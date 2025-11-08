今年はクマに襲われる人が後を絶たない。クマによる死者数は過去最多を更新中である。こうした異変の先触れとも言える事件が、2021年に北海道札幌市で起きた。札幌駅から2キロしか離れていない場所に現れたヒグマが、人間を襲い始め……。（全2回の2回目／はじめからを読む）

【画像】熊出没の通報を受けたハンターが駆けつけると、ヒグマは茂みの中に潜んでいた

（初出：「文藝春秋」2022年3月号）

◆◆◆

「クマとの共生」を掲げて30年

なぜ今、クマと人間との軋轢がかつてないほど高まっているのか。これらの事件の現地調査を行った道総研の釣賀一二三・研究主幹は、その背景をこう説明する。

「ひとつには近年クマの生息数が増えて、密度、分布域、出没する場所も拡大していることが挙げられます」



2021年に札幌の市街地に現れたヒグマは、体重158キロの大物だった ©時事通信社

生息数が増加した理由として必ず指摘されるのが「春グマ駆除制度」の廃止である。戦後、北海道においては人口が急激に増加し、大規模な森林開発などが進んだ結果、生息圏を追われたヒグマによる家畜や人身への被害が相次いだ。そのため、「個体数減少策」として1966年に導入されたのが「春グマ駆除制度」だ。

足跡を追いやすい残雪期に冬眠明けのクマを中心に無差別に捕獲する同制度の“効果”は恐ろしいほどで、一部の地域では絶滅が危惧されるまで減少したと考えられた。

こうした状況を受けて、北海道は撲滅から共存へと180度方針を転換、1990年に春グマ駆除を廃止した。「クマとの共生」を掲げて30年を経た今、その個体数は着実に回復し、道総研によると2020年末における個体数推定の中央値は、全道で約1万1700頭となった。

背中に2本の爪痕

春グマ駆除廃止で変化したのは生息数だけではない。

「クマにも捕獲しやすい個体とそうでない個体があります。人間に警戒心を抱かず寄ってくる個体は捕獲しやすいし、春グマ駆除ではそういう個体が多く捕殺されていたと思われます。ところが人間が積極的に山の中に入ってクマを捕獲することがなくなると、そういう個体も生き残る。だから人間に対する警戒心が薄い個体が近年、人間の生活圏近くに出没するようになった可能性もあります」（同前）

ときに“人慣れクマ”と称されることもある新世代の登場である。だが、こうした現状を踏まえた上でも「まったくの想定外」と専門家が首をひねるのが、前述した「札幌市東区ヒグマ襲撃事件」なのである。

〈篠路町上篠路92付近に黒っぽい動物がいる〉

6月18日午前2時15分に市民から寄せられた110番通報が、この事件に関する第一報である。以降、同様の目撃情報が相次ぐ中、5時55分、最初の被害者が出る。被害者は70代男性で、事件直後、テレビカメラの前でこう語っている。

「ゴミ投げて（＝捨てて）戻ってきたら、（隣家との間を指差しながら）クマがここから来たのさ」

男性は逃げようとしたが転倒、走ってきたクマに「後ろからどんと乗っかったみたいに」踏まれ、背中に2本の爪痕ができたという。

冒頭の場面で、ハンターの斎藤が「ヒトが襲われた」と連絡を受けたのがこの最初の事故だったのだが、続けざまに第2の事故が起きる。

6時15分、最初の現場からほど近い住宅街で、80代女性がやはりゴミを出した後、クマに遭遇し、逃げようとしたところで転倒、背中を踏まれて軽傷を負った。

出動した斎藤が初めてクマの姿を確認したのは6時30分過ぎ、この第2の現場近くの「イオン札幌元町店」の敷地内においてだった。

「イオンに着いたら、もう野次馬が20人ばかしいたかなあ。『クマどこにいる？』って聞いたら、『奥の方、イオンと（隣接する）小学校の間の茂みにいる』と」（斎藤）

※本記事の全文（約9200字）は、月刊文藝春秋のウェブメディア「文藝春秋PLUS」に掲載されています（伊藤秀倫「札幌四人襲撃事件」）。この記事は全3回連載の第1回です。

■伊藤秀倫「羆を撃つ」

〈上〉札幌四人襲撃事件 ←この記事

〈中〉現役最強のハンター

〈下〉“山の神様”と勝負したい

（伊藤 秀倫／文藝春秋 2022年3月号）