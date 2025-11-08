¡Ö¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥·¥ê¡¼¥º¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¡Ö¥µ¥¯¥µ¥¯¥Ò¥à¥Ò¥à¡×¤Ç¿¼·¡¤ê¡ªKis-My-Ft2µÜÅÄ½ÓºÈ¤âÅÐ¾ì
ËÜÆü11·î8Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ë11»þ30Ê¬¤è¤ê¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤Æ¡Ö¥µ¥¯¥µ¥¯¥Ò¥à¥Ò¥à ¡ù¿ä¤·¤Î¹ß¤ëÌë¡ù¡×¤òÊüÁ÷¡£
ÉáÃÊ¤«¤é¤¢¤é¤æ¤ë¤³¤È¤Ë¶½Ì£ÄÅ¡¹¤ÊMC¤Îº´µ×´ÖÂç²ð¡ÊSnow Man¡Ë¤ÈÆüÂ¼Í¦µª¡Ê¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¡Ë¤¬¡Ö¤¤¤ÞÆüËÜÃæ¤Ç¿ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥â¥Î¡×¤¬¤Ê¤¼¤½¤³¤Þ¤Ç¿ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¼«Í³¤ËÄ´¤Ù¤Æ¡¢Ê¹¤¤¤Æ¡¢»þ¤Ë¤ÏÃ¦Àþ¤·¤Ê¤¬¤é¡ÄÀ¤³¦Ãæ¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¡È¿ä¤·¡É¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò³Ø¤Ö¡È¿ä¤·¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡É¡£
¢§TVer¤Ç¤ÏÊüÁ÷¸å¤«¤éÃÏ¾åÇÈÌ¤¸ø³«¥·¡¼¥ó¤ò´Þ¤á¤¿ÆÃÊÌÈÇ¤òÌµÎÁÇÛ¿®¡ª
TVer¡§https://bit.ly/sakusakuhimhim_Art_TVer
º£Ìë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢º£Ç¯¤ÇÃÂÀ¸¤«¤é15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¥¢¥Ë¥á¤ä²»³Ú¡¢±Ç²è¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡Ö¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥·¥ê¡¼¥º¡×¤ò¿¼·¡¤ê¡ª
¢£·ÝÇ½³¦¤Ë¤â¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤¤¡Ö¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥·¥ê¡¼¥º¡×¤È¤Ï¡©
º£²ó¿¼·¡¤ê¤¹¤ë¡Ö¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡¢²»³Ú¡¢¥²¡¼¥à¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥·¥ê¡¼¥ººîÉÊ¡£³Ø¹»¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¡È¥¹¥¯¡¼¥ë¥¢¥¤¥É¥ë¡É¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢½÷»Ò¹â¹»À¸¤¬Ì´¤ò³ð¤¨¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2013Ç¯¤ËÊüÁ÷¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥·¥ê¡¼¥ºÂè1ºî¡Ö¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¡×¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¤³¤È¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢2015Ç¯¤Ë¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼±é¤¸¤ëÀ¼Í¥¥°¥ë¡¼¥×¤¬NHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ç²Î¤ä¥À¥ó¥¹¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢½ù¡¹¤Ë¿Íµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥·¥ê¡¼¥º½é¤ÎºîÉÊ²£ÃÇ¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦AiScReam¡Ê¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¡Ë¤Î³Ú¶Ê¤¬¡¢TikTok¤Ç133²¯²óºÆÀ¸¤òµÏ¿¤·¡¢Âç¥Ð¥º¤ê¡ª
¥Æ¡¼¥Þ¤¬¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥·¥ê¡¼¥º¤À¤ÈÃÎ¤ë¤ä¤¤¤Ê¤äº´µ×´Ö¤Ï¡Ö¥Þ¥¸¤Ç!? ¥Þ¥¸¤Ç!?¡×¤ÈÂç¶½Ê³¡ª¤â¤È¤â¤È¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¤¬¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦º´µ×´Ö¤À¤¬¡¢ÆüÂ¼¤Ï¡Ö²¶¤¬Á´Á³¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤²ó¤À¤Ê¡×¤È¼«¿®¤Ê¤µ¤²¤ÊÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢º´µ×´Ö¡¦ÆüÂ¼¤Ë¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¶µ¤¨¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡È¤ª¤·¤Ä¤¸¤µ¤ó¡É¤Ï¡¢¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÀ¤³¦¤Ø¹¤á¤ë¤Ù¤¯¡¢¡È¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ªÈþÍÆ¼¼¡É¤òÅìµþ¡¦¸¶½É¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤µ¤»¤¿ÈþÍÆ»Õ¤Î¥â¥¿¥¤¥Ï¥ä¥È¤µ¤ó¡£¤½¤·¤Æ¡¢½é´ü¤Î¤³¤í¤«¤é¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¤ò¿ä¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ëµÜÅÄ½ÓºÈ¡ÊKis-My-Ft2¡Ë¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
º´µ×´Ö¤ÏµÜÅÄ¤È¡È¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª²ñ¡É¤Ê¤ë¤â¤Î¤ò¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÇºÅ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤é¤·¤¯¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÇÐÍ¥¤Î¿ÀÌÚÎ´Ç·²ð¤ä¡¢·Ý¿Í¤ÎÅ·ÄÅÈÓÂçÏº¤Ê¤É¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£¤½¤ó¤Ê·ÝÇ½³¦¤Ë¤â¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂ¿¤¤¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¤Ï!?
