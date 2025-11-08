前WBC・IBF世界バンタム級統一王者の中谷潤人選手が7日、12月27日にサウジアラビアで開催される興行『THE RING V: NIGHT OF THE SAMURAI」(ナイト・オブ・ザ・サムライ)』の記者会見に登場しました。

中谷選手は前戦の終了後、保持していた2本の王座を返上。世界スーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥選手との対戦へ階級を変更。「バンタム級で結果を残して体重もきつくなってきましたし、パフォーマンス的にスーパーバンタムの方がよりいい戦いができるという思いで階級を上げました」とコメントしました。

ここまで31戦31勝24KOの中谷選手の階級変更後初戦の相手は、20戦無敗、18KOと高いKO率を誇るセバスチャン・ヘルナンデス選手との対戦になります。中谷選手は「すごくパンチがあって、集中力のいる戦いになるなという思いと、これまでもたくさん無敗の選手と戦ってきたので、しっかり自分のボクシングをして黒星をつけたいなというふうに思います」と試合に向けて意気込みました。

また、中谷選手が所属するM.Tボクシングジムの村野健会長は「12月27日、そして来年に向けて中谷潤人が、最高のパフォーマンスを社会、ボクシングファン、そしてスポーツファンの皆さんにしっかりアピールして、『スーパーバンタムの中谷潤人』をしっかりと表現してくれる、そんな年になるというふうに考えております」と、2026年5月に予定されている、現世界スーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥選手との一戦への期待も垣間見えるコメントを残しました。