人気ゲーム「フォートナイト」、「ザ・シンプソンズ」コラボでプレイヤー急増

「ザ・シンプソンズ」とのコラボが、人気ゲーム「フォートナイト」で昨年のクリスマスシーズン以降最大となる、新規および復帰プレイヤーの増加を生み出したという。



Fortnite.ggのデータによると、先週末のコラボ開始後、プレイヤー数は最高で260万人に到達。アニメ内でおなじみのエイリアン「カングとコドス」も登場したワンタイムイベント「ようこそ、エイリアンの君主たちよ」も世界中から何百万というプレイヤーが視聴、「シンプソンズ」の舞台であるスプリングフィールドをテーマにした島のスタートを目撃した。



エピックゲームズ社はSNSで「48時間以内で、昨年のホリデーシーズン以来最多となる新規および復帰プレイヤーがフォートナイトに参加しました」と報告している。



さらにディズニープラスとのタイアップで「シンプソンズ」の短編エピソードが配信されている。