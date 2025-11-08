本日11月8日（土）午前10時30分から日本テレビにて、ヒロミ、小泉孝太郎がMCを務める「オー！マイゴッド！私だけの神様、教えます」を放送。TVerでは見逃し配信も！

今回は、美容やダイエット食としても再注目の“焼き芋”SP！

■自作の窯で蜜ダクダクの焼き芋を作る“神”

幕張メッセで開催された「さつまいも博」で全国各地のいもを食べ歩いているという男性が教えてくれた神様は、焼き芋専門店「超蜜®やきいもpukupuku」の須藤武士さん。須藤さんが作る焼き芋は、中から蜜がダクダクとあふれ出てくるほどの濃密さで、まるで“蜜の魔術師”だという。

蜜ダクダクの秘密は、15年間試行錯誤を重ねた究極の窯！さらに、ジューシーに仕上げるための焼き方の秘密とは…？

■「紅はるか」を生み出した“神研究者”

今最も多く作られているさつまいも「紅はるか」を生み出した農学博士の山川理さんが登場。それまで“ホクホク系”が主流だったさつまいもをしっとり甘い“ねっとり系”へと進化させた開発秘話とは？山川さんが教える、スーパーで買ったさつまいもをよりおいしく食べる方法も大公開！

さらに、28年間毎日焼き芋を食べているという「さつまいも親善協会」会長の鈴木絢子さんがおススメする超簡単・焼き芋のちょい足しアレンジレシピも紹介！

■番組概要

出演：ヒロミ 小泉孝太郎

チーフプロデューサー：原司

プロデューサー：藤粼一成 劉雅莎

演出：渡辺春佳

制作協力：日企 AX-ON

製作著作：日本テレビ

