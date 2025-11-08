〈「基本のデートコースは…」軽のマイナー種を15年間弄りつづける女性が明かした“車漬け”の“ヤバい新婚生活” に迫る〉から続く

「家族の車」はときに移動手段であることを超え、夫婦や親子の関係をも育むことがある。車への情熱が織りなす、多種多様な家族のドラマに迫る！

今回は、ハイエースに乗る「ニム」さんをご紹介。



ハイエースをカスタムする「ニム」さん。右腕のタトゥーは蛇と龍をモチーフにしたもの

◆◆◆

父の背中を追いかけて

父が昔から車やバイクを弄るのが趣味で、何度も雑誌に載ったり、イベントで賞を獲ったりしていたんですよ。幼い頃からそういう姿を見てきたので、私も当たり前に乗り物が好きになっていましたね。

このハイエースも、もともとは父が所有していた車なんです。父は気に入った車があるとすぐに買ってきちゃって、とくにハイエースは3台も別の仕様で維持していたんですよね。

結局「こんなにあっても乗り切れない」と、2年前に私に1台譲ってくれて。もちろん当時からガッツリ弄ってあったんですけど、それから3回くらい仕様を変えて、今ではすっかり私好みの形になっていますね。

ただ弄るときはいつも、父と相談しながらやっているんです。やっぱり、そこは大ベテランの経験が一番信頼できますから。むしろ、私がざっくり雰囲気を伝えれば、あとはもう全部イメージ通りに仕上げてくれちゃうくらいなんですけどね。

今回は後席を完全に潰して、全部オーディオ用のスペースにして……。思い切ったぶん、仕上がりの満足度も段違いですね。でもまぁ、子どもが生まれて8ヶ月なので、「後席あったら便利だったかもな」とはちょっと思います（笑）。

仕事の面でも、父にはお世話になりっぱなしで……。父の経営する運送会社で、トラックドライバーをしているんですよね。

実は、中学や高校ではあまり周りに馴染めなくて、ほとんど通っていない期間もあって。それならもう働いてしまおうと、18歳から父の会社で働きはじめたんですよ。他にやりたいこともないし、運転も好きだし、父の役に立てるならそれでいいかなって。

結果的に、トラックドライバーは時間の融通もききますし、ほとんど一人の空間なので、自分にはすごく合っていると思います。幸い、父の会社はホワイトですし（笑）。

私の夫も、同じ会社でドライバーをしていて……。車には全然興味がないんですけど、私の趣味には協力的でいてくれますね。今日も私がここに来ている間、子どもを家で見てくれているんです。

そういう助けがないと、こうして趣味に時間を費やすことも難しいでしょうし、そのおかげでこうして楽しめているので。家族や周りの人たちに感謝しつつ、今後もカスタムを続けていきたいですね。

（鹿間 羊市）