¢£3¤Ä¤Î¡È¿ä¤·¥Ý¥¤¥ó¥È¡É¤òÅ°Äì¿¼·¡¤ê¡ª
¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾Ò²ðVTR¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¡¡ÚÀÄ½ÕÊª¸ì¤òÄÌ¤·¤Æ¼«Ê¬¤âµ±¤¤¿¤¤¤È»×¤¨¤ë¡ª¡Û¡¢¢¡Ú±é¤¸¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¥·¥ó¥¯¥í¤¹¤ëÀ¼Í¥¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¥°¥Ã¤È¤¯¤ë¡ª¡Û¡¢£¡ÚÆü¤ËÆü¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ëÀ¼Í¥¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡ª¡Û¤È¤¤¤¦3¤Ä¤Î¿ä¤·¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¤Ë¤Ï¼Â¤Ï¤«¤Ê¤ê¿¼¤¤¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ä¡¢¶¦´¶¤Ç¤¤ë¥»¥ê¥Õ¤¬¤Á¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£µÜÅÄ¤â¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥»¥ê¥Õ¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÀäÂÐ¤ËËº¤ì¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¥»¥ê¥Õ¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤¤¤Æ¡Ä¡Ä¡×¤È¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¿¼¤¯²òÀâ¡£
¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª½é¿´¼Ô¤ÎÆüÂ¼¤â¡Ö¤½¤¦¤«¡ª¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¡ª¡×¤È¡¢½ù¡¹¤Ë¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¤ò¿ä¤·¤Æ¤¤¤ëº´µ×´Ö¤ÏÃÏ¾åÇÈ½é½Ð¤·¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤Ë¡Ö¤¤Á¤ã¤¦¤è¤Í¡Á¡×¤È¡¢´¶¾ð¤¬¤³¤ß¾å¤²»×¤ï¤ºÎÞÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¾ìÌÌ¤â¡£
¤¹¤Ç¤Ë¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¤ò¿ä¤·¤Æ¤¤¤ëº´µ×´Ö¤Ë²Ã¤¨¡¢¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª½é¿´¼Ô¤ÎÆüÂ¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¿ä¤·¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¡Ä!?
¢£ÈÖÁÈ³µÍ×
Ëè½µÅÚÍËÆü¤è¤ë11»þ30Ê¬ ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷
ÊüÁ÷¸å¤«¤éTVer¤Ë¤ÆÌµÎÁÇÛ¿®¤ò¼Â»Ü
½Ð±é¡§º´µ×´ÖÂç²ð¡ÊSnow Man¡Ë¡¡ÆüÂ¼Í¦µª¡Ê¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¡Ë
¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§ÌðÌî¾°»Ò
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§Çð¸¶Ë¨¿Í
±é½Ð¡§ÅÄÂ¼¹¬Âç
À©ºî¶¨ÎÏ¡§¥Ç¡¼¥¸¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡¡¥¶¡¦¥ï¡¼¥¯¥¹
À½ºîÃøºî¡§ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.ntv.co.jp/sakuhimu/
Hulu¡§https://www.hulu.jp/sakusakuhimuhimu-oshinofuruyoru
TVer¡§https://tver.jp/series/srszluphnh
X¡§https://x.com/sakusakuhimhim
Instagram¡§https://www.instagram.com/sakusakuhimhim
TikTok¡§https://www.tiktok.com/@sakusakuhimhim
ÈÖÁÈ¿ä¾©¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥µ¥¯¥µ¥¯¥Ò¥à¥Ò¥à