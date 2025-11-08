»°±º¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤ÎÌö¿Ê¤ò»Ù¤¨¤¿¡È¿´¤Î¥×¥í¡É¡¡Áª¼ê¤¿¤Á¤¬µá¤á¤¿¡Ö¤¤¤¤ÏÃ¤·Áê¼ê¡×¤Î·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤±Æ¶ÁÎÏ¡ÚDeNA¡Û
Áª¼ê¤¿¤Á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¿¤Á¤Î¿´¤â»Ù¤¨¤ë±óÆ£¡Ê±¦¡Ë¡£¤½¤ÎÂ¸ºß¤Ï¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤Ë¤ÏÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë(C)»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¥Ê¥¤¥ó¤Î¡Ö¿´¡×¤ò»Ù¤¨¤ëÌ¾¥³¡¼¥Á
¡Ö¥á¥ó¥¿¥ë¤Î¤È¤³¤í¤ÇÍê¤ê¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤è¤¯ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤¬³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡DeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤Î±óÆ£ÂóºÈ¥á¥ó¥¿¥ë¥¹¥¥ë¥³¡¼¥Á¤Ï²º¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¤³¤ì¤¾¡Ö¥Ï¥Þ¤ÎÌ¤Íè¡× ¥É¥é1¤Î°ïºà¡¦¾¾Èø¼®²¸¤¬¸«¤»¤¿Á¯¤ä¤«¥Ò¥Ã¥È
¡¡º£½©¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÂè2Àï¤Ç¡¢ÉÑÈË¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤ëºäËÜÍµºÈ¡¢ÀÐ¾åÂÙµ±¡¢ÎÓÂö¿¿¤é¤¬ÌöÆ°¤·¤¿¡£»î¹ç½ªÎ»¤Þ¤Ç1¥¢¥¦¥È¤È¤¤¤¦³³¤Ã¤×¤Á¤«¤é¤ÎµÕÅ¾¾¡Íø¤È¤¤¤¦²¿Ç¯¤«¤Ë°ìÅÙ¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Î·àÅª¤Ê¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¼ã¼ê¤¿¤Á¤ÎËµ¤é¤Ë¤Ï¡¢¾ï¤Ë¿´¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤¬¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢»°±ºÂçÊåÂÎÀ©¤¬2Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿2022Ç¯¤À¤Ã¤¿¡£½éÇ¯ÅÙ¤ÎºÇ²¼°Ì¤À¤Ã¤¿»°±º¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤Ï¡ÈÈ¿·â¡É¤ò¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢ÀÐ°æÂöÏ¯¡¢ºØÆ£Î´¡¢ÎëÌÚ¾°Åµ¡¢ÁêÀîÎ¼Æó¤È¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉOB¤òÁê¼¡¤¤¤Ç¾·æÛ¡£°ìµ¤¤Ë¥»¡¦¥ê¡¼¥°2°Ì¤Ø¤ÈÈôÌö¤·¤¿¤¬¡¢Èà¤é¤È¤Ï°ã¤¦³ÑÅÙ¤Ç¥Á¡¼¥à¤ËÊÑ³×¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤Î¤¬¡¢±óÆ£¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡21Ç¯¤ÎÅìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç½÷»Ò¥½¥Õ¥È¥Ü¡¼¥ë¤ÎÍ¥¾¡¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿´Íý³Ø¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿±óÆ£¤Ï¡¢¥ê¡¼¥°ºÇ²¼°Ì¤ËÉÎ¤·¤Æ¤¤¤¿½¢Ç¤Åö»þ¤Î¥Á¡¼¥à¾õ¶·¤ò¡Ö¼å¤¤¥Á¡¼¥à¤ÎÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦½¬´·¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È²óÁÛ¡£ÆâÉô¤ËÌ¢±ä¤ëÉé¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò´¶¤¸¼è¤ê¡Ö¤³¤Î½¬´·¤òÃÇ¤Ä¤³¤È¤¬°ìÈÖÆñ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡ËüÇ¯ºÇ²¼°Ì¤¬Â³¤¯¤è¤¦¤Ê¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö°Å¹õ»þÂå¡×¤ÏÈ´¤±½Ð¤·¤Æ¤Ï¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«°ÂÄê¤·¤Æ¾¡¤ÁÂ³¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£½¢Ç¤Åö½é¡¢±óÆ£¤Ï¤½¤ó¤Ê¥Á¡¼¥à¤ÎÌäÂêÅÀ¤ÎßÕ¤ê½Ð¤·¤ËÄÉ¤ï¤ì¤¿¡£
