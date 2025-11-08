〈「トランプの弱点を巧みに捉えた」と評価も…高市首相「ノーベル平和賞推薦」が米国では“それほど話題になってない”ワケ〉から続く

10月28日の日米首脳会談で、高市早苗首相はトランプ米大統領を2026年のノーベル平和賞候補に推薦する意向を伝えたとされる。トランプ大統領はなぜこれほどノーベル平和賞を欲しがるのか。アメリカではどうみられているのか？ ニューヨーク在住のライター・堂本かおる氏が寄稿した。 （全2回の2回目／はじめから読む）

【画像】「狂気じみている」「ただのトラブルメーカー」トランプ氏が“敵視”する22歳女性



2025年10月28日、米海軍横須賀基地に停泊中の原子力空母「ジョージ・ワシントン」で、米軍兵士らを前に演説するドナルド・トランプ米大統領（右）。左は高市早苗首相 ©時事通信社

◇◇◇

今年のノーベル平和賞の発表は10月10日だった。ベネズエラの野党リーダー、マリア・コリーナ・マチャド氏の受賞が発表されると、ホワイトハウスとMAGA（＝熱心なトランプ支持者）は怒りを炸裂させた。

スティーヴン・チャン・ホワイトハウス広報部長は「ノーベル委員会は平和よりも政治を優先することを証明した」とポスト。ローラ・ルーマー（インフルエンサー、フォロワー183万人）は、ラテン系の女性が受賞したことを「アファーマティブ・アクション」と言い、受賞者を侮辱した。

〈「マリア・コリーナ・マチャド、泣きわめき続ける女がトランプ大統領よりも世界の平和に貢献したなんて考えられるか？ まったくのお笑い草だ。トランプ大統領こそノーベル平和賞に値するのは周知の事実だ。またもやアファーマティブ・アクションの戯言だ」〉

「私は8つの戦争を収めた」

トランプ大統領自身は受賞者の発表後に「ノーベル賞についてどう思いますか」と質問した記者に対し、「私は8つの戦争を調停した」と言い、言外に「それなのに受賞できないのは不公平だ」というニュアンスをにじませた。

以前よりトランプは「7つの戦争」（セルビア／コソボ）（エジプト／エチオピア）（カンボジア／タイ）（インド／パキスタン）（イスラエル／イラン）（コンゴ民主共和国／ルワンダ）（アルメニア／アゼルバイジャン）を収めたと言い続けてきたが、10月9日のイスラエル／ハマスの和平合意後はガザ戦争を含めて「8つ」と言い換えるようになった。

トランプ大統領は記者に対し、受賞者のマチャド氏が電話をかけてきて『あなたは本当に受賞に値するので、あなたのために受賞します』と言ったと続けた。マチャド氏の言葉は、落選して怒り、落ち込むトランプ大統領の面目を多少は救ったのではないかと思われる。

なぜこれほどノーベル平和賞を欲しがるのか？

トランプ大統領が長年ノーベル平和賞を喉から手が出るほど欲しがってきたことは周知の事実だ。大統領第1期の2018年にはすでに「自分はこの栄誉に値する」「4、5回受賞できたはずだ」などと語っている。

受賞を望む最も大きな理由は、トランプ大統領が一方的に敵とみなしてあらゆる批判、中傷を続けてきたバラク・オバマ元大統領が受賞していることへの嫉妬と思われる。

トランプ大統領は昨年9月にも「オバマはノーベル平和賞を何もせずに受賞した」と口にしている。オバマ氏は就任からわずか9カ月目の2009年10月に受賞しており、理由は「国際外交と国民間の協力を強化するための並外れた努力に対して」という抽象的なものであったため、多くの人を不思議がらせたことは事実だ。

ちなみに歴代米国大統領で同賞を受賞しているのは、オバマ氏の他にジミー・カーター（2002）、ウッドロウ・ウィルソン（1919）、セオドア・ルーズベルト（1906）の3人。

