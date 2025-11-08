日米首脳会談でトランプ米大統領をノーベル平和賞に推薦する意向を伝えたとされる高市早苗首相。11月4日の衆院本会議では、推薦の事実について「お答えは差し控える」と述べ、答弁を避けた。

【画像】「まるで恋人同士のようだ」米国のSNSで話題になった高市首相とトランプ大統領の“密着ツーショット”

高市首相とトランプ大統領の関係について、アメリカではどのように見られているのか？ ニューヨーク在住のライター・堂本かおる氏が寄稿した。（全2回の1回目／続きを読む）



アメリカのトランプ大統領と会談を行った高市早苗首相 ©時事通信社

ドナルド・トランプ米大統領は長年にわたって「私はノーベル平和賞にふさわしい」と繰り返してきた。しかし今年もまた受賞はならず、あからさまな苛立ちを表していた。

ホワイトハウス報道官のキャロライン・レヴィット氏が、トランプ大統領の訪日中に「日本の首相がトランプ大統領をノーベル平和賞に推薦した」と記者団に語り、この件を米国の各メディアも報じた。だが、推薦および高市首相自身に関する報道のトーンはさまざまだった。

高市首相による「ノーベル平和賞に推薦」報道

CNNは『ホワイトハウス、高市早苗首相がトランプ大統領をノーベル平和賞に推薦したと発表』、ロイターは『トランプ氏をノーベル平和賞候補に、ホワイトハウスが発表』などと簡潔に報じた。

保守系タブロイド紙のニューヨーク・ポストは、高市首相以外の「多くの世界のリーダー」もすでにトランプ大統領をノーベル平和賞に推薦しているとして、イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相を筆頭にカンボジアのフン・マネット首相、パキスタンのシャバーズ・シャリフ首相などの名を挙げた。

さまざまなもてなしの一つ？

ニューズウィーク誌は「高市氏は政治家としてのキャリアを通じてトランプ大統領の外交政策と国家主義的なレトリックを称賛し、個人的な信頼関係を築いてきた」が、「高市氏の推薦がノーベル委員会に影響を与えるかは今後の動向次第」とした。

他方、ワシントン・ポスト紙は『日本の新リーダー、ゴールド・ゴルフ・レアアース取引でトランプ氏を魅了しようと試みる』、ニューヨーク・タイムズ紙は『トランプ大統領、野球と米国産牛肉で日本のリーダーと親交を深める』と、どちらも見出しには「ノーベル平和賞」を入れず、推薦は高市首相からトランプ大統領へのさまざまなもてなしの一つと位置付けている。

「トランプ大統領の弱点を巧みに捉えた」

2紙の記事本文は「就任して1週間も経たないうちに高市早苗氏はゴルフ、ゴールド、ディール（注：レアアース取引）、そしてノーベル平和賞といったトランプ大統領の弱点を巧みに捉えた魅力的な攻勢で、アジアにおけるトランプ大統領の最大の同盟者となる態勢を整えた」、「日米関係の新たな『黄金時代』の幕開けをアピールし、トランプ大統領の金ぴかの美学への傾倒に訴えた」、「東京のゴールドで満たされた宮殿（注：迎賓館赤坂離宮）」、「金色のペンで『JAPAN IS BACK』と書かれた野球帽にサイン」など、トランプのゴールド趣味と、それに合わせる高市首相への若干の皮肉を込めた記述となっている。

記事中、ノーベル平和賞の推薦と並ぶその他のもてなしとしては、「昼食にはアメリカ産牛肉とともにアメリカ産米が出された」、「安倍氏所有のパターをトランプ大統領に贈呈」、「東京タワー、東京スカイツリー、東京都庁が赤・白・青のライトアップで歓迎の意」、来年7月4日の米国建国250周年に向けて「250本の桜の木」と「記念式典に花火」の提供が挙げられている。

