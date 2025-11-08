浜田雅功、三浦大知と大正の沖縄料理店「歌ってよ〜」ムチャブリ→セッション実現へ
ダウンタウンの浜田雅功が、8日放送のMBSテレビ『ごぶごぶ』（後3：24〜 ※関西ローカル）に出演し、歌手の三浦大知と大阪・大正の沖縄料理店でセッションする
【動画】「緊急事態発生！」騒動となり、申し訳なさそうに三浦大知
オープニングは、相方が待つラーメン店「神座」。入店した浜田は、夢中でラーメンをすする三浦の頭をはたき、外へと連れ出す。去年のごぶごぶフェス以来の再会を喜ぶ三浦は、現在開催中の浜田の絵画展『空を横切る飛行雲』のグッズTシャツを着用。それを見た浜田は「ありがとう！」とうれしそうに笑顔を見せる。
今回は「500円で大満足！ワンコインスポットかまぼこ板ツアー」と題し、関西人が大好きな“ワンコインで満足できるグルメスポット”を巡る。ロケ先の地名が書かれた“かまぼこ板”をランダムに引き、出た地名にある“心が高鳴るグルメスポット”へと向かう。
「上本町」「南森町」「天満」を巡り、最後に引いたのは「大正」。沖縄出身の人や沖縄料理店が多く、“リトル沖縄”として知られる大正へ向かう浜田と三浦。
幼少期を沖縄で過ごした三浦は、三線の音色に誘われ、「うすぱれ豊年」へ。店内には琉球衣装に身を包んだ店員たちによる三線の演奏や歌えるステージがあり、沖縄料理を食べていると浜田が「大知、歌ってよ〜」とムチャブリ。三浦は名曲『島人ぬ宝』を生歌で披露し、浜田も琉球楽器の三板（さんば）を手に演奏に加わり、店内は大盛り上がりとなる。
