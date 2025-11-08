先日、会社の飲み会で上司がおごってくれました。お礼にちょっとした差し入れをしたいのですが、金額はどのくらいが妥当でしょうか？

お礼の基本は「気持ち」で十分

まず知っておきたいのは、「上司が部下におごる」という行為は多くの場合“社交の一環”であり、“見返りを期待していない”ということです。

お礼の目的は「ごちそうになった感謝をさりげなく伝える」こと。そのため感謝の言葉を伝えるだけでも十分立派なお礼になります。

例えば、翌朝「昨日はごちそうさまでした。とても楽しかったです！」と直接声をかける、またはメールやチャットでひと言お礼を送るだけでも、印象はぐっと良くなります。

それでも何か渡したい場合の目安金額

それでも「何か形に残るものを渡したい」と思う場合は、500～1500円程度が目安です。あくまで“お礼の気持ち”としての範囲で、負担に感じられない金額が好印象です。



・個別におごってもらった場合

→500～1000円程度

・複数人分をまとめておごってくれた場合

→代表して1000～1500円程度の品を差し入れとして渡す

・部署全体の飲み会など大人数の場合

→個人でのお礼は不要。グループで簡単なお菓子を共有する程度でOK

ポイントは「お返し」ではなく「感謝のしるし」であること。金額よりも、選ぶ品と渡し方に気遣いが感じられるかどうかが大切です。

実際に喜ばれる“ちょっとした差し入れ”の例

お礼の品は、上司の負担にならず、さりげなく感謝が伝わるものを選びましょう。

株式会社クオカードの調査によると、ちょっとしたお礼やお返しでは、「食品・スイーツ」が75.8％と最も多く、次いで「お茶・コーヒー」28.6％、「商品券・ギフトカード(QUOカードなど)」22.2％でした。また、もらってうれしいものの約半数が「商品券・ギフトカード(QUOカードなど)」と回答しています。

また、お礼の品はできれば直接手渡しがおすすめです。タイミングとしては、飲み会の翌日か、次に顔を合わせたとき。「昨日はごちそうさまでした。とても楽しかったです。よかったらこちらどうぞ」とひと言添えるだけで十分です。

また、メモや付箋で「ごちそうさまでした。とてもおいしかったです！」と一言添えるのも好印象。派手すぎず、さりげない心遣いが上司に伝わります。

お礼は金額よりも“気遣い”で決まる

おごってもらったときのお礼は、「どのくらいの金額か」よりも「どのように気持ちを伝えるか」が大切です。上司にとって、部下からの“丁寧なお礼の言葉”や“心のこもった差し入れ”は、思いのほかうれしいものです。形式的に返すよりも、感謝の気持ちを素直に表現することが大切です。

出典

株式会社クオカード 「ちょっとしたお礼やお返し」に関する実態調査

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー