¸å¤Ï¥Û¡¼¥¨¥ê¡¼¥È¡Ê6ÏÈ11ÈÖ¡Ë¡¢¥Ç¥£¥Þ¥¤¥¶¥¥Ã¥É¡Ê3ÏÈ5ÈÖ¡Ë¡¢¥·¥å¥È¥ë¡¼¥ô¥§¡Ê4ÏÈ7ÈÖ¡Ë¡¢¥×¥é¥À¥ê¥¢¡Ê6ÏÈ12ÈÖ¡Ë¤Þ¤Ç¤òÎ®¤·¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë¡£Âç¤¤¯Åö¤Æ¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤ÎG1ÀïÀþ¤Î¸¶»ñ¤Ë¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤À¡£
¢¨ ¼¡²ó¤ÎÉ®¼Ô¤Ï¾®È¨ÀÓ¡¦·Ä±þµÁ½ÎÂç³ØÂç³Ø±¡¶µ¼ø¤Ç¡¢·ÇºÜ¤Ï11·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎÍ½Äê¤Ç¤¹¡ÊÅöµ»ö¤Ï¡Ö²ñ¼Ò»Íµ¨Êó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤Ë¤â·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë
¡Ê¤«¤ó¤Ù¤¨¡ÊµÈºê Ã£É§¡Ë ¡§ Î¯ÃÓÄÌ¿®ÂåÉ½¡Ë