今年はクマに襲われる人が後を絶たない。クマによる死者数は過去最多を更新中である。こうした異変の先触れとも言える事件が、2021年に北海道札幌市で起きた。札幌駅から2キロしか離れていない場所に現れたヒグマが、人間を襲い始め……。（全2回の1回目／続きを読む）

「ヒトが襲われた！」

北国の夏は、夜明けが早い。

2021年6月18日、東京における日の出は午前4時25分だったが、札幌では同3時55分に早くも太陽が顔を出した。初夏の陽光は、人間社会に現れた“異形”をも照らし出した。

午前5時38分。

既に起床し、朝刊を読んでいた斎藤羊一郎（74）の携帯電話が鳴った。斎藤は「一般社団法人 北海道猟友会」札幌支部で支部長を務めるハンターで、ヒグマ防除隊の隊長でもある。電話の相手は、ヒグマ対策を担当する札幌市環境局の職員だった。用件は想像がついた。だが〈こんな朝っぱらからクマのヤツ……〉と独り言ちながら電話に出た斎藤が耳にしたのは、想定外の内容だった。

「隊長、北十八（条）の東六（丁目）に出た！」



思わず「はぁ！? 何言ってるの？」と間の抜けた声が出た。ハンター歴45年、札幌でヒグマが出没する可能性がある場所は、すべて頭に入っている。だが「北十八（条）の東六（丁目）」といえば、1日約20万人が利用する札幌駅から直線距離で2キロと離れておらず、クマが出ることは、まずありえない場所だった。

「『何言ってる』って、クマが出たという情報があったんです！ とりあえず私ども、向かいますんで」

「わかった。オレも行きますよ」

防除隊の副隊長である藤井和市にも声をかけ、とにかく現場へと向かうことにした。大急ぎで準備を整え、ハンターシューズの紐を結んでいるとき、再び、携帯電話が鳴った。

「どうした？」

「ヒトが襲われた！」

斎藤が「正直にいうと……」とこの時のことを振り返る。

「この瞬間までは、まあ十中八九、大きな犬かなんか、見間違いだろうな、と思っていました。でもこの一言ですべてが吹っ飛んだ」

人間の生活圏のど真ん中に突如現れたヒグマが、4人に重軽傷を負わせた「札幌市東区ヒグマ襲撃事件」は、こうして幕を開けた--。

史上最悪の死傷者数

2021年は、ヒグマと人間社会との歴史において、特筆されるべき年となった。統計が残る1962年以来、ヒグマによる死傷者が史上最悪となる12人（死亡4人・重傷6人・軽傷2人）に達したのである。ヒグマの保護管理に関わる調査・研究を行っている「北海道立総合研究機構（以下・道総研）」による現地調査に基づいて道が発表した資料や報道をもとに、死亡事故の状況をまとめると以下のようになる。

（1）道東・厚岸町の事故

4月10日午前10時40分ごろ、厚岸町の山林で、夫婦で山菜採りをしていた60歳の男性がクマと遭遇し、頭部に損傷を受け死亡。現場近くで冬眠穴と立ち木に挟まった子熊の死骸が発見されたことから、動けなくなった子熊を「守る」ために母熊が襲ったと考えられる。男性は妻より100メートル以上先行していた。

（2）道南・福島町の事故

7月1日朝、福島町に住む77歳の女性が農作業のために畑に向かったまま行方不明となり、翌日、畑に隣接したスギ林の近くで遺体となって発見された。遺体には激しい損傷があり、付近に繁茂するササなどがかけられていた。

（3）道北・滝上町の事故

7月12日午前11時30分ごろ（推定）、神奈川県から観光で訪れた69歳の女性が、浮島湿原に向かう林道上を1人で歩いていたところクマに襲われ死亡。現場は左にカーブする屈曲点で見通しが悪く、人間とクマがお互いに気づかず“出会い頭”で遭遇した可能性が高い。

（4）道央・夕張市の事故

11月24日、「山に行く」と猟に出かけた53歳の男性ハンターが戻らず、翌日、警察によって遺体で発見された。遺体にはクマによると見られるひっかき傷や咬傷があり、遺体近くからは猟銃の他にクマの血痕も見つかった。