¡Ö¾¯¤Ê¤¤°ú¤½Ð¤·¤ÎÃæ¤Ç¡Ø¤³¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é¾¡¤Æ¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¼«ÂÎ¤¬´ª°ã¤¤¤Ç¡¢ÁªÂò¤¹¤ëÈ½ÃÇ¥¹¥¥ë¤âÄã¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¸·¤·¤¤¸½¼Â¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢¤Þ¤ºÃå¼ê¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤â¤Î¤òÁª¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ»î¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈÁªÂò»è¤ÎÊ¬Êì¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤³¤Î»þ¤Ë¤Ï¤³¤ì¤È¡¢³Î¸Ç¤¿¤ë¼«¿®¤ò¤â¤Ã¤ÆÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤ò¡¢¤·¤Ä¤³¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÁª¼ê¤¿¤Á¤È¿Æ¿È¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢³Æ¡¹¤ÎÆÃÀ¤òÆ¬¤ËÆþ¤ì¡¢ÃÏÆ»¤Ë²þÁ±¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¡£
¡Ö¼ÂÎÏÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¥¹¥¥ë¤È´Ä¶¤òÍ¿¤¨¤Æ¡¢¤¢¤È¤ÏÁª¼ê¤Ë¤½¤ì¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤â¤é¤¦¡£¤½¤ì¤ÇÌµÍý¤À¤Ã¤¿¤é¤½¤ì¤Ï¼ÂÎÏÉÔÂ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤¸¤ã¤¢Îý½¬¤·¤è¤¦¤«¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤Î·«¤êÊÖ¤·¤Ç¤·¤¿¤Í¡×
¡¡¤½¤Î±Æ¶Á¤Ï½ù¡¹¤ËÉ½¤ì»Ï¤á¡¢¡Ö¼ÂÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤¿¤á¤Î½¬´·¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È±óÆ£¤ÎÌò³ä¤â¥Ù¡¼¥¹ºî¤ê¤«¤é¼¡¤Î¥Õ¥§¡¼¥º¤Ø¤È¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ÞÎ¤Ì¸Ãæ¤À¤Ã¤¿¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤Ç¤ÎÉÔ°Â¤ò¼è¤ê½ü¤¡¢¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤µ¤»¤ë¡£¤½¤ì¤Ç·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éÌîµå¤Îµ»½Ñ¤ÎÌäÂê¤ÈÀÚ¤êÎ¥¤·¤Æ¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê½Û´Ä¤Ç¸Ä¡¹¤Î¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ø¤ÎºÇÅ¬²ò¤òÆ³¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡±óÆ£¤Ï¡¢¸ú²Ì¤Î¶ñÂÎÎã¤ò¡ÖºäËÜ¤¬¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤«¤é2Ç¯´Ö¤ÏÀèÈ¯¤ÎÌòÌÜ¤òÃ´¤¦¤â·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤º¡¢Ãæ·Ñ¤®¤Ë³èÏ©¤ò¸«½Ð¤·¤¿ºäËÜÍµºÈ¤òµó¤²¤ë¡£
¡¡ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¡Ö»î¹Ôºø¸í¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡×¡£¤·¤«¤·¡¢±óÆ£¥³¡¼¥Á¤Ï¡ÖÈà¤Ï¤¹¤´¤¯ÁÇÄ¾¤Ç¡¢¤ä¤ë¤È¤¤ÏÅ°Äì¤·¤Æ¤ä¤ë¡×¤ÈÀ³Ê¤ò¸«È´¤¡¢¡Ö¤Þ¤º¤·¤Ã¤«¤ê¤È¿¼¸ÆµÛ¤ò¤·¤è¤¦¡×¤ÈÄó°Æ¤·¤¿¡£
¡Ö¤º¤Ã¤È¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤È¤·¤Æ¤·»Ï¤á¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¤¤¤Ä¤·¤«ÉáÄÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤³¤ì¤¬¾¡¤Ä¤¿¤á¤Î½¬´·¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤¦¸ú²Ì¤ò´¶¤¸¼è¤ë±óÆ£¥³¡¼¥Á¤Ï¡¢¥Ô¥ó¥Á¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤âÆ°¤¸¤º¤ËÅê¤²¹þ¤àºäËÜ¤Î»Ñ¤Ë¡Ö¤Û¤ó¤È¤¦¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È°ÂÅÈ¤¹¤ë¡£
º£½©¤Î¥¥ã¥ó¥×¤â¥Á¡¼¥à¤ËÂÓÆ±¤·¤Æ¤¤¤ë±óÆ£¡£ÁêÀîÂÎÀ©¤¬È¯Â¤·¤Æ¤«¤é¤âÁª¼ê¤¿¤Á¤«¤éÍê¤é¤ì¤ëÆü¡¹¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë(C)Çë¸¶¹§¹°
Æ±»þ¤Ë¸«¿ø¤¨¤ë¡Èº£¡É¤È¡ÈÌ¤Íè¡É
¡¡µá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥µ¥¤¥É¤Ë¤âÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡£ÆÃ¤ËÃ»´ü·èÀï¤È¤Ê¤ë¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤³¤³¤Ë¥Ô¡¼¥¯¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤¬Å°Äì¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤¦¤¹¤ì¤Ð¤³¤¦¤Ê¤ë¤«¤é¡¢Áª¼ê¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¡×¤È¼óÇ¾¿Ø¤Î¥á¥ó¥¿¥ëºî¤ê¤Ë¤â¸ÀµÚ¤¹¤ë¡£
