日本も無関係ではない？ W杯“ラストの切符”を懸けて、大陸間&欧州プレーオフの抽選会が11月20日に開催予定!

北中米ワールドカップの大陸間&欧州プレーオフの抽選会が現地時間11月20日13時（日本時間20日21時）にチューリヒで開催予定だ。 大陸間プレーオフ出場を決めているのが、南米地区のボリビア、オセアニア地区のニューカレドニア。ここにアジア地区の１か国（UAE対イラク戦の勝者）、アフリカ地区の１か国（ガボン、コンゴ民主共和国、カメルーン、ナイジェリアのいずれか）、北中米カリブ海地区の２か国（３次予選各グループの２位）が加わり、計６チームで争われる。11月の各大陸予選を経て、どんな顔ぶれになるか注目だ。 大陸間プレーオフは、６か国が２つのトーナメントに分かれてシングルレグの準決勝と決勝を行なう。この戦いを制した２か国が本大会出場となる。シードチームは11月19日発表のFIFAランキングをベースに決定される予定だ。

また、ヨーロッパのプレーオフは、予選各組２位の12チームにUEFAネーションズリーグ枠４チームを加えた16か国で争う。４つのトーナメントに分かれ、シングルレグの準決勝と決勝を経て、本大会出場４か国を決める。 プレーオフの開催期間は2026年３月だ。果たして、どんなドラマが生まれるか。ワールドカップへの“ラストの切符”を懸けてのバトルは激戦必至だ。

12月のワールドカップ組分け抽選会でプレーオフ組はポット４に入る。ポット２確定の日本はこのプレーオフ組と同居する可能性もあるので、11月20日の抽選結果は注目したいところだ。決して無関係ではない。構成●サッカーダイジェストWEB編集部