アメリカでの高市首相の認知度は…

今回の訪日により、アメリカのメディアもトランプ大統領と高市首相のツーショット場面を報じたが、今のところアメリカでの高市首相の知名度は政治に関心の高い層以外では限られたものとなっている。

10月21日に高市首相が第104代内閣総理大臣に選ばれると、ニューヨーク・タイムスは『日本は新リーダーを迎えた、彼女はヘビーメタル・ドラマーだ』と題した、高市首相の詳細な人物紹介の長文記事を掲載した。高市首相をまったく、もしくはほとんど知らない読者に向けた内容だった。

奈良県の地方都市の保守的な家庭出身であることから、女性として大学進学にすら苦労があったことに始まり、「ヘビーメタルとカワサキのバイクが好き」など、経歴だけでなく人となりを詳しく報じている。

その政治思想については「（故）安倍晋三首相の愛弟子である高市氏は、トランプ氏のMAGA（＝熱心なトランプ派）運動と類似点を持つ最近のポピュリズムの波に呼応し、日本をさらに右傾化させると期待されている」としている。

しかし、「1980年代後半（中略）コロラド州選出の民主党下院議員で熱心なフェミニストであったパトリシア・シュローダー氏の事務所でのインターンシップを得た」が、「当時、防衛や社会問題に関する彼女の保守的な見解は全く見られなかった」とも書かれている。

「強硬な保守派」「すべての女性が喜んでいるわけではない」

同じく10月21日付の就任記事でCNNは「強硬な保守派（Hardliner Conservative）の高市早苗が日本初の女性首相に選ばれた」と報じた。これに対し、米国の「強硬な保守派」であり、前回の大統領選にも出馬したフロリダ州知事のロン・デサンティス氏は、「CNNは日本の新首相を『強硬な保守派』と呼んでいます。これは左派の読者に対して彼女が『嫌なやつ』だと示唆するフレーズです。私の考えでは、CNNの非難は彼女がかなり優秀であることを意味します。高市首相、頑張ってください！」とコメントした。

だが、高市首相が強硬な保守派であることは事実と捉えられており、AP通信は高市を「超保守派（ultraconservative）」、ロイターは「極右路線転換（hard-right turn）」と紹介した。保守系メディアのFOXニュースは自社による指摘を避けながらも、「日本や海外のメディアからは超保守派で強硬な人物と評されている」「中国に対する強硬な姿勢で知られる」と紹介した。

また、NBCは「日本初の女性首相が誕生したが、すべての女性が喜んでいるわけではない」、NPRも「性別役割について伝統的な見解を持つ保守派」と、高市首相のジェンダー観を就任記事の冒頭に置いた。

トランプ支持者から高評価も

日本ではトランプとの会談の際の高市首相の立ち居振る舞いが大きな話題となったが、先述したようにアメリカでは高市首相自身の認知度がまだ高くないこともあり、それほどの話題とはならなかった。CNNは2人が壇上で手をつないでいる写真を使ったが、「世界の指導者というよりは、まるで旧友のよう」「笑顔、背中を叩き合う、抱擁」といった程度の報じ方だった。

ただし、トランプ大統領の動向を逐一ウォッチしているMAGAインフルエンサーの中には熱烈に歓迎する向きもあった。Xのフォロワー138万人の「MAGA Voice」は「日本の高市早苗首相は、トランプ大統領と文字通り飛び跳ねて喜んでいる。この首相、本当に大好きだ。日本の国民は本当に恵まれている」と投稿。

トランプ大統領は高市首相の仕草についてのコメントは特に発していない。だが、かつて口を大きく開けておおらかに笑うカマラ・ハリス元副大統領に対しては「あれはクレイジーな人間の笑いだ」「狂人の笑いだ」などと中傷を行っていた。

では、高市首相が推薦した「トランプ大統領のノーベル平和賞」はアメリカでどうみられているのか。（つづく）

〈《高市首相が推薦》「戦争省」「戦争長官」に名前を変えて…トランプ大統領が“ノーベル平和賞”を欲しがる理由とは？〉へ続く

（堂本 かおる）