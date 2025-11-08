この週末は、きょうは晴れ、あすは雨とメリハリのある天気になりそうです。お出かけや紅葉狩りなどはきょうがオススメです。あす、関東では冷たい雨になるでしょう。

きのう6日ぶりに20℃に届いて過ごしやすい陽気になった東京は、けさは冷え込みが弱まっています。一方、札幌では今季初めて0℃未満の冬日になるなど、北海道では今季一番の冷え込みの所が続出しています。きのう、積雪エリアが拡大しています。けさも路面の凍結にはご注意ください。

この冷え込みと雪の原因は、きのう、冬型の気圧配置になり、上空に強い寒気が流れ込んだためで、本州でも今季初めて盛岡で初雪を観測しました。ただ、この冬型の気圧配置は長続きしません。きょうは晴れの天気をもたらす高気圧に覆われるため、全国的に穏やかな天気で、冷たい風も弱まるでしょう。あすは早くも前線を伴った低気圧が2つ列島を通過して、広い範囲でまとまった雨が降る見込みです。北海道も雨主体になりますが、関東では冷たい雨になりそうです。

今夜日付が変わる頃から、西日本の日本海側、東日本の太平洋側からまとまった雨雲がかかり、東へと広がるでしょう。北日本も午後、日本海側から本格的に雨になりそうです。雨雲は比較的抜けるのが早いですが、東海や関東は雨の降る時間が長く、朝から夜まで雨がふったりやんだりになる見込みです。

きょう、札幌の雪は朝までになりそうです。昼間は広い範囲で穏やかに晴れるでしょう。空気が乾燥しますので、お肌のケアなどしっかりとしましょう。夕方以降、雲の広がる所が多くなりますが、雨が降るのはごく一部です。九州では夜遅くにわか雨にご注意ください。

日差しが出る割にきのうほど気温は上がりません。最高気温はそれでも東海から西で20℃以上の所が多く、鹿児島は25℃と夏日になるでしょう。ただ、関東から北はきのうより5℃前後低くなり、東京は16℃の予想です。北陸や北日本では今季一番低くなる所が多く、北海道では今季初めて0℃未満の真冬日になる所があるかもしれません。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 ：6℃ 釧路：5℃

青森 ：10℃ 盛岡：10℃

仙台 ：13℃ 新潟：13℃

長野 ：14℃ 金沢：17℃

名古屋：20℃ 東京：16℃

大阪 ：21℃ 岡山：20℃

広島 ：20℃ 松江：19℃

高知 ：23℃ 福岡：23℃

鹿児島：25℃ 那覇：29℃

この先も、日ごと・朝晩と昼間の寒暖差に注意が必要です。あすの東京の最高気温は13℃ですが、昼間は10℃を少し超える程度で経過する可能性もあります。一方で、南では台風の影響を受けそうです。

大型で強い台風26号は、今後も発達しながら進み、11月としては異例のコースをたどる可能性があります。来週前半は沖縄の先島諸島で海上が大しけ、警報級の大雨になるおそれがあり、来週後半は本土にも影響が出るかもしれません。情報にご注意ください。