◆米女子プロゴルフツアー ＴＯＴＯジャパンクラシック 第２日（７日、滋賀・瀬田ＧＣ＝６６１６ヤード、パー７２）

１５位で出た佐久間朱莉（しゅり、２２）＝大東建託＝が６バーディー、ボギーなしの６６と伸ばし、通算９アンダーで首位と２打差の４位に浮上した。メルセデス（年間ポイント）ランクは２位に５４１ポイント差をつけてトップを快走中。年間女王に王手をかける今季５勝目、米ツアー初Ｖを狙う。６８の畑岡奈紗（２６）＝アビームコンサルティング＝、６７の申ジエ（３７）＝韓国＝が通算１１アンダーで首位に並んだ。

大本命が優勝戦線に浮上した。佐久間はティーショットが左右にブレたが、２番パー４で残り１３ヤードからチップインを決めて２連続バーディー発進。１７番は左の林に曲げてＯＢと思われた第１打がラフに戻ってパーを拾い「本当にラッキー。日頃の行いを良くしておこうと思う」と照れ笑いした。

初日は「一緒に回りたい」と熱望した世界ランク３位のミンジ・リー、同４位の山下美夢有（みゆう）と同組でプレー。「ミンジーはショットの精度が素晴らしい。美夢有ちゃんは私より後ろから打って内側に入る。ちょっとの差は大きい」。“特等席”で見て技術を学び、この日最少の６６につなげた。

同じ埼玉出身で小学生時代から仲が良い中沢瑠来（２２）がこの日、最終プロテストで合格。ホールアウト後は跳びはねて喜び、テレビ電話で「おめでとう」と目を潤ませて祝福した。今大会で優勝すれば、次週の伊藤園レディスで年間女王が決まる可能性がある。「最終日に優勝争いができる位置にいたい」。親友の活躍を刺激に頂点に立つ。（星野 浩司）