所ジョージ、“思い出のクルマTOP60”を発表 初愛車から初めて買ったアメ車、最もカスタムにこだった車などを深堀り
8日発売の雑誌『所ジョージの世田谷ベース』では、「vol.60」を記念して“所さんの思い出のクルマTOP60”を特集する。
【中面カット多数】所ジョージ“初愛車”のトヨタ“2ドアハードトップ”の全貌
俳優、シンガー・ソングライターでタレントの所ジョージ（70）がメインキャラクターを務める雑誌『Daytona』の増刊号として2006年に創刊した『所ジョージの世田谷ベース』は今号で60号に。世田谷ベースの設計、建築の様子から始まり、所の車やバイクのカスタム、ファッション、食、工作など所さんのリアルな日常に密着したコンテンツと、所ならではのユニークな発想や考え方をさまざまな角度から紹介してきた。
創刊から19年、60号目という節目を迎えた今回は、所と車の物語について、深く掘り下げてた特集を敢行。所が免許を取って始めて手に入れた車や、初めて買ったアメ車、最もカスタムにこだった車などなど、それぞれの車にまつわるストーリーを徹底的にインタビューしている。所の記憶に残る思い出のクルマ上位60台には、一体どんな車が入ってくるのだろうか。
また、世田谷ベースの車やバイク、インテリアなどをグラフィカルに撮影した2026年度版のカレンダーが特別付録として付く。
【中面カット多数】所ジョージ“初愛車”のトヨタ“2ドアハードトップ”の全貌
俳優、シンガー・ソングライターでタレントの所ジョージ（70）がメインキャラクターを務める雑誌『Daytona』の増刊号として2006年に創刊した『所ジョージの世田谷ベース』は今号で60号に。世田谷ベースの設計、建築の様子から始まり、所の車やバイクのカスタム、ファッション、食、工作など所さんのリアルな日常に密着したコンテンツと、所ならではのユニークな発想や考え方をさまざまな角度から紹介してきた。
また、世田谷ベースの車やバイク、インテリアなどをグラフィカルに撮影した2026年度版のカレンダーが特別付録として付く。