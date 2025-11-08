ホロライブ・虎金妃笑虎、愛する“家族”の急逝に「現実を受け入れられる事ができず…」 今後の活動についても報告
「ホロライブ」所属のVTuber・虎金妃笑虎さんが、7日に自身のエックスを更新。愛する“家族”が急逝したことや自身の活動についての報告を投稿した。
【写真】自身の心境や今後の活動について話す虎金妃笑虎さん
笑虎さんは2024年11月にデビューし、「ホロライブプロダクション」傘下のグループ「holoilve DEV_IS」の新ユニット『FLOW GLOW（フロウ グロウ）』メンバーとして活動している。
笑虎さんは「配信内で読み上げた文章を書き起こしたものです 誤字などあったらすみません お話を聞いてくれてありがとうございます こうして、整理する時間を頂けること、当たり前じゃないって思っています」とつづり、1枚の書面画像を投稿。
そこには「知らない方もいるかもしれないので説明させてください。10月31日に私の家族の愛猫が急逝しました、2歳6ヶ月でした」と、愛猫が他界していたことがつづられていた。続けて、あまりに早すぎる別れに「現実を受け入れられる事ができずまだ家のどこかにいるのではないか？とその影を探してしまいます」と悲しみを表している。
さらに、書面には今後の活動について「現在の私は心の在り方が不安定だと感じております」「すごく沢山考え、『虎金妃笑虎個人チャンネルでの生配信』や『YouTubeコミュニティやXでのポスト』等のリアルタイムをお届けする活動について、頻度を少しの間減らさせていただきたいと考えております」との報告もあり、最後は「周りの人やリスナーさんに支えられて今私はここにいます。本当にいつもありがとう」と感謝の言葉で締めくくった。
彼女の投稿にはたくさんのファンから「話してくれてありがとうね！辛いよね…」「自分のペースでたくさん休んでね」「ニコたんの愛や周囲の愛を感じた」「完全復活するまで待ってるからね」などといった気遣いのメッセージが集まっている。
引用：「虎金妃笑虎」エックス（＠koganeiniko）
【写真】自身の心境や今後の活動について話す虎金妃笑虎さん
笑虎さんは2024年11月にデビューし、「ホロライブプロダクション」傘下のグループ「holoilve DEV_IS」の新ユニット『FLOW GLOW（フロウ グロウ）』メンバーとして活動している。
笑虎さんは「配信内で読み上げた文章を書き起こしたものです 誤字などあったらすみません お話を聞いてくれてありがとうございます こうして、整理する時間を頂けること、当たり前じゃないって思っています」とつづり、1枚の書面画像を投稿。
さらに、書面には今後の活動について「現在の私は心の在り方が不安定だと感じております」「すごく沢山考え、『虎金妃笑虎個人チャンネルでの生配信』や『YouTubeコミュニティやXでのポスト』等のリアルタイムをお届けする活動について、頻度を少しの間減らさせていただきたいと考えております」との報告もあり、最後は「周りの人やリスナーさんに支えられて今私はここにいます。本当にいつもありがとう」と感謝の言葉で締めくくった。
彼女の投稿にはたくさんのファンから「話してくれてありがとうね！辛いよね…」「自分のペースでたくさん休んでね」「ニコたんの愛や周囲の愛を感じた」「完全復活するまで待ってるからね」などといった気遣いのメッセージが集まっている。
引用：「虎金妃笑虎」エックス（＠koganeiniko）