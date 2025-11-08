◆女子ゴルフ 最終プロテスト 最終日（７日、岡山・ＪＦＥ瀬戸内海ＧＣ＝６４６４ヤード、パー７２）

４日間７２ホールの戦いが終わり、１８位タイまでの２２人が合格した。オーストラリア生まれの杉山もも（２３）が初日１００位スタートから巻き返し、通算１アンダー１５位で突破を決めた。人類で初めて月面着陸に成功した宇宙飛行士のニール・アームストロング氏と同じパデュー大（米・インディアナ州）卒の才女が大きな一歩を踏み出した。埼玉栄高３年の１８歳、伊藤愛華と２０歳のジ・ユアイ（中国）が通算１５アンダーでトップ通過した。

オーストラリア出身の２３歳が鮮やかな大逆転合格を見せた。「頭が真っ白。ちょっとビックリです」と笑顔がはじけた。１００位と出遅れたプロテスト初挑戦。最終日を４６位から出ると、前半１８番パー５でイーグルを奪うなど６８をマークし浮上した。両親はともに日本人だが、日本に住んだ経験はなく、今もオーストラリア在住。今後の拠点を国内のどこに置くかも含めて「家族と相談して決めたい」と声を弾ませた。

高校卒業後はハワイ大に進学し、スポーツ心理学を専攻した。成績が優秀だったため、２年生から本土のパデュー大に編入。「ゴルフのため」に心理学を学び、今年５月に卒業した。人類で初めて月に降りた宇宙飛行士のニール・アームストロング氏や、ノーベル賞受賞者を輩出した名門校で文武両道にいそしんできた。

家族との会話は日本語だが、英語の方が得意だといい「明るくて強くてファンに愛される選手になりたい」と夢を膨らませた。米女子ツアーの予選会も受けたが、今年は２次で落ちた。将来的には米国での活躍を目標に置いている。憧れのゴルファーは宮里藍とカリー・ウェブ。世界につながる大きな一歩を、日本で踏み出した。（高木 恵）

◆杉山 もも（すぎやま・もも） ２００２年６月１０日、オーストラリア・ゴールドコースト生まれ。２３歳。パデュー大学卒。スポーツ歴は水泳、クロスカントリー。平泳ぎが専門で「日本でいう県大会みたいな大会で１２歳のときに１位になった」。１３歳からゴルフを始める。１６７センチ、５６キロ。Ａ型。