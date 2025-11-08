天才すぎる柴犬が作ったのは、家族を模したロボット。高知能犬とロボットが紡ぐハートフルコメディ【書評】
【漫画】本編を読む
『知能が高過ぎる柴犬と柴犬が好き過ぎる少年ロボット』（シパソ/KADOKAWA）は、1匹の柴犬が愛する家族を模したロボットを完成させるという、少し特殊な場面から物語が始まる。
本作の主人公・シバは、生まれつき知能が高い柴犬。人の言葉を話し、精密な機械まで作ってしまう天才だ。しかしその知能を求める人間から狙われやすいシバは、かつての家族・ソータを傷つけまいと自ら別れを切り出し、離れ離れで暮らしている。
シバはひとり暮らしができるほど自立しており、さまざまな発明品を自作するなど、通常の柴犬とは異なる個性を持つ。しかし、犬である本質は変わらないのか、たびたび犬特有の仕草を見せる。愛くるしい見た目も堪らないが、シバの行動から見え隠れする内面部分にも注目してほしい。
とくに印象的なのは、かつての家族・ソータに対する愛情表現。別々に暮らしているにもかかわらず、24時間体制で彼に近づく不審者を記録・対処し続ける徹底ぶりである。柴犬に多いといわれる「忠実」な性格が見て取れる一方で、怪しい組織の本拠地を爆破するといった、天才ならではの容赦ない行動にはクスッと笑わされる。
ソータを見守り続ける一方、未練を払いきれず代わりのロボットを作ったことを、シバはソータ本人に知られたくないという。家族を大切に思い続けながらも、自分の気持ちに素直になれないシバ。その不器用さはどこか人間味があり、表には出さずとも、尻尾や耳の動きに本音がにじむ様子からも、犬らしさが感じられる。
かつての家族を愛し続けるシバが、身代わりとして作ったロボットとどんな関係を築いていくのか。愛する家族との再会は叶うのか――ひと味違う柴犬の物語を堪能してほしい。
文＝ネゴト / mikasa