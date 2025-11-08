【TOTOジャパンクラシック】第2日

渋野日向子「めちゃくちゃイライラ」…これから待ち受ける5日間90ホール、過酷な闘い

存在感を示すか。

首位発進の畑岡奈紗（26）が4打スコアを伸ばし通算11アンダーで申ジエ（37）と並び、週末に向かう。

その畑岡は、今季で米ツアー9年目で6勝を挙げている。13人が参戦している同ツアーで日本勢のエースといっていい存在だが、2022年の大会を最後に優勝はなく、16年のプロ転向時の目標だった「5年以内に制覇」と公言してきたメジャー優勝もクリアできずにいる。

その間、次々と米国へやってきた後輩たちの活躍はすさまじい。笹生優花（24）は全米女子オープンを2度（21、24年）制覇し、古江彩佳（25）も昨季、エビアン選手権に優勝。今季も西郷真央（24）がシェブロン選手権で頂点に立つと、ツアールーキーの山下美夢有（24）は全英女子のタイトルを取った。ルーキーといえば、竹田麗央（22）と岩井明愛・千怜の双子姉妹（23）も1年目で優勝。「日本のエース」も近年は影が薄くなりつつある。

ツアー関係者がいう。

「プロ入りしてから喉から手が出るほど欲しいメジャータイトルは、19年の全英女子に勝った渋野日向子を含めて5人に先を越された。最近は通常の冠大会さえ勝てずに悔しい思いをしている。18年に勝っている験のいいこの大会で2日目まで首位を守っている。当然、3年ぶりの優勝を狙っているはずですが、首位タイにいるのは、あと1勝で30勝の永久シードを得る大ベテランの申ジエ。1打差の山下も2週連続Vしか頭にない。岩井姉妹の爆発力も怖いし、国内で年間女王を狙う佐久間朱莉（22）も2打差につけている。混戦を制して、米ツアー7勝目となれば『流石』ということになるが、この位置から崩れて優勝を逃せば、ファンは『やっぱり畑岡は勝てないのか』と思うし、本人のショックも大きいでしょう」

逆転負けならエースの肩書を外すことになるか。