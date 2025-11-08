今や売上２兆円を超える総合ディスカウントストアのドン・キホーテ。創業者の安田隆夫氏は末期の小細胞肺がんと闘病中だが、若きビジネスパーソンのために起業家人生で掴んだ“奥義”を語った。

【画像】麻雀好きで知られる安田隆夫氏のために特注された麻雀牌。自社ブランド「情熱価格」の牌も

◆◆◆

褒めれば職場は変わる

ビジネスの場で褒めることがどれだけ大切か――それを知る良いきっかけがありました。かつてのドン・キホーテは、店舗の売上げは良いものの、従業員同士の仲が悪いという問題を抱えていました。うちの場合、社員以外の被雇用者の9割がメイトさんという時間給労働の方です。人数が多いからかお店の中でメイトさんの間に派閥が生まれ、権力のあるメイトさんが休憩時間にほかの従業員の悪口を言ったりして、険悪なムードがありました。



ドン・キホーテを創業した安田隆夫氏 ©文藝春秋

これを無くすために、誹謗中傷の禁止を徹底しました。14年前、私がまとめたPPIH（パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス、旧ドンキホーテHD）グループの理念集『源流』では「次世代リーダーの心得十二箇条」にこう記しました。

〈「褒める」とは、相手がひそかに誇りをもっていることを見つけ、認めることである〉

人間というものは、自分自身に関心が向きがちです。ここをグッと抑えて、相手に関心を持ち続ける。嫌悪感や不信感、裏切られることへの不安といった、消極的な気持ちを抱きながら褒めているうちはうまくいきません。でも、よくよく観察すると、その人が持つ誇りは意外にたやすく見つけられるものです。さらに認め合えれば、最高の人間関係を築く土台にもなり得ます。

すこし時間はかかりましたが、ドンキでそれが定着したころ、従業員同士が褒め合うようになり、働きやすい雰囲気に変わりました。結果として、仕事に集中できる職場となり、業績にも繋がっていった。ドンキの仕事は忙しくて大変ですが、働き手を集めることにも苦労しなくなりました。ハラスメントのない良い職場だと、従業員が知り合いを呼んで来てくれるからです。

相手の良い部分を認め、お互いにリスペクトするだけで人生は変わります。私は、その訓練を日本人も世界中の人も実践すべきだと思っています。「最後はちゃんと結果を出すよね」「大変だったと思いますが、すごいですね」「心の底から尊敬できます」。そんな平凡な言葉でいい。30秒の褒め言葉で、10年以上、働いてもらえることにも繋がる。これって、タイパからいうと最高じゃないですか（笑）。

雀士の目を持て

個人的な話をすると、大学卒業後に入社した不動産会社が10カ月で倒産してしまったので、その後6年間は、麻雀の世界で稼いでいました。私が強いと思う雀士の1人に、サイバーエージェントの藤田晋さんがいます。

麻雀の強い人は、じっくりと観察します。麻雀卓を囲みながら、対戦相手の3人がどこに牌を入れたのか、どこから切ったのか、どんな顔をしたのか、どんな雰囲気が漂っているのかずっと見ていないと勝てません。そんな「鳥の目」と「虫の目」の両方を持っているのが、雀ゴロ（麻雀で暮らしているゴロツキ）出身の藤田さんと私の共通点だと思います。藤田さんは格好良いので、見た目は全然違いますけどね（笑）。

PPIHグループでは、「顧客最優先主義」を不変の企業原理として掲げています。それは、最初は全然儲からなかったのに、ABEMA（旧AbemaTV）に投資し続けた藤田さんの考えにも通じると感じています。

※本記事の全文（約6700字）は、月刊文藝春秋のウェブメディア「文藝春秋PLUS」と「文藝春秋」2025年11月号に掲載されています（安田隆夫「若きビジネスパーソンへ7つの遺言」）。全文では下記の内容をお読みいただけます。

・第一条 「贅沢病」の罠

・第二条 国境の壁を飛び越えろ

・第三条 思い切って「任せる」

・第四条 褒めれば職場は変わる

・第五条 雀士の目を持て

・第六条 優れた上司の条件

・第七条 次世代に繋ぐ

（安田 隆夫／文藝春秋 2025年11月号）