一見反対のもののように見える「旅」と「日々」がまざりあう

『旅と日々』とは、真逆の言葉を併置したタイトルだろうか、と見る前には考えていた。

先例として頭にあったのは、たとえば『戦争と平和』『天国と地獄』『白と黒』といったタイトルである。つまり筆者のなかには、〈旅＝特別な体験が継続して起こる、いわば非日常〉〈日々＝特に刺激のないままに過ごす、いわば日常〉というような二分法が成立していたのだ。しかし、じっさいの映画に触れることで、そうではない、と思うようになった。



『旅と日々』ポスター

『旅と日々』の構成はやや特殊だ。映画は若い脚本家・李（シム・ウンギョン）がノートに映画のシーンを書く動作からはじまる。そして、舞台は夏の海辺へと移っていき、おそらくはよそ者同士の若い男女が出会い、不思議な交流を持つ様子が描かれる。しかし30分あまりが過ぎ、実はこのエピソードは李が書いた脚本を映画化した、「映画中映画」であることがわかる。李は映画の、大学での上映会に出席していたのだ。上映会の終わり、疲れを覚えた李は、しばしの休暇として旅に出ることにする。そして彼女は、人里離れた雪山へと向かい、ひっそりと佇む宿を見つける……。

本作における「旅」とは、映画の内容に即せば、前半の海辺行／後半の雪山行であり、「日々」とは、ノートに向かい、言葉を編む李の生活であるだろう。しかし、これらは真逆の存在ではない。そして、一見反対のもののように見える「旅」と「日々」がまざりあい、不思議な円環をなしていくところに、この『旅と日々』という映画の魅力は詰まっている。

旅は、特別なものではない

どういうことか。まず、『旅と日々』における「旅」には、「特別なもの」という感触が薄いことがあげられる。いま述べたように、後半、映画の主人公である李は雪山へ行き、そこで見つけた宿にしばし逗留する。しかし、宿では目立つようなことは何も起きない。宿は電化製品もほぼなさそうな、まさに掘っ立て小屋といった趣だ。気だるげな主人・べん造（堤真一）は、李の質問にも煙に巻くような返答をするのみで、李のために布団を敷くようなこともない。また豪華な食事や、その土地ならではのスポットを味わう機会があるわけでもない。じっさい、旅の終わりに地元の青年と話した李は、彼女が旅らしい旅をしていないことに、青年からけげんな表情を向けられる。

また、海辺での場面においても、同様に「特別なもの」を思わせる側面は見えにくい。冒頭における、さんさんと太陽が輝くいかにも観光地然としたビーチの姿こそ、旅の定番といった印象はあるものの、そこに居心地の悪さを感じた少年（郄田万作）とともに、舞台は早々に人気のない岩礁へと移っていく。少年はそこで出会った若い女（河合優実）に、真っ白な死体がこのあたりに打ちあげられてきたエピソードや、ずっと不幸な感触を覚えながら生きてきた自身の道のりを、なぜか初対面にもかかわらず語っていく。天候の悪さや日没などで、まわりが薄暗さに包まれていることもあいまって、海辺におけるふたりの「旅」は、一見すると旅のもたらす幸福感やあたたかみとは真逆の、いささか暗い色合いのもののようにも思えてしまう。

加えて、李の「日々」は、それ自体が「特別なもの」と呼びえる一面がある。それは彼女が韓国人であり、ある程度の年齢を重ねたのちに日本を訪れたという背景に起因している。李の「故郷を離れてから旅について考える」といったモノローグからも、李が日本での日々を、「旅」の延長線上のもののようにとらえていることは自然と推察できるだろう。いわば、旅から「特別なもの」という地位が剥奪され、また日々に「特別なもの」という地位が新しく付与されることで、両者はほぼ同じ位相にあるもののようにも捉えられてくるのである。

