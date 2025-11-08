意外と難しい冬キャンプのポタ電選び。1泊2日にちょうど良さそうなのがジャクリから出るって

いよいよ寒くなってきて、冬目前といったところですが、冬キャンプの準備、進んでますか？

キャンプをしない人からは「冬にキャンプって正気？」なんて言われますが、実は冬こそ快適だったりします。虫がいない、空気が澄んで星がきれい、焚き火の温かさが身に染みる。薪ストーブなど“冬ならでは”の道具が使えるのも魅力です。とはいえ、そこはやっぱり冬。平地のキャンプ場でも朝晩が氷点下になることは当たり前。

「寒さをどうしのぐか」は、楽しさと安全の境界線になります。そこで最近のキャンプでは、ポータブル電源、いわゆる“ポタ電”が欠かせない存在になりました。

スマホやランタンの充電だけでなく、冬キャンプでは電気毛布や、人によっては小型ヒーターなどを動かす電源として活躍します。

ただ、いざ選ぼうとすると容量やサイズ、価格のバランスが意外と難しい。「大は小を兼ねる」と思って大容量モデルを選ぶと、1泊のキャンプではまず使い切れませんし、重くて持ち運ぶのも一苦労。かといって小さすぎると、夜の寒さ対策には力不足に感じることもあります。

これまでの経験談で言うと、1泊2日の冬キャンプなら600Wh前後がちょうど良さそうです。以前、災害時にも使えるだろうと1000Whクラスを使っていたこともありますが、実際は家から持ち出すのが大変で、1泊では出番が限られました。

例えば、できればスマホも充電したいことを考えると、500Whクラスだと電気毛布を一晩使った時点で残量が心もとない。リチウム系のバッテリーは、完全放電を繰り返すと寿命を縮めるとも言われているので、容量ギリギリで運用するのは少し不安です。かといって700Whを超えると、重さやサイズがぐっと増して、持ち出すのが少しおっくうになる。

600Whくらいなら、電気毛布を夜通し使っても少し余裕があり、スマホやLEDランタンの充電までできる。そのうえ本体の大きさも手頃で、車への積み下ろしも現実的です。“寒さ対策のメインにも、夜の快適さのプラスにも使える”。そんなバランスの良さを感じられる容量だと思います。

そして今季、その“ちょうどいい600Whクラス”を狙った新モデルが、ジャクリから登場しました。それがJackery（ジャクリ）「Jackery ポータブル電源 600 New」（8万6000円）。容量は640Wh、出力500W。数値だけ見れば少し地味に感じますが、実際の使い勝手を考えるとよくできています。

見た目は同社の「500 New」とほぼ同じで、A4より少し小さいサイズ感。それでいて容量は25％アップ。電気毛布を一晩使ってもまだ余裕があり、翌朝スマホやLEDランタンを充電できるくらいの“ちょうどの余力”があります。

▲省エネモードも搭載なので電力を無駄にしないのも嬉しい

重さは約6.4kg。ジャクリのクラス最軽量「Jackery ポータブル電源 500 New」の5.7kgと比べると少し重いですが、それでも車への積み下ろしやサイト内の移動なら苦にならない範囲です。収納時も場所を取らず、キャンプ道具の中に自然と紛れ込むようなサイズ感。“持ち出すのが面倒にならない”というのは、長く使ううえで案外大事な要素です。

寒さへの強さも見逃せません。−20℃〜45℃の環境でも使える仕様になっていて、冬キャンプでも安心感があります。思い返せば10年近く前のポタ電は、モノによっては氷点下になるとまともに動かないことがありました。猪苗代湖での雪中キャンプ2日目につかなくて悲しかったことを今でも覚えています…。

▲安全設計もバッチリなのは冬でも家でも安心感がある

安全面では、長寿命でもあるリン酸鉄系バッテリーを採用。電気自動車にも使われるバッテリーマネジメントシステム（BMS）を搭載し、過充電や過放電を防いで長く安定して使えるよう制御されています。最近はモバイルバッテリーの事故も多いだけに、このあたりの安全設計は重要です。就寝時に枕元に置いていても、安心して使えるのは大きなポイントです。

充電は最短1.7時間で完了するので、「うっかり充電忘れてた！」ってときも問題なし。朝の準備前に充電をスタートしておけば、出発する頃には満タンです。

電気毛布とスマホやランタンの充電。そんな“1泊2日の基本動作”をこなしても、バッテリー残量にまだ少し余裕がある。サイズも重さも、持ち出すのが苦にならない範囲に収まっている。

600 Newは、数字だけで見ると特別派手さはないけれど、使い方を考えると一番現実的なバランス。“これくらいがちょうどいい”という感覚を、実際のフィールドで確かめたくなるモデルです。

＜文／山口健壱（GoodsPress Web）＞

