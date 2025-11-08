＜いぎなり東北産 RE：STRAT 新たなステージへ＞

10月8日に「らう゛♡戦セーション」で、ついにメジャーデビューしたいぎなり東北産。「いぎなり東北産 RE：STRAT 新たなステージへ」第2回のテーマは「メジャーデビュー記念として自分にご褒美をあげるなら何にしますか」に決定！ メジャーデビューで日々忙しい自分に何をあげたいのか、メンバーに語ってもらいます。

◇ ◇ ◇

こんにちは！ いぎなり東北産の藤谷美海です！ 最近は寒くなってきましたね…！ 冬ということを認めたくなくて必死に自分と闘っています！ 今回は「メジャーデビューのご褒美」というお題をいただきました！

恥ずかしながら常日頃、「今日は頑張ったな」と少しでも思ったら自分にご褒美を与えてしまう属性なのですが、今回はメジャーデビューのご褒美を紹介します！

まずひとつ目は「ご飯」です！ 最近、特にご飯を食べることが幸せで、おいしいご飯を食べると幸せになります。この間は、お昼にお弁当を食べながら「夜ご飯は何を食べようか」と考えていました。それに気づいた時はさすがに焦りました。おいしい物を食べている時はニコニコになるし、うれしくて幸せな気持ちになります！ 最近特にハマってるのは「焼きおにぎり」です！ 冷凍焼きおにぎりにクリームチーズやバターを乗せて、韓国のりで挟んで食べています！ 本当においしくて気づいたら2秒でなくなっています…。焼きおにぎりの中でも、おにぎり屋さんのカリカリの焼きおにぎりが大好きなのですが、まだ自分で作る気にはなれていません！ 焼きおにぎり職人の皆産、ぜひ教えてくださると喜びます！

ご褒美のふたつ目は「編み物」です！ 昨年から編み物にハマっていて、夏はお休みしていたのですが、また寒くなってきたのでお友だちを誘って編み物をしています！ お友だちも見事にハマってくれていて、一緒にシュシュを編みながら、お話ししている時間がすごく幸せです！ 耳当てを編みたいと言っていたので「頑張りたいね」と話しています！ 今はボタンつきのシュシュを作っています！ 完成が楽しみです！ 冬に向けてファッションアイテムも冬らしい物をたくさん増やしたいなと思っています！ みなさんも自分へのご褒美は忘れずにすてきな日々をお過ごしください！【藤谷美海】

◆藤谷美海（ふじたに・みう） 2005年（平17）3月9日生まれ、20歳の山形県産。常に面白いことを考える東北産一のムードメーカー。愛称は「ラッキー」。メンバーカラーは水色。

◆いぎなり東北産 メンバー全員が東北出身の女性アイドルグループ。15年に結成し、東北を盛り上げるべく東北を拠点に活動。7月9日、念願の日本武道館公演を行い大成功。グループ結成10周年の8月9日にavex traxからメジャーデビュー。10月8日、メジャー1stシングル「らゔ♡戦せーしょん」をリリース。