「円環」というキーワード

監督の三宅唱は、プレス資料でのインタビューで「タイトルの『旅と日々』は、旅と日々を別の時間として切り分けるものではなくて、その繋ぎ目のなさを捉えるための言葉だと考えています」と語っている。この「繋ぎ目のなさ」を理解するうえで要となるのは、おそらくは「円環」というキーワードである。いわば「旅」と「日々」は、同じ円の中にある存在であり、それゆえに重なりを見せることもあれば、逆に離れたもののように感じられることもある。

具体的に見ていこう。ひとつは、言葉をめぐる円環である。作中では、李自身がモノローグとして、自身の中での「日常」と「旅」の定義に言及する場面がある。それは以下のような定義だ。

「日常」＝周囲のモノや感情に名前を与え馴れ合うこと

「旅」＝言葉から離れようとすること

つまり、ざっくり整理すれば、日常とは言葉に囲まれたものであり、旅とはその言葉から距離を置くものだ、とは言えそうである。しかし、定義は真逆だとしても、ここでの「日常」と「旅」もどこかではまたつながりを見せることとなる。なぜなら、旅によって言葉から距離を置いたとしても、それが一時的なものである以上は、どこかで言葉へとふたたび回帰しなければならないからだ。

言葉にはじまり、言葉に終わる

そして、『旅と日々』はまさに言葉にはじまり、言葉に終わる。具体的には、本作は李がノートに脚本のシーンを書く場面にはじまり、夏の海と冬の山へのふたつの旅――李の言葉を借りれば、言葉から離れる経験――を経て、ふたたびノートに言葉を書き連ねる場面に終わる。作中では、李の旅は「書くこと」に行き詰まりを感じた彼女が、しばしの休息として行ったものであることが示唆されるが、つまり本作は構図として、言葉から一度は離れた脚本家が、ふたたび言葉に向かうまでの円環を描いた作品とも形容できるのである。

また、生と死の円環でもある。それを象徴するのは、佐野史郎が演じる教授の存在だ。中盤、映画の上映会を終えたのち、おそらくは李にさまざまな助言を与えていたであろう教授は倒れ、そのまま死を迎える。しかし、続くシーンでは、その遺影が飾られた家において、彼は何事もなかったかのように会話をしている。実は教授は双子であり、家にいるのは残された片割れであることが示されるが、ちょうど前半パートの終わりに教授が生を終える一幕が訪れ、そののちに容姿の寸分たがわない人物があらわれることで、死者がふたたび生まれ変わったかのような、輪廻転生のような印象がここからは醸成される。

そうした輪廻転生の縮図は、前半での少年による若い女への、生と死をめぐる語りにもあらわれているだろう。少年はまず、ふたりがいる海辺は自身の母親が生まれた場所であることを語り、そののち、この近くで子どもを抱いた女の水死体があがったことを語る。この流れはつげ義春の原作（『海辺の叙景』）の通りではあるものの、映画では少年が母のルーツを語る直前に、ふたりが頭のない魚の死体を発見し、それが印象的にクローズアップされる場面があらわれる。つまりこれらの場面では、順序として「死→生→死」という構図が短い時間で示され、生と死が繰り返されるような感触が生起するのだ。ふたりの語りのなかに、悠久を思わせる波の音が付随し続けることも、そのような感触の強化にまた寄与しているだろう。

「久しぶりに楽しいと思いました」

しかし、本作におけるもっとも重要な円環は、おそらくは感情の円環である。本作では活力を失いがちだった李という脚本家が、ふたたび力を取り戻すまでの過程が、円環のもとで示されるのだ。

話を少し戻すと、前半における少年は、自身が何をやってもうまくいかず、「むちゃくちゃ不幸」であることを女へと吐露する。しかし、海辺や森の中を歩きながらの、女との断片的な会話の中で、少年は「今のままがいい」と口にするようになる。みつまめを食べ、荒海のなかを無心に、しかし力強く泳ぐ少年と、彼に声援を送る若い女の姿からは、いつしか少年が何かの救いを得たかのような、不思議なあたたかみが感じられてくる。

そして後半における李の姿は、いわば少年の写し絵であるかのようだ。上映会後のティーチインで「私には才能がないと思う」と語り、べん造に「私はだめかもしれない」と吐露する彼女の姿には、生活の行き詰まりや、自己肯定感の低さが見て取れる。

