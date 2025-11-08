シャインマスカット（長野県産）2023年9月撮影（写真：日本農業新聞/共同通信イメージズ）

10月に発足した高市早苗政権は食料の安全保障を確保するため、これまで以上に輸出を促進し、「稼げる農林水産業」を目指すとしている。食料を安定的に調達していくにも生産者の経営力を高め、産業として自立させなければならない。施政方針演説で触れた先端技術の活用も必要だろう。さらに、日本の農業が育んできた高い付加価値を知的財産と捉え、それを守っていく意識改革も重要になる。

（志田 富雄：経済コラムニスト）

30年以上の時間とコストをかけたシャインマスカットが…

この9月、政府がニュージーランドに対し、ブドウの高級品種「シャインマスカット」のライセンス生産を許可するかどうかで揉めたことを覚えているだろうか。

シャインマスカットを食べたことがある読者は多いと思う。甘みが強く、皮ごと食べられることで人気になった。政府が所管する食品・産業技術総合研究機構（農研機構）が既存品種を交配し、2006年に新品種として登録された。14年に栽培面積がブドウ品種の第4位になるなど急速に市場は拡大した。値段も下がってきたとはいえ、高級品種であることに変わりはない。

シャインマスカットのルーツを遡ると「スチューベン」と「マスカットオブアレキサンドリア」を交配して1973年に誕生した「安芸津21号」がある。1988年から後継品種の開発に着手。安芸津21号と「白南」を交配して「安芸津23号」（後のシャインマスカット）が生まれた。安芸津21号からシャインマスカットの登録まで、ゆうに30年以上の時間とコストがかかっているのだ。

そのシャインマスカットの苗が16年ごろに中国や韓国に持ち出された。当時、苗はホームセンターなどでも販売されており、海外に持ち出すことを止める規制がなかった。

その結果、日本が生んだシャインマスカットが海外で大規模に栽培されるようになった。改正種苗法についての農林水産省資料（22年3月）によれば、中国の栽培面積は20年推定で5万3000ヘクタールと日本（18年で1625ヘクタール）の32倍強、韓国での栽培面積も19年で1800ヘクタールと日本を上回った。

中国の生産者は手に入れたシャインマスカットを「陽光バラ」「香印翡翠」などの名称で販売。中国や韓国国内だけでなく、タイやマレーシア、ベトナムでの販売も確認されている。

本来であれば、日本で生産したシャインマスカットを付加価値の高い高級果実としてアジア市場に売り込めたはずだ。その好機が種苗の流出によって奪われた。農水省は損失額が少なくとも年100億円にのぼると試算する。日本経済新聞は11月5日、シャインマスカットをめぐり、香港で中国産を岡山県産と偽っていた流通業者が10月に現地当局から処罰されたと伝えた。

海外に流出してしまったのはシャインマスカットだけではない。

高級イチゴ「スカイベリー」は、中国企業によって商標登録

イチゴの人気品種「紅ほっぺ」の中国での栽培面積も18〜19年で4万4000ヘクタールと、日本におけるイチゴすべての栽培面積の8倍強となった。同じイチゴの「スカイベリー」は、栃木県が決めた中国名である「天空草苺」や「SKYBERRY」という名称まで、同県と関係のない中国企業によって中国で商標登録された。

高級イチゴの「スカイベリー」は中国で商標登録までされた（写真：共同通信社）

今回、農水省内でシャインマスカットの海外ライセンス生産の話が持ち上がったのは、適切な契約に基づく生産が「日本のシャインマスカットの正当性を主張する一つの手段」（小泉進次郎農相、当時）になり得ると考えたからだ。

これに対し産地は反発した。

山梨県の長崎幸太郎知事は9月25日に小泉農相と面会。衆議院議員会館の記者会見で長崎知事はライセンス展開による海外生産は輸出環境を整えた後に検討すべきだと述べた。海外からの輸入が始まる国が増える一方で、「私が知事になって6年間、少なくとも1カ国も（輸出できる）新しいマーケットは開けていない。輸出ができない中で、パイ（市場）が奪われてしまうような状態を（政府が）作ることはやめてほしい」と訴えた。

【参考】

山梨県の知事臨時記者会見

小泉農相は翌26日の会見で、「ライセンスについては産地、また知事の理解なしで前に進めることはない」と慎重意見に配慮する姿勢を見せた。

国内では数多くの農産物品種が開発されている。しかし、長い間、それを知的財産と考える生産者や農業関係者は少なかった。

政府は15年にまとめた農業分野の知的財産戦略で「生産現場は知的財産の保護に無防備で、活用について無関心な状態にある」と指摘した。海外流出を防ぐ狙いで種苗法が改正されたのは20年12月だ。

海外で人気の「WAGYU」も流出

植物の新品種を保護する国際ルールには、日本も加盟する1991年UPOV（ユポフ）条約がある。その規定によれば、海外で新品種を守るためには譲渡（販売）開始から4年（樹木の場合は6年）以内に相手国で出願申請し、育成者権を得なければならない。

この条約では、第三者が育成者権の登録のない国や地域へ持ち出すことを止められない。開発から時間が経ってしまったため、シャインマスカットもイチゴのスカイベリーも、もはや登録できず、日本の知的財産を守れない。政府はこうした事態を繰り返さないように2020年度から農業知的財産保護・支援事業を始め、専門機関の設置も検討している。

海外への流出は果物だけではない。

2019年には所定の輸出検査をせず、和牛の精液と受精卵を中国に持ち込もうとした人物が家畜伝染病予防法違反で刑事告発された。

和牛は黒毛和種、褐色（あかげ）和種、日本短角種、無角和種という4つの食肉専用種の総称だ。代表的な黒毛和種は「松阪牛」「近江牛」「神戸ビーフ」などの地域ブランドも生み出した。過去には和牛の精液や生体が輸出され、米国やオーストラリアでの「WAGYU」生産につながった。豪州産「WAGYU」は韓国や香港市場にも輸出されている。

和牛などの畜産物には品種を知的財産として保護するユポフ条約のような国際ルールがない。そのため、流出を防ぐ法律を20年に成立し、契約違反の輸出を差し止めたり、精液譲渡などの記録を関係者に義務付けたりする対策を導入した。

日本の高級果物や畜産物が海外市場でいかに魅力的か--、それは、一連の流出問題から明らかだ。中国での新品種の登録数が右肩上がりの一方、日本は減少傾向が続く中、付加価値の高い品種を知的財産として守り、輸出市場を開拓して収益に結びつける戦略が必要になる。生産、流通現場の意識改革も不可欠だ。

新品種の登録で圧倒的な伸びをみせる中国

栽培や飼育手法といった知的財産の保護も重要に

政府はロボットや情報通信技術（ICT）を利用するスマート農業も推進する。熟練農業者の経験や知識をデータとして蓄積すれば、今度はそうした知的財産の流出防止策も求められる。養殖漁業のノウハウも同じだ。品種にとどまらず、栽培や飼育手法も知的財産になり得る。

豪州に和牛を持ち込んだ人物に2003年、シドニー市内で取材したことがある。海外有力企業の日本法人トップを務めた有能な経営者だ。日本に住んでいた時に和牛の美味しさに衝撃を受け、生産者から飼育方法も学んだという。

和牛生産者は外国人が熱心に和牛について聞いてきたので、親切に教えたのだろう。どのような飼料をどのように与え、極上の肉を持つ和牛に肥育していくかを。ただ、製造業に置き換えれば技術流出とも言える。農漁業を産業として成長させていくには、企業と同じく、競争力の源泉を守る対策が必要だ。

筆者：志田 富雄