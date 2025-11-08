11月12日（水）よる10時〜第6話を放送 桜田ひよりと佐野勇斗がW主演を務める日本テレビ系水曜ドラマ「ESCAPE それは誘拐のはずだった」。

11月5日（水）放送の第5話を、数々のドラマのレビュー記事を手がける「テレビ視聴しつ」室長・大石庸平氏はどう見たか？第5話の場面写真と共に紹介！※第5話のネタバレを含みます

本作は、誘拐事件をきっかけに、人質の結以（桜田ひより）と誘拐犯の大介（佐野勇斗）が、なぜか2人で逃避行を続けることになるというヒューマンサスペンス。

■それぞれの“逃げる理由”は？

このドラマはなぜ、2人を“応援できてしまう”のだろうか。その理由を改めて考えてみたい。

誘拐されたはずの人質と、誘拐したはずの犯人が意気投合し逃避行を続ける――この筋書きは、前回で刑事の小宮山（松尾諭）が言い得て妙だったように、簡単にまとめてしまえば結以の“親子ゲンカ”だ。

しかし私たちは、その親子ゲンカの張本人である結以に共感し、さらに直接関係のない大介までも応援してしまう。この感情の発生こそが、今作最大の魅力なのだが、その“共感”や“応援”は、決して安易な描写によって生まれるものではなく、様々な障壁を越えて初めてたどり着くものだ。

まずそれぞれの“逃げる理由”について振り返ってみると、結以のそれは、父・慶志（北村一輝）からGPSをつけられ、監視されるほど束縛されていたという一点に集約される。しかし、初回で描かれた“足首のGPS”がどれほど生々しくとも、それだけで逃避行を続ける理由としては弱い。また偶然の誘拐をきっかけに“自由”を得たということであっても、それは一時的なものであり、警察を巻き込む大騒動を正当化するには足りないだろう。

一方で、大介の“逃げる理由”はさらに曖昧だ。当初の計画が頓挫し、引くに引けなくなったという説明はつくものの、結以から自身にとっての大金（99万円）を受け取っている以上、彼女を見捨てて逃げることもできたはずだ。そして恋愛感情のニュアンスがあるとはいえ、大介がなおも結以と行動を共にする理由に、強い共感を覚えるのは難しい。

それでも、私たちは2人を“応援してしまう”…。

その理由をこの第5話で確信した。それは、誘拐事件を企てた張本人であり、事件の最中に急逝した斎藤（飯田基祐）の“最期の顔を見たい”という、極めて人間的でささやかな願いを、何よりも優先しようとする2人の姿だ。

このドラマは“逃亡劇”を描いてはいるのだが、そのつじつまよりもなによりも優先されているのは「2人がどれだけ自分に正直に生きられるか？」の部分だ。欲や利害ではなく、自分の思いにまっすぐ行動する2人の姿が、結果として“真っ当”に映る。だからこそ、2人の背後がどれだけおおごとになろうとも、私たちは彼らを応援したくなるのだ。

そしてその“真っ当さ”は、今回のガン（志田未来）の逮捕にも表れていた。彼女は、2人の恥ずかしいほどにまっすぐな生き方に触発され、どんな自分であっても変わってみせるという覚悟から、あえて犠牲になったのだろう。前回も述べたように、2人は“誰かを救うため”逃げている。今回は、ガンが諦めていた“真っ当”を、2人の姿によって救ったのだ。

だがそんな余韻に浸っていた直後――「父が結以を殺そうとした!?」という衝撃の事実が明かされ、物語は新たな局面へ。それがおそらく、結以が逃げ続けたいと強く願う最大の理由となり、特殊能力の秘密や、祖父と八神家の謎へとつながっていくのだろう。これらが単なる“盛り上げ要素”ではなく、物語の根幹として機能していることに、このドラマの確かさがある。

だからこそ、私たちは安心して、この“2人の当てのない逃避行”を見届けることができるのだ。

