WS制覇後にパーティー

米大リーグのドジャースはワールドシリーズ（WS）でブルージェイズを撃破し、2年連続世界一に輝いた。3日（日本時間4日）には、WS制覇を祝してムーキー・ベッツ内野手の豪邸ではパーティーが開催され、今季限りで引退するクレイトン・カーショー投手の行動にファンは「そこにいたかったな」と目を奪われていた。

軽快な動きだった。クラブのような雰囲気となった豪邸の一室。ノリノリで体を動かすベッツらの前で、ひと際キレのある動きを見せたのが、カーショーだった。右手を上げながら小刻みなサイドステップを刻んでいた。

米スポーツ専門メディア「ブリーチャー・レポート」のブランド戦略マネージャー、ヴィンセント・サンペリオ氏が、自身のXで「クレイトン・カーショーがソウルジャ・ボーイで踊り狂うなんて人生で想像もしていなかった」として実際の様子を投稿すると、米ファンの間でも話題となり、様々な声が上がった。

「彼も気に入っているようだね」

「踊ると変に見えるのが面白い」

「目の前で起こっている出来事が信じられない」

「まさに最高のシーンだ」

「このチームは最高だ」

「僕は号泣している」

「そこにいたかったな」

37歳のカーショーは今季、23試合に出場して11勝2敗、防御率は3.36をマークした。ドジャース一筋を貫いた18年間で223勝を積み上げた。



（THE ANSWER編集部）