トランプ大統領の度重なる「ノーベル平和賞が欲しい」発言に、風刺画家のバンクスはノーベル委員会が「（トランプを怒らせるのが）面白いから、またオバマに出そう」と言うひとコマ漫画を発表し、SNSで大いに笑いを誘った。

4〜5月頃より、さらに頻繁に口にするように

トランプ大統領は今年の4〜5月頃よりノーベル平和賞についてさらに頻繁に口にするようになっていた。ワシントン・ポストは「誰もが私はノーベル平和賞を受賞すべきだと言っている」など、トランプ大統領の同賞についての複数の発言をつなぎ、コミカルなBGMをつけた動画を作成している。

7月にはホワイトハウス報道官のキャロライン・レヴィット氏が定例記者会見において、「トランプ大統領は平均して月に1件の和平合意または停戦を仲介」、従って「ノーベル平和賞を受賞するのは遅すぎるほどだ」と発言。あからさまに賞を望むこと以上に、戦争や紛争を「平均して月に1件」と数えたことが視聴者を驚かせた。

22歳のグレタ氏に敵意をむき出しに…

10月初頭、ガザ地区に支援物資を輸送するための船団に加わり、イスラエルの刑務所に拘束された気候変動活動家のグレタ・トゥーンベリ氏については連日、世界規模で大きく報道された。トゥーンベリ氏が10月6日に解放された時には「グレタにノーベル平和賞を！」という声がSNSで起こった。

「あまりの怒りと狂気じみた様子だ」

するとトランプ大統領はノーベル賞にこそ触れなかったものの、「彼女はただのトラブルメーカーだ」「怒りのコントロールができていない。医者に診てもらうべきだと思う」「若いのに、あまりの怒りと狂気じみた様子だ」と記者に語った。

翌日、トゥーンベリ氏はトランプ大統領に対し、「あなたの輝かしい経歴から判断すると、あなたも同じように苦しんでいるようですから、いわゆる『怒りのコントロール問題』への対処法があれば、ぜひ教えてください」とSNSにてやり返した。ちなみにトランプ大統領は79歳、トゥーンベリ氏は22歳である。

国防総省を「戦争省」に

8つの戦争を調停し、世界平和に貢献していると主張するトランプ大統領だが、現在、その言葉とは裏腹な軍事行動を展開中だ。

トランプ大統領は9月に国防総省を「戦争省」と呼び、ピート・ヘグセス国防長官に「戦争長官」を名乗るよう指示した。正式な名称変更には法改正が必要だが、第二次世界大戦後までは戦争省と呼ばれており、その時代に戻ろうというのだ。

ヘグセス長官率いる戦争省は9月から10月にかけてカリブ海／南米沖で小型船舶を少なくとも14回攻撃し、60人近くを殺害している。トランプ大統領とヘグセス長官は、これらの船は米国への麻薬輸送に関与していたとしているが、証拠は示されていない。そもそもこの地域で密売されている麻薬の中ではコカインが最も多く、トランプ大統領の「フェンタニルの拡散から米国民を守る」という主張と相容れない。

しかし、議会の承認が不要な60日間の攻撃期間が終わろうとしている今、トランプ政権は議会の承認は不要と主張し、かつベネズエラ領土への攻撃の可能性すら示唆している。さらに11月になるとナイジェリアへの軍事介入の可能性も口にし始めた。

また、論争的な人物であるマリア・コリーナ・マチャド氏の受賞を訝る声も多かった。中にはトランプ大統領に出すわけにはいかず、しかし受賞者によってはトランプ大統領が一層怒るであろう、そこで委員会は親トランプ派のマチャド氏に出し、なんとか丸く収めようとしたのではないかという推測もあった。

いずれにしても、ノーベル平和賞の推薦はその年の1月で締め切られるため、高市首相の推薦は今年の受賞には結び付かなかったが、来年の選定には有効だ。高市首相の推薦は、果たして2026年のトランプ受賞に貢献するのだろうか。

（堂本 かおる）