『フェイクマミー』“茉海恵”川栄李奈、元カレ“慎吾”笠松将の“突撃”に絶句 ネット騒然「最悪」「怖すぎる」（ネタバレあり）
波瑠と川栄李奈がダブル主演するドラマ『フェイクマミー』（TBS系／毎週金曜22時）の第5話が7日に放送され、茉海恵（川栄）が突然目の前に現れた慎吾（笠松将）から“ある質問”をされると、ネット上には「最悪じゃん!!」「うわっ…て声出た 怖すぎる」などの声が相次いだ。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）
【写真】薫（波瑠）たちと向き合い意外な決断を下す“ササエル”こと智也（中村蒼）
いろは（池村碧彩）の本当の母親が茉海恵であることが明らかになり、薫（波瑠）は智也（中村蒼）と再度話し合いを行っていた。すると、智也から茉海恵、いろはと直接話がしたいと提案され、4人で会うことになる。そんな中、三ツ橋食品では茉海恵の元カレ・本橋慎吾がRAINBOWLABへの敵対心をあらわにし、不穏な動きを見せていた。
薫、茉海恵、いろはと智也の話し合いには、竜馬（向井康二）も合流することに。全員から話を聞いた智也は“不正を見過ごすことはできない”としつつも、いろはの未来を守るために薫や茉海恵への協力を約束する…。
そんな第5話のラストシーンでは、店で働く茉海恵のもとに突然、慎吾がやってくる。茉海恵が思わず身構えて「何しに来たの？」と問いかけると、慎吾は「聞きたいことがあって」と言ってポケットからスマートフォンを取り出す。そして画面に映ったいろはの写真を見せつつ茉海恵に向かって「いろはちゃんって…俺の子だよね？」と聞くのだった。
慎吾からの核心を突く質問に、茉海恵が「えっ…」と絶句して第5話が幕を下ろすと、ネット上には「バレたらまずい人にバレた!!」「最悪じゃん!!」「うわっ…て声出た 怖すぎる」「元カレ本橋の気持ち悪さほんとに怖い！」といった反響が寄せられていた。
