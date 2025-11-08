YouTuberのいけちゃんが2025年11月5日、公式YouTubeチャンネルに長崎県佐世保市のテーマパーク「ハウステンボス」に訪れる動画を公開した。

いけちゃんはYouTuberのほか、グラビアアイドル、一級建築士資格を持つ設計士としても活動する28歳。東京と地元・秋田に賃貸を借りる二拠点生活をしつつ、旅行やご当地グルメを楽しむ動画で人気を博し、チャンネル登録者数は76.3万人に達する。

「長崎・佐世保に初上陸！人がいないと噂の遊園地を泊まりで調査してきた！【ハウステンボス1泊2日】」と題した動画では、パーク内の宿泊施設「ホテルアムステルダム」に泊まるため、ハウステンボスに来園。早速ホテルにチェックインすると、洋館風の内装に「ホテルもオランダ風で今日は1日中オランダ気分」と喜び、「しかもディズニーのミラコスタみたいに高くないの。ここで1泊2万9800円。パーク内でだよ！？ 安い！」と語った。

ハロウィン仕様のリースがかけられた本日宿泊する部屋の扉を開けると、そこに広がっていたのはダブルベッドが2つ並ぶ高級感あふれる空間。いけちゃんは「すごーい！ 思った以上の広さと色の綺麗さ。一人にしては贅沢な空間」と評し、洗面台・お風呂場・トイレが綺麗で、アメニティも充実していることを確認すると「この部屋は完全に当たり！」と確信した。

この日は素泊まりプラン。ハウステンボスはフードの評価が非常に高いとの事前情報を受けてパーク内の別のエリアで食べるといういけちゃんは、夕食時まで園内をそぞろ歩き。秋の日没は早く、空いてるアトラクションに乗ったり、チュロスを食べたりしているうちに、瞬く間に夕暮れ時となった。大観覧車を見つけると「ぼっち観覧車をしに行きます」と一人で飛び乗った。高いところが好きだといういけちゃんだが、地上48メートルの絶景に「うわ～、高いって～怖い…」と恐怖し、「本当に落ちない保証ってある？」と心配していた。

十分に園内を満喫した後は、ようやく腹ごしらえをすることに。バーベキューテラスで佐世保発祥のご当地グルメ「レモンステーキ」を注文するも、ソースに含まれるレモン果汁が足りず「正直レモンステーキというならもっとレモンが欲しい」と不満顔。そこでハイボールに入っていたカットレモンとともにステーキ肉を食べたところ「さっぱり食べれて美味しい」と納得し、「レモンステーキを頼む時はレモンサワーも注文しよう」と推奨していた。

ほどなくして閉演時間間近となった。「続々とみんな帰っていきますが、私はこのパーク内で寝泊まりができちゃうんです。うれしい」と優越感に浸るいけちゃん。その後、「ホテルアムステルダム」に戻って就寝していた。

本動画に対し、コメント欄には「ハウステンボスに行きたくなった」「感想が忖度なしでいけちゃんらしい」「観覧車を怖がっているのがかわいい」などの声が寄せられている。

（文＝こじへい）