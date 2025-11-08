残り3試合となっているサッカーJ2リーグ。J1自動昇格の『2』、昇格プレーオフの『4』枠の争いも熾烈を極めています。

首位水戸ホーリーホックは、J1昇格が目前。今節勝利を飾り、2位V・ファーレン長崎が敗戦、もしくは3位ジェフユナイテッド千葉が引き分け以下に終わった場合はクラブ初となるJ1昇格が決定します。ただし今節の相手は、同じく昇格争いにいる4位RB大宮アルディージャ。大宮は最近5試合を4勝1分けと好調の難敵。さらに次節は2位長崎との直接対決と、上位2チームとの連戦となります。

2位長崎は、今節はすでにJ3降格が決定している愛媛FC戦。その後は首位水戸、5位徳島ヴォルティスとの上位対決が最後に控える日程。J1自動昇格の2位に勝ち点1差の3位千葉は、上位8チームとの直接対決はなし。ライバル同士が潰し合う中、勝利をつかめば逆転でのJ1自動昇格が見えてきます。

6位までが得られる昇格プレーオフの枠は、5位徳島、6位ベガルタ仙台、7位ジュビロ磐田、8位サガン鳥栖の4チームが勝ち点1差でひしめく大混戦。4チームは今節すでに昇格の可能性がない下位4チームとの対戦になります。

【J2第36節の対戦カード】札幌 − 大分（大和ハウス プレミストドーム、8日）愛媛 − 長崎（ニンジニアスタジアム、8日）富山 − 鳥栖（富山県総合運動公園陸上競技場、9日）仙台 − 熊本（ユアテックスタジアム仙台、9日）秋田 − いわき（ソユースタジアム、9日）山形 − 今治（NDソフトスタジアム山形、9日）水戸 − 大宮（ケーズデンキスタジアム水戸、9日）千葉 − 藤枝（フクダ電子アリーナ、9日）山口 − 磐田（維新みらいふスタジアム、9日）徳島 − 甲府（鳴門・大塚スポーツパーク ポカリスエットスタジアム、9日）