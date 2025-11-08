道は１１月７日、国に対しクマの駆除体制の強化を求め緊急要望書を提出しました。



人の暮らしのすぐそばにクマの出没が相次ぐ道内。



対応の最前線では限界の声も上がっています。



（記者）「子グマがいます。なにかを食べているようです」



相次ぐクマの出没。



２０２５年、道内ではクマの襲撃により２人の犠牲者も出ています。



１０月、札幌市内の公園では道内初の緊急銃猟で子グマ２頭が駆除されました。





この異常事態を受けて７日。道は市長会と町村会と合同で環境省に緊急要望書を提出しました。（北海道 加納孝之副知事）「危機的な状態という風に思っております。個々の自治体での対応には限界が来ているということでございますので、国の責任のもとで抜本的な対策を速やかに講じていただきたい」

道が提出した緊急要望書の内容です。



人の生活圏にクマが出没した際の緊急対応や捕獲従事者の人材確保など、大きく４つの項目です。



その中で注目されるのが２つ。



１つは、退職した自衛官や警察官のほか、狩猟免許を持つ自治体職員について、いわゆる「ガバメントハンター」として任用をすすめるための支援策です。



そして２つ目が、駆除にあたったハンターの発砲責任や安全を保障する制度の整備です。

（池上治男さん）「わたしのような目にあうならできないと、ほかの北海道猟友会でも言っている」



砂川市のハンター・池上治男さんです。



池上さんは２０１８年、市から依頼を受けクマを駆除。



しかし、周囲に人家があったことなどを理由に銃の所持許可を取り消されました。



今回道が提出したハンターの発砲責任の保障の要望について池上さんはー



（池上治男さん）「今更ごく当たり前のことを言っている。当然のことだと思う。正しい方向に動き出したってことだよ」



一方、ガバメントハンターの育成については難しさを指摘します。



（池上治男さん）「いきなり退職した後にその訓練しても遅い。経験がなさすぎると思う。むしろ猟友会のなかでガバメントハンターをさせたほうがいい。経験のある人に担ってもらうほうがいいと思う」



道からの要望書を受け取った環境省はー



（環境省自然環境局 堀上勝局長）「スピード感を持ってやっていきたいと思っておりますので、皆様のご要望を踏まえてしっかり対応したいと思います」



道警によりますと、２０２５年１０月末までのヒグマに関する通報件数は４８００件以上で、過去１０年間で最多を更新しています。



駆除にあたるハンターの発砲責任をどう保障するかー



そして、ガバメントハンターのスキルや知識をどのように高めていくのかー



国の早急な対応が求められています。