しかし、やがてべん造とある夜道の散策を行い、宿に戻ってきた彼女の顔は、これまでとは打って変わったすがすがしさに満ちており、「久しぶりに楽しいと思いました」と口にする。そしてテンション高めに、べん造に次々と言葉を投げかける彼女の姿は、作中でもっとも雄弁で、もっとも生気に満ちている、これこそが「円環」だが、このように、それぞれに光を放つ前半／後半で感情の浮沈が繰り返し描かれることで、李の「再生」はより重層的な、説得力を帯びたものともなるのである。

三宅唱作品の「螺旋階段」

本作における「円環」とは、たんなるギミックの問題ではない。生きる中では、何かを言葉にすることを積極的に選ぶこともあれば、言葉にすることから距離を置くこともあるし、ちょっとしたことで感情が沈んだり、また普段より明るくなることもある。誰かの死に触れることもあれば、誰かの生が醸成するあたたかみに触れることもあるだろう。いわば円環とは、人の生と不可分なものであり、おそらくは人の生を描く上で、「円環」こそが三宅唱に必要な存在であったのだ。

振り返れば、こうした「円環」の構図は、三宅作品のなかにしばしば現れる構図でもあった。初期作『Playback』（2012）においては、俳優の男が現在と高校時代の過去を往還し、さまざまな「反復」があらわれるという物語において、人物が行き来する螺旋階段が作品の世界観を象徴するような存在感を放っていたし、男女3人が永遠に思えるようなひと夏を過ごす『きみの鳥はうたえる』（2018）においても、螺旋階段はまた印象的に登場する。

また前作『夜明けのすべて』（2024）では、「円環」は夜と朝、また月経の周期によってあらわれる。重度のPMS（月経前症候群）とパニック障害という、それぞれ問題を抱えた男女が、いくつもの夜と朝、また月経という「円環」を経て、しだいに心の明るさを取り戻していく過程が描かれるのである。

かけがえのない人生の軌跡

そして、「円環」という骨組みを生きたものにする血肉の役割を果たすのは、作品のなかにおける生活感や自然の豊かさである。過去作についてはそれぞれの作品を見ていただくとして、『旅と日々』においても、その豊かさは枚挙にいとまがない。遠景でとらえられた海や森、雪景色の美しさ、若い女が煙草を吸う手つきの豊かさ、べん造の訛りの強くもユーモラスな語り口、李がノートに書きつけるペンの音や、木魚のぽくぽくとなる音……。このような魅力的な細部の存在によって、「円環」は生の実感に満ちたものとして浮かび上がる。

同時に、こうした本作に登場する、ありふれた「日常」的にも思えるものたちが、それぞれにたしかな光を放つことによって、いわば「日常」のなかにも「非日常」がたしかに備わっているのだと納得させられる。それは裏を返せば、「非日常」のなかに「日常」の萌芽がある、ということでもある。「円環」のなかで、「日常」と「非日常」は時には離れ、時には重なり合い、やがて、かけがえのない人生の軌跡へと変化していく。

私事で恐縮だが、筆者ははじめてこの作品を京橋の試写室で見たのち、すでに幾度も見ているはずの外の風景に、今までに記憶のない「非日常」の感触を覚えた。それが何なのか、こうしてこの文章を書き終えようとするいまでも、確かな答えはない。しかし、ふたたび「非日常」を味わうために、筆者が「日常」のなかでまた『旅と日々』を見るために劇場に足を運ぶであろうこと、それだけは確かである。

『旅と日々』

監督・脚本：三宅唱／出演：シム・ウンギョン、堤真一、河合優実、郄田万作、佐野史郎／2025年／日本／89分／原作：つげ義春「海辺の叙景」「ほんやら洞のべんさん」／配給・宣伝：ビターズ・エンド／©2025『旅と日々』製作委員会／公開中

（若林 良／週刊文春CINEMA オンライン オリジナル）