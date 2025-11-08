¡ÚÆñ²òÎ¬¸ì¡Û¡ÖÆü·Ð225¡×¤¬²¿¤ÎÎ¬¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡¡»Ë¾åºÇ¹âÃÍ52,000±ß¤òÆÍÇË¡ª
ÆÍÁ³¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÆü·Ð225¡×¤ÎÀµ¼°Ì¾¾ÎÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
³ô²Á»Ø¿ô¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ëÀµ²ò¤Ï¡¦¡¦¡¦¡©
Àµ²ò¤Ï¡¦¡¦¡¦
Àµ²ò¤Ï¡¢¡ÖÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¡ÖÆü·Ð225¡×¤Ï¡¢¡ÖÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¡×¤ÎÎ¬¡£ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë³ô²Á»Ø¿ô¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î»Ø¿ô¤Ï¡¢Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¤Ë¾å¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë225¼Ò¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê´ë¶È¤Î³ô²Á¤ò¤â¤È¤Ë·×»»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡ÖÆü·Ð225¡×¤ÏÆüËÜ·ÐºÑ¤ò±Ç¤¹¡È¶À¡É¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¡¢·Êµ¤¤ÎÆ°¤¤òÃÎ¤ë»ØÉ¸¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤ÎÅê»ñ²È¤¬ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤È¤â¤È¤Ï¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¼Ò¤¬1950Ç¯¤«¤é»»½Ð¤ò»Ï¤á¤¿¤³¤È¤ËÍ³Íè¤·¡¢¡ÖÆü·Ð¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤âÆ±¼Ò¤ÎÎ¬¾Î¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢¥È¥è¥¿¡¢¥½¥Ë¡¼¡¢Ç¤Å·Æ²¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¡¢¹ñÆâ³°¤Ë±Æ¶ÁÎÏ¤ò»ý¤Ä´ë¶È¤¬Â¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼¡²ó¤ÎÆñ²òÎ¬¸ì¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¡ÚÆñ²òÎ¬¸ì¡Û¡ÖNG¡×¤¬²¿¤ÎÎ¬¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡¡¡ÖNot Good¡×¤ÈÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬´Ö°ã¤¨¤Þ¤¹¡Ä¡ª