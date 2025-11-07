カー用品ブランドMAXWINを展開する昌騰有限会社は、物理的に車両盗難を防ぐハンドルロック『S-HLOC01』の再販を2025年10月21日より開始した。

1年ぶりの再入荷となる同製品は、高強度鉄筋を使用し、特許技術によってハンドルを二重ロック。クラクション連動機構や複製されにくい専用キーも備え、安全性を高めている。高級感あるレザーデザインで内装を傷つけず、見た目と実用性を兼ね備えた盗難対策アイテムとなっている。興味のある方は詳細をチェックしてみてはいかがだろうか。

MAXWINの車両盗難を物理的にブロックする盗難防止ステアリングロックが1年ぶりに再入荷！10月21日より再販開始！

高級感のあるレザー素材を使用しているため愛車を傷つけずに盗難防止！

カー用品ブランドMAXWIN(運営：昌騰有限会社、所在地：大阪府泉大津市)は、強硬度鉄筋でハンドルを完全ロックし愛車の盗難を防止するレザーデザインのハンドルロック『S-HLOC01』が1年ぶりに再入荷し再販をお知らせします。

販売ショップ

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0BBTFTK74

楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/ukachi/s-hloc01/

Yahoo!ショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/f-innovation/s-hloc01.html

MAXWIN S-HLOC01 高強度鉄筋で溶接され、二本のロックポールでハンドルを固定するハンドルロック（特許取得技術）。

無理に外そうとするとクラクションが鳴る設計。

85㎜のロックポール幅でほとんどの車種に対応。

キーシリンダーには6×2枚のピンを採用。

ステアリングロック全体に高級感のあるレザーデザイン。

商品スペック

◆特許技術のハンドル完全ロック

高強度鉄筋で溶接されていて、二本のロックポールでハンドルを固定しているためハンドルをカットされても簡単に外されないように設計されています。

◆クラクションシステム

無理に外そうとするとハンドルロックがクラクションに当たり、周りに盗難を知らせます。 ロックポールはどのような車種にも対応できる約85㎜、締め付けは7段階ロックとなっており、ハンドルカバーを付けていても装着可能です。

複製されにくい専用キー

シリンダーには6×2枚のピンを使用し鍵挿入部はステンレスでカバーし、破壊を防止します。キーは特殊な凹みで複製されにくいデザインの専用キーを付属しております。

◆高級感のあるレザー素材

製品全体に高級感のあるレザーを使用し、どんな車両でも見た目が良く、設置するときに内装を傷つけません。

◆製品仕様

本体サイズ：全長40cm、クラクション部15cm、2本のロックポール幅8.5cm

本体重量：2kg

リリース提供元：昌騰有限会社