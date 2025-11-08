本日11月8日（土）よる9時より、日本テレビ系土曜ドラマ『良いこと悪いこと』（読み：いいことわるいこと/毎週土曜よる9時放送）第5話を放送。

「大谷先生なら、何か覚えてるかもしれない」――。同級生を狙う連続殺人事件の標的となった高木将（間宮祥太朗）、小山隆弘（森本慎太郎）、羽立太輔（森優作）、誰に恨まれているのか分からない3人は、当時の担任・大谷典代（赤間麻里子）を頼って、猿橋園子（新木優子）と共に母校へ急ぐ。残念ながら何も心当たりがないと言う大谷。しかし高木たちは、ある手がかりを見つけ……。事件が予想外の方向へ動き出し、急展開を迎える。

放送を控え、当記事では間宮・赤間のコメントと、第5話の場面写真を紹介！第5話のあらすじは「ストーリー」ページ（https://www.ntv.co.jp/iiwaru/story/）にて公開中。

＜間宮祥太朗 コメント＞

考察ミステリーという点においては何を書いても野暮になりそうなので、予告で明らかになっている以外具体的な事が書けません。委員長と先生が大きく関わってきます。私達はかつて子供で、いつしか大人になり、そして今を生きる子供たちがいる。以上です。折り返し目前、ぜひ楽しんでください。

＜赤間麻里子 コメント＞

第4話まで見届けてくださった皆さま、ありがとうございます。

担任として受け持った子供たちがひとり、またひとりと事件に巻き込まれていく中で大谷はどの立ち位置でどんな「良いこと」「悪いこと」を背負うことになるのか。

ぜひ第5話で確かめてください。

＜番組情報＞

脚本：ガクカワサキ

音楽：Jun Futamata

主題歌：ポルノグラフィティ『アゲハ蝶』（Sony Music Labels）

演出：狩山俊輔、滝本憲吾、長野晋也

プロデューサー：鈴木将大、妙円園洋輝

チーフプロデューサー：道坂忠久

制作協力：ダブ

製作著作：日本テレビ

