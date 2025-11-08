柏木由紀、15時間寝ても「這いつくばってお手洗い行くくらい」全然寝た感じがしない

タレントの柏木由紀（34歳）が、11月6日に公開されたバラエティ番組「櫻井･有吉THE夜会」（TBS系/TVer）に出演。15時間寝ても「這いつくばってお手洗い行くくらい」全然寝た感じがしないと語った。



M！LK・佐野勇斗が、現在の平均睡眠時間は40分〜3時間で、休みの日に15時間寝ても疲れが取れないと話した後、柏木由紀が「私も寝られる時は15時間とか平気で寝るんですけれど、起きた時に全然寝た感じがしなくて。目が覚めたら昼3時なのに、それでもなんとか這いつくばってお手洗い行くくらい」と寝ても疲れが取れないと話す。



有吉弘行が「飲みすぎじゃないの？」と言うと、柏木は「ちょっと酒飲みにしないで！」と話し、目覚ましは1分違いで30個くらい掛けるようにしていると語った。