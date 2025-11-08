ＮＹ各市場 ６時台 ダウ平均は７４ドル高 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式7日（NY時間17:10）（日本時間06:10）
ダウ平均 46987.10（+74.80 +0.16%）
ナスダック 23004.54（-49.45 -0.21%）
CME日経平均先物 50490（大証終比：+180 +0.36%）
欧州株式7日終値
英FT100 9682.57（-53.21 -0.55%）
独DAX 23569.96（-164.06 -0.69%）
仏CAC40 7950.18（-14.59 -0.18%）
米国債利回り
2年債 3.558（+0.002）
10年債 4.091（+0.008）
30年債 4.696（+0.016）
期待インフレ率 2.288（+0.009）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.666（+0.016）
英 国 4.466（+0.033）
カナダ 3.174（+0.070）
豪 州 4.352（-0.014）
日 本 1.674（-0.006）
ビットコイン（ドル）
103423.06（+2342.40 +2.32%）
（円建・参考値）
1586万7166円（+359371 +2.32%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
NY原油先物12 月限（WTI）（終値）
1バレル＝59.75（+0.32 +0.54%）
NY金先物12 月限（COMEX）（終値）
1オンス＝4009.80（+18.80 +0.47%）