¡¡Á´¤Æ¤Ë¡ÖÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¡Èº£¡É¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¤ÎÁÛ¤¤¤¬¤¢¤ë¡£¤À¤¬¡¢±óÆ£¤Ï¡ÖÆ±»þ¤Ë¡ÈÌ¤Íè¡É¤â¸«Â³¤±¤Ê¤¬¤é¥×¥é¥ó¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀÆü°Ê¹ß¤ÎÀï¤¤¤Ë¤âÌÜ¤ò¸þ¤±¡¢Í½Â¬¤¹¤ë¤³¤È¤â½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æµó¤²¤ë¡£º£¤Î¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤Ï¤½¤ÎÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡Ö¥Ð¥é¥ó¥¹¤âÈó¾ï¤Ë¼è¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µîÇ¯¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤â¡×¤ÈÁ´ÂÎ¤ÎÀ®Ä¹¤òÂÎÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¤¹¤Ã¤«¤ê¥Á¡¼¥à¤ËÍÏ¤±¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê±óÆ£¤Î¼êÏÓ¤òÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¤É¤¦Âª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡¡ÎÓ¤Ï¡ÖÊÌ¤ËÅú¤¨¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Ä«¤Îµ¤»ý¤Á¤òÏÃ¤·¤¿¤ê¡¢»î¹çÁ°¤Ï¤³¤ó¤Êµ¤Ê¬¤Ç¥²¡¼¥à¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£ÆÃÊÌ¤Ê¥³¡¼¥Á¥ó¥°¤Ï²¿°ì¤Ä¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸À¤¨¤ëÂ¸ºß¡£¤¤¤¤ÏÃ¤·Áê¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¤ë¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¤Ê´Ø·¸À¤¬É¬Í×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖËÍ¤Ï¥á¥ó¥¿¥ë¤¬¶¯¤¤¤Û¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¼«¸Ê¿ÇÃÇ¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ëÃæÀîñ¥¤Ï¡Ö»î¹çÁ°¤Ë2¿Í¤¤ê¤Ç°ì»þ´Ö¤¯¤é¤¤ÁêÃÌ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤è¤ê¿¼¤¯ÏÃ¤·¹þ¤à¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥Þ¥¤¥ó¥É¥Õ¥ë¥Í¥¹¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ÌÜ¤ò¤Ä¤Ö¤Ã¤Æ²»³Ú¤òÎ®¤·¤Æ¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Æ¬¤ÎÃæ¤¬¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤Þ¤¹¤è¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÇ§ÃÎ¹ÔÆ°ÎÅË¡¤È¤«¿´Íý³ØÅª¤Ê¤³¤È¤â¤ä¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÃæÀî¤Ï¡¢±óÆ£¤ÎÀìÌçÅª¤Ê½õ¸À¤Ë¼«¿È¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¸þ¾å¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¯¡£
¡Ö¼«Ê¬¤òµÒ´Ñ»ë¤·¤Æ¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¹Ô¤¯Á°¤Ï¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤Ê¤¼¤½¤Îµ¤»ý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¤«¤òÀ°Íý¤·¤Æ¤¤¤¯¼£ÎÅË¡¤â»î¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ°ì¿Í¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤¤¤í¤¤¤í½õ¸À¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡×
¡¡»°±º´ÆÆÄ¤Ï2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç¤ÎÂàÇ¤¤ò·è¤á¤¿¡£±óÆ£¤¬½¢Ç¤¤·¤Æ¤«¤é¤¤¤¤Ê¤ê2°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤Î3Ç¯´Ö¤âA¥¯¥é¥¹¡Ê3°Ì¡¢3°Ì¡¢2°Ì¡Ë¤ò¥¡¼¥×¡£4Ç¯´Ö¤Ç289¾¡269ÇÔ¤È20¤ÎÃù¶â¤òºî¤ë¤³¤È¤Ë¤âÀ®¸ù¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿¡È·ë²Ì¡É¤ò¸«¤Æ¤â¡¢¿´¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤ÎÂ¸ºß¤¬¡¢»°±º¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤ò±ï¤Î²¼¤ÎÎÏ»ý¤Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÌÀÇò¤À¡£
¡¡¸·¤·¤¤¾¡Éé¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿È¤òÃÖ¤¯Áª¼ê¤¿¤Á¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¤ò»Ù¤¨¤ë¡£¤¢¤Î¼ê¤³¤Î¼ê¤ÈÌÏº÷¤·¤Ê¤¬¤é¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤ò¹â¤ß¤ØÍ¶¤¦ÃË¤Î¹×¸¥ÅÙ¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£
[¼èºà¡¦Ê¸¡¿Çë¸¶¹§¹°]