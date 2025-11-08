ロシア経済「異常な好景気」の正体…「戦争病」の悪化で大国にこれから何が起きるのか？

戦時経済体制が続くロシア。数字こそ「好景気」を表しているものの、その前途は決して明るいものとは言えない。人気のYouTubeチャンネル「大人の学び直しTV」を運営する“すあし社長”が、ロシア経済の現在と未来について、前・後編にわたって解説する。

※本稿は、すあし社長『あの国の「なぜ？」が見えてくる世界経済地図』（かんき出版）の一部を再編集してお届けします。2025年9月時点の世界経済、情勢に基づいた内容です。

ウクライナとの戦争が長期化する中、ロシア経済は、多くの専門家の予測を裏切り、驚くべき強靭さを見せているように感じられます。

しかし、その表面的な数字の裏側では、国家の未来を食い潰すことで、今日の安定を買い取る、極めて危険な構造変容が静かに、しかし着実に進行しています。

経済の全てが「戦争」という一つの目的に奉仕する「戦時経済」体制。それは、一見すると好景気のような様相を呈しながら、実際には民間産業を枯渇させ、国民生活に大きな犠牲を強いる、歪んだシステムです。

本稿では、ロシアの戦時経済の実態を解剖し、その「見せかけの繁栄」が、いかにして国民の生活と国家の未来を代償としているのか、その自己破壊的なメカニズムを深く掘り下げていきます。

2024年、西側諸国による制裁下にもかかわらず、ロシア経済はGDP成長率4.1％という驚異的な記録を残しました。この数字だけを見れば、ロシア経済は制裁を乗り越え、力強く成長しているかのように見えます。

しかし、これは歪な好景気に他なりません。

この成長のエンジンは、ただ一つ。戦車やミサイル、砲弾といった兵器を生産する「軍産複合体」への、大規模な国家資金の投入です。

政府はウクライナでの戦争を継続するために、国家予算から莫大な資金を防衛産業に注ぎ込み、工場を24時間体制でフル稼働させています。22年から24年にかけて、こうした戦争関連の財政支出は、GDPの10％を超える異常な規模に達したと見られています。

兵器は、国民の生活を豊かにするわけでも、将来の生産性を高めるわけでもありません。経済学的に見れば、それらは一度使われれば消えてなくなるだけの「究極の消費財」であり、国家の富を蓄積するものではなく、ただ燃やし尽くしているに過ぎないのです。

国家が税金や資源収入を使って、ひたすら兵器を「爆買い」することで、GDPの統計上の数字を無理やり押し上げているのです。

つまり、この好景気は「国民が豊かになることで新しい自動車や家電への需要が高まり、経済が成長する」という、本来あるべき姿とは全く異なります。経済学の世界で言う「ピュロスの勝利」すなわち、あまりにも大きな代償を払ったために、勝利そのものが敗北に等しい状態を体現しているのです。

このモデルが持続不可能であることは、誰の目にも明らかです。

国際通貨基金（IMF）は、この財政出動の効果が剥がれ落ちる25年のロシアの成長率を、わずか0.9％へと大幅に下方修正しました。

ロシア中央銀行のナビウリナ総裁自身が、「成長を支えてきた資源は、真に枯渇した」と公の場で認めるなど、この歪な好景気が、借り物の時間で成り立っている砂上の楼閣であることは、もはや隠しようのない事実となっています。

では、軍産複合体を潤す莫大な資金や資源は、一体どこから来ているのでしょうか。

その答えは、次の項目にある国民の日常生活を支える「民間産業」です。

「軍産複合体」への経済一極集中で起こること

現在のロシア経済は、資本、労働力、そして貴重な資源の全てが、戦争遂行という唯一の目的のために、民間部門から軍事部門へと強制的に吸い上げられる構造になっています。

その結果、経済は、国家の補助金漬けで肥大化する「軍事部門」と、見捨てられ、静かに衰退していく「民間部門」へと、二極化してしまいました。これは、「戦争病」とも呼べる現象です。

特に、制裁と西側企業の撤退が決定的な打撃を与えたのが、自動車産業です。

かつてはルノーやフォルクスワーゲンといった海外ブランドの工場が多数立地し、多くの雇用を生んでいましたが、それらが撤退したことで、生産台数は2022年から23年にかけて38％も激減しました。

ロシアの空の足を支えてきた航空業界も同様です。西側製の部品やメンテナンスが手に入らなくなったことで、エアバスA320neoの半数以上が、部品取りのために地上に置かれたまま、運航できない状態に追い込まれていると言います。

この衰退は、特定の産業にとどまりません。戦争関連の産業を除けば、ロシアの工業生産全体は、戦争開始前の水準からほとんど成長しておらず、民間経済が完全に停滞していることを示しています。

ロシア経済は、もはや一つの統合された経済ではありません。

国家の全面的な支援を受けて成長する「軍事ロシア」と、資本も労働力も枯渇し、静かに縮小していく「民間ロシア」という、二つの異なる経済が一つの国の中に存在する、極めて不安定な状態に陥っているのです。

この経済の二極化は、労働市場に深刻な歪みをもたらしています。

続く後編記事〈ロシアを襲う「最悪の人手不足」と「高インフレ」の実態…戦争終結の先に待つ「過酷な未来」〉では、その深刻な歪みについて見ていきましょう。

【後編を読む】ロシアを襲う「最悪の人手不足」と「高インフレ」…戦争終結の先に待つ「過酷な未来」