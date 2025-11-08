ＮＹ各市場　６時台　ダウ平均は７４ドル高　ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式7日（NY時間17:10）（日本時間06:10）
ダウ平均　　　46987.10（+74.80　+0.16%）
ナスダック　　　23004.54（-49.45　-0.21%）
CME日経平均先物　50490（大証終比：+180　+0.36%）

欧州株式7日終値
英FT100　 9682.57（-53.21　-0.55%）
独DAX　 23569.96（-164.06　-0.69%）
仏CAC40　 7950.18（-14.59　-0.18%）

米国債利回り
2年債　 　3.558（+0.002）
10年債　 　4.091（+0.008）
30年債　 　4.696（+0.016）
期待インフレ率　 　2.288（+0.009）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.666（+0.016）
英　国　　4.466（+0.033）
カナダ　　3.174（+0.070）
豪　州　　4.352（-0.014）
日　本　　1.674（-0.006）

ビットコイン（ドル）
103423.06（+2342.40　+2.32%）
（円建・参考値）
1586万7166円（+359371　+2.32%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ

NY原油先物12 月限（WTI）（終値）
1バレル＝59.75（+0.32　+0.54%）
NY金先物12 月限（COMEX）（終値）
1オンス＝4009.80（+18.80　+0.47%）