¡ÖÁáÉÄÌµÁÐ¡×¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¹â»Ô¼óÁê¤Î»Ù»ýÎ¨¤¬80¡ó¤òÄ¶¤¨¡¢¥¢¥ó¥Á¤Ï¡ÖÀ¯ºöÀ®²Ì¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤Ê¤¼¡©¡×¤È¼ó¤ò¤«¤·¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÇ®¶¸¤ÎÍýÍ³¤ÏÊÝ¼é»×ÁÛ¤Ç¤â³°¸ò¼êÏÓ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Â¾¤ÎÀ¯¼£²È¤¬ÊÝ¿È¤ÇÈò¤±¤¿¡È¤¢¤ë¹ÔÆ°¡É¤Ë¸«¤¨¤ë¡¢¥¢¥ó¥Á¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡Ö¼óÁê¤Î¿ÍÊÁ¡×¤³¤½¤¬¡¢¹ñÌ±¤Î¿´¤òÄÏ¤ó¤ÀËÜÅö¤ÎÍýÍ³¤Ç¤·¤¿¡£¡Ê¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥¿¡¼¡¡·¦ÅÄ½çÀ¸¡Ë
¹ñÌ±¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤ë
¹â»Ô¼óÁê¤Î¡Ö¿ÍÊÁ¡×
¡¡¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬Âç¿Íµ¤¤À¡£
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¡¢´Ú¹ñ¡¢Ãæ¹ñ¤È¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤òÆñ¤Ê¤¯½ª¤¨¤Æ¡Ö¥³¥ß¥åÎÏ¤ª²½¤±¡×¤Ê¤É¤È¥Ù¥¿Ë«¤á¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢À¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤Ï»Ù»ýÎ¨¤¬¸®ÊÂ¤ß80¡ó¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£ÆÃ¤ËZÀ¤Âå¤Î¥Ï¡¼¥È¤òÏÉ¤Å¤«¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¯¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤Î»Ù»ý9³ä¤òÅÁ¤¨¤ë¥Þ¥¹¥³¥ß¤â¤¢¤ë¡£Ç®¿´¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤¬¹â»Ô¼óÁê¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä»ý¤ÁÊª¤ò¿¿»÷¤ë¡Ö¥µ¥Ê³è¡×¤Ê¤ë¸½¾Ý¤âSNS¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤¦Ê¹¤¯¤È¡¢¡Ö¥¢¥ó¥Á¹â»Ô¡×¤Î¿Í¡¹¤Ï¼áÁ³¤È¤·¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤À¤±¤ÇÀ¯¼£ÅªÀ®²Ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£³°¸ò¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀ¯¸¢¤ÎÊý¿Ë¤òÆ§½±¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤À¤·¡¢Ãæ¹ñ¤ËÅÁ¤¨¤¿¡Ö·üÇ°¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢³°Ì³¾Ê¤¬¤Ï¤ë¤«ÀÎ¤«¤éÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤À¡£
¡¡¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥Í¥Ã¥È¤äSNS¤Ç¤Ï¡ÖÁáÉÄÌµÁÐ¡×¡ÖÆüËÜ¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾Î»¿¤ÎÍò¡£²¿¤«Î¢¤Ç¥«¥é¥¯¥ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤ÈëÃ¡Ê¤¤¤Ö¤«¡Ë¤·¤à¿Í¤¬¤¤¤ë¤Î¤âÌµÍý¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¤³¤Î¸½¾Ý¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¡¢¼óÁê½¢Ç¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹â»Ô»á¤Î¡Ö¿ÍÊÁ¡×¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬»×¤¤¤Î¤Û¤«¹ñÌ±¤Ë¥¦¥±¤¿¤À¤±¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¹â»Ô»á¤Î¿ÍÊÁ¤È¤Ï¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢À¯¼£²È¤Î¤ï¤ê¤ËÎ¢É½¤¬¤Ê¤¯¡¢Â»ÆÀ¤è¤ê¼«Ê¬¤¬Àµ¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï²²¤»¤º¤Ë´Ó¤ÄÌ¤¹¡ÖÁÇÄ¾¤Ê¿Í¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£
¡¡¤Ê¤¼¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¨¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¼«Ì±ÅÞÀ¯¼£²È¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡Ö¼«¸ÊÊÝ¿È¡×¤«¤é¹ø¤¬°ú¤±¤Æ¤¤¤¿¡ÖÀ¯¼£°Æ·ï¡×¤Ë¤â¡¢¹â»Ô»á¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¶Ú¤òÄÌ¤·¤ÆÀ¿¼Â¤ÊÂÐ±þ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÉ®¼Ô¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¡¡¤½¤ÎÀ¯¼£°Æ·ï¤È¤Ï¡Ö°ÂÇÜ¿¸»°¸µÁíÍýÆ¼Áü·úÎ©¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡¢2022Ç¯7·î¡¢¶§ÃÆ¤ËÅÝ¤ì¤¿°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê¤ÎÆ¼Áü¡Ê¹â¤µ175cm¡¦ÅÚÂæ 100cm¡Ë¤ò·úÎ©¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦·×²è¤À¡£¡Ö¿ÆÆü¹ñ¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÂæÏÑ¤ä¥È¥ë¥³¤Ç¤Ï¡¢°ÂÇÜ¸µ¼óÁê¤Î¶ÈÀÓ¤òÉ¾²Á¤·¤ÆÆ¼Áü¤¬·ú¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¸½ºß¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç»ñ¶â¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Î¡Ö¿ÍÊÁ¡×¤¬¤É¤¦´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢½ç¤òÄÉ¤Ã¤ÆÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
